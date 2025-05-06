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И нам, и детям было очень интересно. Мы увидели столько всего прекрасного и удивительного. Маршрут составлен ИДЕАЛЬНО! Абсолютно не устаешь и при этом посещаешь и узнаешь так много всего. И важно то, что у Левона грамотная речь, практически нет акцента. Гид очень вежливый, доброжелательный. Всегда поможет, подскажет, организует. Машина у него комфортная и удобная. Нам все очень понравилось!!!