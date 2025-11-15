Мои заказы

Все объекты ЮНЕСКО в Армении

Все объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Армении за 4 дня
Описание тура

Приглашаем в тур древних чудес и культурных сокровищ Армении, отмеченных знаком выдающихся объектов Всемирного наследия Юнеско. В течение поездки вас ждет захватывающее путешествие по объектам, которые стали неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Присоединяйтесь к нашему увлекательному туру по объектам Всемирного наследия Юнеско в Армении, чтобы погрузиться в богатство культурных и исторических сокровищ нашей страны. Откройте древние тайны, оживите историю и создайте неповторимые воспоминания о вашем путешествии в сердце армянского наследия.

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 37.000 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 31.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 98.500 рублей на человека.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Еревану

  • Встреча в аэропорту
  • Трансфер в Ереван
  • Заселение в отель.
  • Тур по Армении начнем с пешей обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.
  • Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.
Обзорная экскурсия по Еревану
2 день

Матенадаран св. Эчмиадзин - Звартноц

  • Завтрак в отеле
  • Посетим Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца. Самые древние ее экземпляры датируются 5-ым веком нашей эры и связаны с Месропом Маштоцем, который изобрел армянскую письменность.
  • Переезд в г. Вагаршапат
  • Церковь Святой Рипсимэ (Vii век) построена на месте древнего языческого капища, где была замучена и убита Святая Рипсимэ. Церковь является частью Эчмиадзинского монастыря и с 2000 года входит в список Всемирного наследия Юнеско. Главная достопримечательность храма - могила Святой Рипсимэ, которая находится в склепе под алтарем.
  • Церковь Святой Гаянэ с 2000 года церковь входит в список Всемирного наследия Юнеско. Церковь построена из туфа в 630 году на месте часовни Iv века по приказу католикоса Эзра I, на месте мученической смерти игуменьи Гаянэ. С того времени до наших дней практически без изменений дошел внешний вид сооружения и его внутреннее убранство. Церковь весьма необычна для своего времени. Над западным входом сохранилась стенопись Xvii в. на тему рождения Христа. В южном приделе храма, рядом с алтарной апсидой, покоятся мощи св. Гаянэ.
  • Эчмиадзинский кафедральный собор (301-483), который входит в список Всемирного наследия Юнеско + музей при соборе
  • Посетим развалины Храма Звартноц, разрушенного в результате землетрясения. В 2000 руины храма и археологическая территория вокруг него включены в список Всемирного наследия Юнеско.
  • Возвращение в Ереван
Матенадаран св. Эчмиадзин - Звартноц
3 день

Санаин - Ахпат Ахтала

  • Завтрак в отеле
  • Утро начнется с поездки Лорийскую область Армении. Посетим село Санаин, где расположен памятник армянской архитектуры, церковный комплекс X-Xiii веков. Монастырь Санаин с 1996 года входит в список Всемирного наследия Юнеско. В селе также расположен музей братьев Микоян: Анастаса и Артема. Анастас Микоян политический деятель советского времени. Артем Микоян - известный советский авиаконструктор, руководитель Кб имени Микояна.
  • Путь продолжим к действующему монастырю Ахпат, который находится в юго-восточной части села Ахпат. Был основан в 976 году во время правления Ашота Багратуни. Ахпат был одним из значимых духовных и культурных центров. В 1996 году включен в список объектов Всемирного наследия Юнеско.
  • Пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни расположен в лесном каньоне с великолепным видом на крепость Каян. В настоящее время преобразовали в исторический музей, в котором представлен ряд редких старинных сельскохозяйственных орудий и предметов быта.
  • Поездка в Ахталу - город в Лорийской области Армении в ущелье реки Дебед. Близ Ахталы на высоком уступе горы расположен армянский монастырь Ахтала, основанный в X веке как одна из оборонительных крепостей. Монастырь Ахтала является одним из ярчайших примеров развития армянской фресковой живописи, а также носителем межнациональной традиции ежегодно в сентябре его посещают армянские, греческие и грузинские паломники.
  • Возвращение в Ереван
Санаин - Ахпат Ахтала
4 день

Храм Гарни Симфония камней Монастырь Гегард

  • Завтрак в отеле.

  • Посещение храма Гарни - языческий храм, который находится в 28 км от Еревана в Котайкской области, в долине реки Азат. Построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре.

  • Спуск к естественному природному памятнику Симфония камней или Базальтовый Орган. Если смотреть на ущелье издалека, то скалы кажутся похожими на гигантский орган. Удивительно правильная форма базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг.

  • Посещение монастыря Гегардаванк - монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.

  • Возвращение в Ереван.

  • Трансфер в аэропорт

Храм Гарни Симфония камней Монастырь Гегард
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Проживание в 3х звездочном отеле в Центре с завтраками (3 ночи). При желании, можно выбрать отель классом выше (4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в историко-культурные центры
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
  • Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио

Пожелания к путешественнику

Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00

Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет после 18:00

Визы

Гражданам Рф возможен въезд по внутренним паспортам

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
читать дальше

любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

