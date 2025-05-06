Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
«Он считается одной из старейших и первой кафедральной церковью в христианском мире и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
13 июл в 08:00
23 июл в 08:00
44 900 ₽ за всё до 8 чел.
Все объекты ЮНЕСКО в Армении
Все объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Армении за 4 дня
«Приглашаем в тур древних чудес и культурных сокровищ Армении, отмеченных знаком выдающихся объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО»
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
от 48 500 ₽ за человека
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
59 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина6 мая 2025Нам очень понравилось наше двухдневное путешествие с Левоном. Маршрут был очень интересный и насыщенный, Левон - прекрасный рассказчик и организатор.
- ИИрина16 марта 2025Прекрасные два дня, прекрасный гид, очень приятный человек - с юмором, со знаниями, узнала очень много нового, рассказывал так, что хотелось узнать, что же будет дальше) Обедали очень вкусно в очень красивых местах. Хотим вернуться, спасибо огромное!
- ЕЕлена18 сентября 2024Хотим поблагодарить за прекрасный тур Левона. Было очень и очень интересно. Левон прекрасный рассказчик. Знает столько исторических фактов, легенд, мифов.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Объекты ЮНЕСКО»
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Сейчас в Ереване в категории "Объекты ЮНЕСКО" можно забронировать 3 тура от 44 900 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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