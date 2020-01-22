  1. Коронавирус 🦠 в Австралии и Океании

Коронавирус в Австралии и Океании сегодня – последние новости, статистика и онлайн карта

Сколько заболело коронавирусом в Австралии и Океании на сегодня: 8149 заболело, 83 умерло, 5221 выздоровел. Последние новости Австралии и Океании, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Австралии и Океании

  • Заразилось 8149+9
  • Умерло 83
  • Выздоровело 5221+62
  • В тяжелом состоянии 64-4
  • Болеют сейчас 2845
  • Летальность 1.02%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 20.04.2020 04:41:06 (МСК)

В Австралии и Океании находится 0.34% (8149 человек) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 64 в тяжелом или критическом состоянии, 83 умерло, 5221 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 2845 человек

По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143

Сколько заболевших коронавирусом в Австралии и Океании

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Австралии и Океании, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Австралии и Океании и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Австралии и Океании от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Австралии и Океании

График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Статистика в таблице по зараженным на территории Австралии и Океании по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗараженныхУмершихЛетальностьВыздоровевшихОсталось зараженных
20 апр 20208149+9+0.11%835221+62+1%2845-53
19 апр 20208140+35+0.43%83+2+2%0.07%5159+109+2%2898-76
18 апр 20208105+66+1%81+5+7%0.17%5050+399+9%2974-338
17 апр 20208039+73+1%76+4+6%0.12%4651+133+3%3312-64
16 апр 20207966+42+1%724518+103+2%3376-61
15 апр 20207924+67+1%72+2+3%0.06%4415+188+4%3437-123
14 апр 20207857+58+1%70+4+6%0.11%4227+186+5%3560-132
13 апр 20207799+67+1%66+3+5%0.08%4041+231+6%3692-167
12 апр 20207732+30+0.39%63+3+5%0.08%3810+122+3%3859-95
11 апр 20207702+94+1%60+4+7%0.1%3688+173+5%3954-83
10 апр 20207608+131+2%56+4+8%0.1%3515+210+6%4037-83
9 апр 20207477+129+2%52+1+2%0.02%3305+209+7%4120-81
8 апр 20207348+118+2%51+1+2%0.02%3096+307+11%4201-190
7 апр 20207230+153+2%50+4+9%0.09%2789+180+7%4391-31
6 апр 20207077+216+3%46+8+21%0.18%2609+137+6%4422+71
5 апр 20206861+290+4%38+7+23%0.16%2472+1759+247%4351-1476
4 апр 20206571+184+3%31+2+7%0.03%713+24+3%5827+158
3 апр 20206387+213+3%29+3+12%0.05%689+11+2%5669+199
2 апр 20206174+359+6%26+2+8%0.04%678+249+58%5470+108
1 апр 20205815+346+6%24+3+14%0.06%429+10+2%5362+333
31 мар 20205469+363+7%21+1+5%0.02%419+112+36%5029+250
30 мар 20205106+378+8%20+2+11%0.04%307+7+2%4779+369
29 мар 20204728+631+15%18+4+29%0.09%300+6+2%4410+621
28 мар 20204097+580+16%14+1+8%0.03%294+63+27%3789+516
27 мар 20203517+418+13%13231+32+16%3273+386
26 мар 20203099+524+20%13+5+63%0.17%199+58+41%2887+461
25 мар 20202575+371+17%8141+14+11%2426+357
24 мар 20202204+416+23%8+1+14%0.05%127+39+44%2069+376
23 мар 20201788+134+8%7881693+134
22 мар 20201654+529+47%788+62+238%1559+467
21 мар 20201125+293+35%7261092+293
20 мар 2020832+122+17%7+1+17%0.13%26799+121
19 мар 2020710+122+21%626+3+13%678+119
18 мар 2020588+124+27%6+1+20%0.18%23559+123
17 мар 2020464+79+21%5+2+67%0.46%23436+77
16 мар 2020385+80+26%323359+80
15 мар 2020305+49+19%323279+49
14 мар 2020256+51+25%323230+51
13 мар 2020205+72+54%323+2+10%179+70
11 мар 2020133+21+19%321109+21
10 мар 2020112+16+17%32188+16
9 мар 202096+15+19%32172+15
8 мар 202081+13+19%3+1+50%1.75%2157+12
7 мар 202068+4+6%22145+4
6 мар 202064+6+10%22141+6
5 мар 202058+3+5%221+10+91%35-7
4 мар 202055+15+38%2+1+100%2.38%1142+14
3 мар 202040+9+29%11128+9
2 мар 202031+3+11%11119+3
1 мар 202028+2+8%1+16.25%1116+1
29 фев 202026+10+63%01115+10
28 фев 202016+1+7%0115+1
21 фев 202015011+1+10%4-1
17 фев 202015010+2+25%5-2
13 фев 20201508+6+300%7-6
7 фев 202015+1+7%0213+1
6 фев 202014+1+8%0212+1
4 фев 202013+1+8%0211+1
1 фев 202012+3+33%0210+3
30 янв 20209+3+50%02+27+1
29 янв 20206+1+20%006+1
27 янв 20205+1+25%005+1
26 янв 20204+4004+4
22 янв 20200000
Показать всю таблицу

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Австралии и Океании по дням

Австралия и Океания и 5 стран в сравнении на 20 апреля 2020

Статистика заражений в 216 странах и регионах мира

В таблице показаны изменения и данные на 20 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.

Все
Европа
Азия
Африка
Северная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
СтранаЗара­зилосьУмерлоЛеталь­ностьВыздо­ровелоОста­лось зара­женныхПрове­дено тестовОбно­влено
Мир		2 407 340+1569+0.07%165 069+60+0.04%6.86%625 128+8318+1%1 617 143-680920 623 212+5745120.04.2020 06:40
Европа1 089 256101 8369.35%309 495677 92520.04.2020 03:41
Северная Америка820 732+1453+0.18%43 369+54+0.12%5.28%86 883+47+0.05%690 480+135220.04.2020 06:40
1
США		764 265+433+0.06%40 565+12+0.03%5.31%71 012+9+0.01%652 688+4123 861 596+4720.04.2020 06:01
Азия383 182+25+0.01%14 788+2+0.01%3.86%180 705+94+0.05%187 689-7120.04.2020 04:41
2
Испания		198 67420 45310.29%77 357100 864930 23020.04.2020 03:41
3
Италия		178 97223 66013.22%47 055108 2571 356 54120.04.2020 03:41
4
Франция		152 89419 71812.9%36 57896 598463 66220.04.2020 03:41
5
Германия		145 74246423.19%88 00053 1001 728 35720.04.2020 03:41
6
Великобритания		120 06716 06013.38%104 007482 06320.04.2020 03:41
7
Турция		86 30620172.34%11 97672 313634 27720.04.2020 03:41
8
Китай		82 747+12+0.01%46325.6%77 084+22+0.03%1031-1020.04.2020 04:01
Южная Америка82 308+56+0.07%3850+1+0.03%4.68%36 334+8109+29%42 124-805420.04.2020 06:21
9
Иран		82 21151186.23%57 02320 070341 66220.04.2020 03:41
10
Россия		42 8533610.84%329139 2011 940 00020.04.2020 03:41
11
Бразилия		38 65424626.37%22 130+8104+58%14 062-810462 98520.04.2020 06:21
12
Бельгия		38 496568314.76%875724 056153 77820.04.2020 03:41
13
Канада		35 05615874.53%11 84321 626549 349+1328720.04.2020 06:01
14
Нидерланды		32 655368411.28%25028 721154 91120.04.2020 03:41
15
Швейцария		27 74013935.02%17 8008547221 26320.04.2020 03:41
Африка22 992+26+0.11%1128+3+0.27%4.91%5846+6+0.1%16 018+1720.04.2020 05:41
16
Португалия		20 2067143.53%61018 882235 87820.04.2020 03:41
17
Индия		17 6155593.17%285414 202401 58620.04.2020 03:41
18
Перу		15 6284002.56%68118417143 74520.04.2020 03:41
19
Ирландия		15 2516104%7714 56490 64620.04.2020 03:41
20
Австрия		14 7494523.06%10 5013796179 24320.04.2020 03:41
21
Швеция		14 385154010.71%55012 29574 60020.04.2020 03:41
22
Израиль		13 4911721.27%37549565187 25020.04.2020 03:41
23
Япония		10 7972362.19%11599402112 81620.04.2020 03:41
24
Южная Корея		10 674+13+0.12%236+2+1%2.21%8114+72+1%2324-61563 035+392620.04.2020 04:41
25
Чили		10 0881331.32%43385617113 64920.04.2020 03:41
26
Эквадор		94684745.01%1061793331 80920.04.2020 03:41
27
Саудовская Аравия		9362971.04%13987867180 00020.04.2020 03:41
28
Польша		92873603.88%10407887204 24620.04.2020 03:41
29
Румыния		87464515.16%1892640393 61120.04.2020 03:41
30
Пакистан		83481682.01%1868631298 52220.04.2020 03:41
31
Мексика		8261+764+10%686+36+6%8.3%26274948+72849 570+40320.04.2020 03:41
Австралия и Океания8149+9+0.11%831.02%5221+62+1%2845-5320.04.2020 04:41
32
Дания		73843554.81%4141288894 27720.04.2020 03:41
33
Норвегия		70781652.33%326881142 16620.04.2020 03:41
34
ОАЭ		6781410.6%12865454767 00020.04.2020 03:41
35
Чехия		67461862.76%12985262168 09620.04.2020 03:41
36
Австралия		6612711.07%42302311420 99620.04.2020 03:41
37
Сингапур		6588110.17%768580994 79620.04.2020 03:41
38
Индонезия		65755828.85%686530742 21920.04.2020 03:41
39
Сербия		63181221.93%753544338 70120.04.2020 03:41
40
Филиппины		62594096.53%572527859 92820.04.2020 03:41
41
Украина		54491412.59%347496157 11120.04.2020 03:41
42
Катар		544880.15%518492262 53820.04.2020 03:41
43
Малайзия		5389891.65%31972103103 89220.04.2020 03:41
44
Беларусь		4779470.98%494423898 23120.04.2020 03:41
45
Доминикана		46802264.83%363409115 58320.04.2020 03:41
46
Панама		4467+194+5%126+6+5%2.82%165+25+18%4176+16319 09120.04.2020 03:41
47
Колумбия		37921794.72%711290262 74620.04.2020 03:41
48
Финляндия		3783942.48%1700198957 30020.04.2020 03:41
49
Люксембург		3550732.06%627285033 66620.04.2020 03:41
50
ЮАР		3158541.71%9032201114 71120.04.2020 03:41
51
Египет		31442397.6%732217355 00020.04.2020 03:41
52
Аргентина		29411344.56%709209832 71220.04.2020 03:41
53
Марокко		28551414.94%327238715 12320.04.2020 03:41
54
Таиланд		2765471.7%1928790100 49820.04.2020 03:41
55
Алжир		262937514.26%10471207650020.04.2020 03:41
56
Молдавия		2472672.71%457194810 48820.04.2020 03:41
57
Бангладеш		2456913.71%75229023 94120.04.2020 03:41
58
Греция		22351135.06%269185353 29020.04.2020 03:41
59
Венгрия		19161899.86%250147746 35320.04.2020 03:41
60
Кувейт		191570.37%305160320.04.2020 03:41
61
Бахрейн		188170.37%759111585 12620.04.2020 03:41
62
Хорватия		1871472.51%709111524 18620.04.2020 03:41
63
Исландия		177190.51%129147141 09120.04.2020 03:41
64
Казахстан		1676171.01%4001259100 87820.04.2020 03:41
65
Узбекистан		156550.32%2251335136 00020.04.2020 03:41
66
Ирак		1539825.33%100944856 14720.04.2020 03:41
67
Эстония		1528402.62%164132440 33320.04.2020 03:41
68
Новая Зеландия		1440+9+1%120.83%974+62+7%454-5386 305+308120.04.2020 04:41
69
Азербайджан		1398191.36%71266795 74720.04.2020 03:41
70
Словения		1330745.56%192106441 26520.04.2020 03:41
71
Литва		1298352.7%242102164 03520.04.2020 03:41
72
Армения		1291201.55%54572612 68020.04.2020 03:41
73
Босния и Герцеговина		1285483.74%34789017 81820.04.2020 03:41
74
Оман		126670.55%233102620.04.2020 03:41
75
Македония		1207514.23%17997711 87020.04.2020 03:41
76
Словакия		1161121.03%22992044 27820.04.2020 03:41
77
Гана		104290.86%9993468 59120.04.2020 03:41
78
Куба		1035343.29%25574626 98220.04.2020 03:41
79
Гонконг		102640.39%602420131 78620.04.2020 03:41
80
Камерун		1017424.13%30567020.04.2020 03:41
81
Афганистан		996333.31%131832642220.04.2020 03:41
82
Болгария		894424.7%16169126 41720.04.2020 03:41
83
Тунис		879384.32%4379816 09820.04.2020 03:41
84
Кот д'Ивуар		84791.06%26057820.04.2020 03:41
85
Джибути		84620.24%102742814420.04.2020 03:41
86
Кипр		767121.56%8167434 08720.04.2020 03:41
87
Латвия		72750.69%8863435 88120.04.2020 03:41
88
Андорра		713365.05%235442167320.04.2020 03:41
89
Ливан		673213.12%10255020 92920.04.2020 03:41
90
Коста-Рика		66050.76%11254310 41720.04.2020 06:21
91
Нигер		648203.09%117511471520.04.2020 03:41
92
Нигерия		627213.35%170436715320.04.2020 03:41
93
Гвинея		57950.86%8748720.04.2020 03:41
94
Буркина Фасо		576366.25%33820220.04.2020 03:41
95
Боливия		564+44+8%33+1+3%5.85%31500+43356920.04.2020 04:00
96
Албания		562264.63%314222554220.04.2020 03:41
97
Киргизия		55450.9%13341626 14720.04.2020 03:41
98
Уругвай		528+11+2%101.89%298220+1113 20720.04.2020 04:00
99
Нормандские острова		488214.3%73394332020.04.2020 03:41
100
Гондурас		477+5+1%469.64%25+10+67%406-5253520.04.2020 05:41
101
Сан-Марино		461398.46%60362171120.04.2020 03:41
102
Палестинские территории		43930.68%7136517 32920.04.2020 03:41
103
Мальта		42730.7%11830623 25320.04.2020 03:41
104
Тайвань		42061.43%18922553 00520.04.2020 03:41
105
Иордания		41771.68%27613429 00020.04.2020 03:41
106
Реюньон		40823717120.04.2020 03:41
107
Грузия		39441.02%93297502720.04.2020 03:41
108
Сенегал		3674+1+33%1.09%220143-120.04.2020 05:41
109
Маврикий		32892.74%208111975520.04.2020 03:41
110
Демократическая Республика Конго		327257.65%2627620.04.2020 03:41
111
Черногория		30851.62%55248387420.04.2020 03:41
112
Остров Мэн		29862.01%19399246520.04.2020 03:41
113
Гватемала		289+32+12%72.42%21261+32720020.04.2020 04:41
114
Шри-Ланка		27172.58%96168646320.04.2020 03:41
115
Майотта		27141.48%117150185020.04.2020 03:41
116
Кения		270145.19%6718913 23920.04.2020 03:41
117
Вьетнам		26820266206 25320.04.2020 03:41
118
Венесуэла		25693.52%117130336 169+3645520.04.2020 03:41
119
Мали		224146.25%4216820.04.2020 03:41
120
Парагвай		20683.88%41157495020.04.2020 03:41
121
Сальвадор		20173.48%4415011 16020.04.2020 03:41
122
Ямайка		196+23+13%52.55%27164+231809+20420.04.2020 04:41
123
Фарерские острова		1851769602120.04.2020 03:41
124
Танзания		17074.12%1115220.04.2020 03:41
125
Сомали		16474.27%315420.04.2020 03:41
126
Мартиника		163127.36%737820.04.2020 03:41
127
Гваделупа		14885.41%736720.04.2020 03:41
128
Руанда		1477671695920.04.2020 03:41
129
Конго		14364.2%1112620.04.2020 03:41
130
Бруней		13810.72%1152211 47220.04.2020 03:41
131
Гибралтар		13212012191220.04.2020 03:41
132
Камбоджа		12210517576820.04.2020 03:41
133
Мадагаскар		1213982235720.04.2020 03:41
134
Тринидад и Тобаго		11487.02%2185133520.04.2020 03:41
135
Мьянма		11154.5%799460520.04.2020 03:41
136
Габон		10910.92%710157220.04.2020 03:41
137
Эфиопия		10832.78%1689755720.04.2020 03:41
138
Французская Гвиана		97+1+1%69+5+8%28-420.04.2020 04:00
139
Аруба		9722.06%4946144220.04.2020 03:41
140
Монако		9433.19%226920.04.2020 03:41
141
Судан		92+26+39%12+2+20%13.04%8+2+33%72+2220.04.2020 04:00
142
Либерия		9188.79%77620.04.2020 03:41
143
Бермуды		8655.81%354663820.04.2020 03:41
144
Того		8455.95%5227429520.04.2020 03:41
145
Лихтенштейн		8111.23%552590020.04.2020 03:41
146
Экваториальная Гвинея		7947585420.04.2020 03:41
147
Барбадос		7556.67%19+2+12%51-21035+3520.04.2020 04:00
148
Синт-Мартен		671014.93%124516320.04.2020 03:41
149
Гайана		65710.77%94932220.04.2020 03:41
150
Кабо-Верде		6111.64%15920.04.2020 03:41
151
Каймановы острова		6111.64%75370220.04.2020 03:41
152
Замбия		6134.92%3325258620.04.2020 03:41
153
Багамы		60915%114020.04.2020 03:41
154
Французская Полинезия		55253130220.04.2020 03:41
155
Уганда		55282711 10120.04.2020 03:41
156
Мальдивы		521636371420.04.2020 03:41
157
Ливия		5111.96%113972520.04.2020 03:41
158
Гвинея-Биссау		50347150020.04.2020 03:41
159
Гаити		4736.38%4449820.04.2020 03:41
160
Макао		45172820.04.2020 03:41
161
Сирия		3937.69%53120.04.2020 03:41
162
Эритрея		3933620.04.2020 03:41
163
Мозамбик		39831103720.04.2020 03:41
164
Сен-Мартен		3725.41%191620.04.2020 03:41
165
Сьерра Леоне		3562920.04.2020 03:41
166
Бенин		3512.86%181620.04.2020 03:41
167
Чад		3382520.04.2020 03:41
168
Монголия		32725155420.04.2020 03:41
169
Непал		3142729 56720.04.2020 03:41
170
Зимбабве		25312%220285120.04.2020 03:41
171
Ангола		2428.33%61620.04.2020 03:41
172
Антигуа и Барбуда		23313.04%3177320.04.2020 03:41
173
Свазиленд		2214.55%81371420.04.2020 03:41
174
Ботсвана		2015%19443220.04.2020 03:41
175
Лаос		19217133320.04.2020 03:41
176
Тимор-Лесте		1911820.04.2020 03:41
177
Новая Каледония		18153339920.04.2020 03:41
178
Белиз		18211.11%21465120.04.2020 03:41
179
Малави		17211.76%31242920.04.2020 03:41
180
Фиджи		171720.04.2020 03:41
181
Намибия		1661052420.04.2020 03:41
182
Доминика		168834520.04.2020 03:41
183
Сент-Люсия		1511434420.04.2020 03:41
184
Сент-Китс и Невис		15+1+7%15+1247+1320.04.2020 04:41
185
Кюрасао		1417.14%11228620.04.2020 03:41
186
Гренада		14689220.04.2020 03:41
187
ЦАР		124820.04.2020 03:41
188
Сент-Винсент и Гренадины		121118720.04.2020 03:41
189
Теркс и Кайкос		1119.09%108320.04.2020 03:41
190
Фолклендские острова (Мальвинские)		113831920.04.2020 03:41
191
Сейшельские Острова		115620.04.2020 03:41
192
Монтсеррат		11293620.04.2020 03:41
193
Гренландия		11110104320.04.2020 03:41
194
Никарагуа		10220%6220.04.2020 03:41
195
Гамбия		10110%2731620.04.2020 03:41
196
Суринам		10110%6320.04.2020 03:41
197
Ватикан		82620.04.2020 03:41
198
Мавритания		7114.29%6091320.04.2020 03:41
199
Папуа Новая Гвинея		7716720.04.2020 03:41
200
Западная Сахара		6620.04.2020 03:41
201
Сен-Бартельми		65120.04.2020 03:41
202
Бурунди		5120%408020.04.2020 04:01
203
Бутан		523810720.04.2020 03:41
204
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		5511020.04.2020 03:41
205
Виргинские острова, Британские		5+1+25%120%3+1+50%120.04.2020 06:40
206
Южный Судан		4420.04.2020 03:41
207
Сан-Томе и Принсипи		441920.04.2020 03:41
208
Ангилья		31220.04.2020 03:41
209
Сент-Пьер и Микелон		1120.04.2020 03:41
210
Йемен		1120.04.2020 03:41
Показать все страны

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости о коронавирусе связанные с Австралия и Океания

Названы причины успеха Австралии и Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом
lenta.ru
17.04.2020 19:35
Австралии и Новой Зеландии удается эффективно справляться с коронавирусом из-за комплекса мер, осуществить который другие страны опоздали. Эксперты отмечают, что на развитие ситуации в упомянутых странах повлияли ранние усилия по закрытию страны, исправное соблюдение внутренних правил населением и широкое тестирование.
Авиакомпания нашла оправдание переполнившим самолет пассажирам во время пандемии
lenta.ru
17.04.2020 13:32
Австралийская авиакомпания Qantas, самолет которой был переполнен пассажирами во время пандемии коронавируса, нашла туристам оправдание. Представитель перевозчика уточнил, что большое количество путешественников на рейсе может быть связано с предстоящими праздниками или выходными.
Помещенные на карантин в роскошные отели туристы пожаловались на гнилую еду
lenta.ru
16.04.2020 11:37
Австралийские туристы, которых государство после возвращения из путешествий поместило на двухнедельный карантин в роскошные отели, пожаловались на некачественное питание. Один из путешественников обратился к руководству гостиницы с просьбой не подавать «тошнотворные» блюда, которыми можно отравить постояльцев.
Летучие мыши оказались переносчиком смертоносного вируса
lenta.ru
16.04.2020 11:08
Международная группа ученых выяснила, что в уничтожении популяции коал могут быть виновны близкие родственники летучих мышей. Специалисты заметили, что описанный у летучих мышей и распространенный на северо-востоке Австралии птеропидный гаммаретровирус Херви (HPG) мог стать причиной вымирания коал.
Мужчина потерял работу из-за коронавируса и стал миллионером
lenta.ru
16.04.2020 11:05
Житель Австралии недавно лишился работы из-за эпидемии коронавируса. Через несколько недель после этого он сорвал в лотерею джекпот и оказался обеспечен на всю жизнь. Мужчина рассказал, что несколько раз проверял онлайн-счет, чтобы убедиться, что выигрыш реален. Он и его жена планируют купить на выигранные деньги дом.
Переполненный пассажирами самолет во время пандемии коронавируса ужаснул сеть
lenta.ru
15.04.2020 23:55
Пассажир поделился снимком переполненного туристами самолета, летевшего из Таунсвилла в Брисбен (Австралия) во время пандемии коронавируса. На снимке показан салон авиалайнера авиакомпании Qantas, в котором каждое кресло занято путешественниками, сидящими близко друг к другу без респираторных масок на лице.
Коронавирус обнаружили в человеческих фекалиях до проявления симптомов
lenta.ru
15.04.2020 06:30
Исследователи из Австралийского национального университета обнаружили, что наличие коронавируса у человека можно определить по фекалиям до проявления симптомов заражения. Ученые пришли к выводу, что следы COVID-19 могут появляться в кале за неделю до проявления внешних признаков, и посоветовали проверять канализацию.
Туристов оштрафовали за публикацию старых фотографий из отпуска
lenta.ru
14.04.2020 17:17
Пару из Австралии по ошибке оштрафовали за публикацию старых фотографий с отдыха во время карантина из-за коронавируса. Джаз Мотт (Jazz Mott) и ее муж Гарри (Garry Mott) поделились на своих страницах в Facebook фотографиями прошлогодней поездки в курортный город Лейкс-Энтранс, находящийся в двух часах езды от их дома.
Нелегальную вечеринку врачей назвали причиной вспышки коронавируса в Австралии
lenta.ru
14.04.2020 09:45
Власти Австралии называют нелегально устроенную неформальную встречу врачей возможной причиной взрывного распространения коронавируса нового типа. Резкий пик новых случаев — более чем 50-процентный рост их числа по сравнению с предыдущими днями — зарегистрирован лишь в штате Тасмания.
Нарушивших изоляцию из-за коронавируса туристов заставили извиниться 500 раз
lenta.ru
13.04.2020 20:29
В индийском штате Уттаракханд полиция наказала туристов, которые нарушили введенный из-за пандемии коронавируса режим изоляции. Несколько сотен путешественников из Австралии, Израиля, Мексики и Австрии отпустили после того, как они 500 раз написали фразу «Я не следовал правилам изоляции, и теперь мне очень жаль».
Еще новости Австралии и Океании

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.