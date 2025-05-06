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Достопримечательности входящие в список ЮНЕСКО в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Объекты ЮНЕСКО» в Ереване, цены от 44 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
На машине
2 дня
4 отзыва
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
«Он считается одной из старейших и первой кафедральной церковью в христианском мире и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
13 июл в 08:00
23 июл в 08:00
44 900 ₽ за всё до 8 чел.
Все объекты ЮНЕСКО в Армении
4 дня
1 отзыв
Все объекты ЮНЕСКО в Армении
Все объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Армении за 4 дня
«Приглашаем в тур древних чудес и культурных сокровищ Армении, отмеченных знаком выдающихся объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО»
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
от 48 500 ₽ за человека
Армения: от зари христианства до наших дней
На машине
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
59 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    6 мая 2025
    Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
    Нам очень понравилось наше двухдневное путешествие с Левоном. Маршрут был очень интересный и насыщенный, Левон - прекрасный рассказчик и организатор.
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    От поездки остались прекрасные воспоминания! Запомнилась каждая точка маршрута и особенно незапланированные "вишенки на торте": благодаря Левону мы увидели главную реликвию Армении - копье Лонгина, услышали старинные церковные песнопения, посетили зороастрийский храм. Рекомендуем и сам маршрут, и гида!

  • И
    Ирина
    16 марта 2025
    Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
    Прекрасные два дня, прекрасный гид, очень приятный человек - с юмором, со знаниями, узнала очень много нового, рассказывал так, что хотелось узнать, что же будет дальше) Обедали очень вкусно в очень красивых местах. Хотим вернуться, спасибо огромное!
    Прекрасные два дня, прекрасный гид, очень приятный человек - с юмором, со знаниями, узнала очень многоПрекрасные два дня, прекрасный гид, очень приятный человек - с юмором, со знаниями, узнала очень многоПрекрасные два дня, прекрасный гид, очень приятный человек - с юмором, со знаниями, узнала очень многоПрекрасные два дня, прекрасный гид, очень приятный человек - с юмором, со знаниями, узнала очень много
  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
    Хотим поблагодарить за прекрасный тур Левона. Было очень и очень интересно. Левон прекрасный рассказчик. Знает столько исторических фактов, легенд, мифов.
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    И нам, и детям было очень интересно. Мы увидели столько всего прекрасного и удивительного. Маршрут составлен ИДЕАЛЬНО! Абсолютно не устаешь и при этом посещаешь и узнаешь так много всего. И важно то, что у Левона грамотная речь, практически нет акцента. Гид очень вежливый, доброжелательный. Всегда поможет, подскажет, организует. Машина у него комфортная и удобная. Нам все очень понравилось!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Объекты ЮНЕСКО»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
  2. Все объекты ЮНЕСКО в Армении
  3. Армения: от зари христианства до наших дней
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Гегард
  5. Дилижан
  6. Татев
  7. Арени
  8. Гора Арарат
  9. Площадь Республики
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит тур в Ереване в июле 2025
Сейчас в Ереване в категории "Объекты ЮНЕСКО" можно забронировать 3 тура от 44 900 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Ереване на 2025 год по теме «Объекты ЮНЕСКО», 5 ⭐ отзывов, цены от 44900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь