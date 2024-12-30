Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями

Насладиться винами, полюбоваться Араратом и Севаном и увидеть частичку Древней Греции
Никакой предпраздничной суеты, бесконечного нарезания салатов и «Голубых огоньков».

Предлагаем провести 31 декабря так: побывать у высеченного прямо в скале монастыря, перенестись ненадолго в Древнюю Грецию и полюбоваться языческим храмом с
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колоннами, увидеть Симфонию камней. Самую волшебную ночь в году встретим в одном из лучших ресторанов Еревана. Стол будет ломиться от национальных блюд, а вино и тосты — литься рекой.

Обязательно побываем на берегу Севана, пообедаем на домашней винодельне, заглянем на знаменитый блошиный рынок и попробуем шашлык из тандыра.

Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями
Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями
Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится, независимо от количества участников.

Средний возраст в диапазоне 35-45 лет.

Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.

Проживание. Будем жить в отеле в центре Еревана, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.

Питание. В программы включены 4 завтрака в отеле, 2 обеда, 2 ужина + праздничный ужин в ресторане.

Транспорт. Mercedes Sprinter с кондиционером.

Сложность. Для тура не нужна специальная подготовка. Короткие переезды и удобный подъезд ко всем локациям.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и прогулка по Еревану

Встретим вас в Ереване и отвезём в отель, после небольшого отдыха отправимся на прогулку по старинному городу. Только представьте: Ереван на 28 лет старше Рима!

Пройдёмся по улочкам, узнаем историю столицы и его великих жителей. Преодолеем 572 ступени, чтобы забраться на вершину комплекса Каскад и полюбоваться Ереваном с высоты.

Вечером по желанию поужинаем в ресторане армянской кухни.

Встреча, заселение и прогулка по ЕревануВстреча, заселение и прогулка по ЕревануВстреча, заселение и прогулка по ЕревануВстреча, заселение и прогулка по ЕревануВстреча, заселение и прогулка по ЕревануВстреча, заселение и прогулка по ЕревануВстреча, заселение и прогулка по Еревану
2 день

Монастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового года

Утром поедем к монастырю Гегард 4 века, высеченному прямо в скале. Полюбуемся искусной резьбой по камню, сделаем фотографии и обязательно проверим, так ли хороша здесь акустика, как рассказывают местные.

Посетим языческий храм Гарни 1 века. Покажется, будто мы вдруг перенеслись из Армении в Древнюю Грецию. Рядом находится природное чудо — Симфония камней. Базальтовые скалы здесь напоминают трубы высотой 100 метров — почти каменный орган.

Вернёмся в отель и подготовимся ко встрече Нового года. Самая волшебная ночь начинается! Праздновать будем в одном из лучших ресторанов за большим столом, ломящимся от национальных блюд и вина.

Монастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового годаМонастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового годаМонастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового годаМонастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового годаМонастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового годаМонастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового годаМонастырь Гегард, храм Гарни и встреча Нового года
3 день

Монастырь Хор Вирап и комплекс Нораванк

Сегодня отправимся к монастырю Хор Вирап, что расположен у горы Арарат. Если нам повезёт с погодой, то вы увидите главную вершину Армении во всей красе.

Продолжаем знакомиться с местными святынями. На очереди — монастырский комплекс Нораванк. Чтобы добраться сюда, мы преодолеем ущелье Амагу с живописными красными скалами.

Пообедаем в домашней винодельне в деревушке Арени. Вас ждут вкуснейший шашлык из тандыра и другие блюда национальной кухни. Затем вернёмся в Ереван.

Монастырь Хор Вирап и комплекс НораванкМонастырь Хор Вирап и комплекс НораванкМонастырь Хор Вирап и комплекс НораванкМонастырь Хор Вирап и комплекс НораванкМонастырь Хор Вирап и комплекс Нораванк
4 день

Озеро Севан, монастырь Севанаванк и дегустация вина

Побывать в Армении и не увидеть Севан — невозможно! Срочно исправляем недоразумение. Доберёмся до самого большого на Кавказе озера, полюбуемся его бескрайними просторами и увидим монастырь Севанаванк, чей гордый облик смотрится особенно впечатляюще на фоне лазурных вод.

Вечером будем дегустировать армянские вина и наслаждаться ужином.

Озеро Севан, монастырь Севанаванк и дегустация винаОзеро Севан, монастырь Севанаванк и дегустация винаОзеро Севан, монастырь Севанаванк и дегустация винаОзеро Севан, монастырь Севанаванк и дегустация вина
5 день

Шопинг на блошином рынке и отъезд

Утром заглянем на рынок, чтобы закупиться сырами, сладостями и сухофруктами. За сувенирами отправимся на блошиный рынок «Вернисаж». Чего здесь только нет! Вы сможете купить в подарок невероятные ковры, посуду, изделия из дерева и глины, украшения…

Затем отвезём вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака в отеле, 2 обеда, 2 ужина + праздничный ужин в ресторане
  • Экскурсии по программе
  • Посещение домашней винодельни в Арени + винная дегустация в 4-й день тура
  • Сопровождение по маршруту опытным гидом-историком
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 16:00
Завершение: Аэропорт Еревана, доставим вас к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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