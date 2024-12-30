Тур состоится, независимо от количества участников.

Средний возраст в диапазоне 35-45 лет.

Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.

Проживание. Будем жить в отеле в центре Еревана, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.

Питание. В программы включены 4 завтрака в отеле, 2 обеда, 2 ужина + праздничный ужин в ресторане.

Транспорт. Mercedes Sprinter с кондиционером.

Сложность. Для тура не нужна специальная подготовка. Короткие переезды и удобный подъезд ко всем локациям.