Предлагаем провести 31 декабря так: побывать у высеченного прямо в скале монастыря, перенестись ненадолго в Древнюю Грецию и полюбоваться языческим храмом с
Описание тура
Организационные детали
Тур состоится, независимо от количества участников.
Средний возраст в диапазоне 35-45 лет.
Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.
Проживание. Будем жить в отеле в центре Еревана, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.
Питание. В программы включены 4 завтрака в отеле, 2 обеда, 2 ужина + праздничный ужин в ресторане.
Транспорт. Mercedes Sprinter с кондиционером.
Сложность. Для тура не нужна специальная подготовка. Короткие переезды и удобный подъезд ко всем локациям.
Программа тура по дням
Встреча, заселение и прогулка по Еревану
Встретим вас в Ереване и отвезём в отель, после небольшого отдыха отправимся на прогулку по старинному городу. Только представьте: Ереван на 28 лет старше Рима!
Пройдёмся по улочкам, узнаем историю столицы и его великих жителей. Преодолеем 572 ступени, чтобы забраться на вершину комплекса Каскад и полюбоваться Ереваном с высоты.
Вечером по желанию поужинаем в ресторане армянской кухни.
Монастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового года
Утром поедем к монастырю Гегард 4 века, высеченному прямо в скале. Полюбуемся искусной резьбой по камню, сделаем фотографии и обязательно проверим, так ли хороша здесь акустика, как рассказывают местные.
Посетим языческий храм Гарни 1 века. Покажется, будто мы вдруг перенеслись из Армении в Древнюю Грецию. Рядом находится природное чудо — Симфония камней. Базальтовые скалы здесь напоминают трубы высотой 100 метров — почти каменный орган.
Вернёмся в отель и подготовимся ко встрече Нового года. Самая волшебная ночь начинается! Праздновать будем в одном из лучших ресторанов за большим столом, ломящимся от национальных блюд и вина.
Монастырь Хор Вирап и комплекс Нораванк
Сегодня отправимся к монастырю Хор Вирап, что расположен у горы Арарат. Если нам повезёт с погодой, то вы увидите главную вершину Армении во всей красе.
Продолжаем знакомиться с местными святынями. На очереди — монастырский комплекс Нораванк. Чтобы добраться сюда, мы преодолеем ущелье Амагу с живописными красными скалами.
Пообедаем в домашней винодельне в деревушке Арени. Вас ждут вкуснейший шашлык из тандыра и другие блюда национальной кухни. Затем вернёмся в Ереван.
Озеро Севан, монастырь Севанаванк и дегустация вина
Побывать в Армении и не увидеть Севан — невозможно! Срочно исправляем недоразумение. Доберёмся до самого большого на Кавказе озера, полюбуемся его бескрайними просторами и увидим монастырь Севанаванк, чей гордый облик смотрится особенно впечатляюще на фоне лазурных вод.
Вечером будем дегустировать армянские вина и наслаждаться ужином.
Шопинг на блошином рынке и отъезд
Утром заглянем на рынок, чтобы закупиться сырами, сладостями и сухофруктами. За сувенирами отправимся на блошиный рынок «Вернисаж». Чего здесь только нет! Вы сможете купить в подарок невероятные ковры, посуду, изделия из дерева и глины, украшения…
Затем отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака в отеле, 2 обеда, 2 ужина + праздничный ужин в ресторане
- Экскурсии по программе
- Посещение домашней винодельни в Арени + винная дегустация в 4-й день тура
- Сопровождение по маршруту опытным гидом-историком
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Питание вне программы