Сколько заболело коронавирусом в Австралии и Океании на сегодня: 8149 заболело, 83 умерло, 5221 выздоровел. Последние новости Австралии и Океании, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Австралии и Океании Заразилось 8149 +9

Умерло 83

Выздоровело 5221 +62

В тяжелом состоянии 64 -4

Болеют сейчас 2845

Летальность 1.02% около 10 чел. на 1000 заболевших

В Австралии и Океании находится 0.34% (8149 человек) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 64 в тяжелом или критическом состоянии, 83 умерло, 5221 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 2845 человек



По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143

Сколько заболевших коронавирусом в Австралии и Океании График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Австралии и Океании, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Австралии и Океании и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Австралии и Океании от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Австралии и Океании График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Статистика в таблице по зараженным на территории Австралии и Океании по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Зараженных Умерших Летальность Выздоровевших Осталось зараженных 20 апр 2020 8149 +9+0.11% 83 — 5221 +62+1% ▼ 2845-53 19 апр 2020 8140 +35+0.43% 83 +2+2% 0.07% 5159 +109+2% ▼ 2898-76 18 апр 2020 8105 +66+1% 81 +5+7% 0.17% 5050 +399+9% ▼ 2974-338 17 апр 2020 8039 +73+1% 76 +4+6% 0.12% 4651 +133+3% ▼ 3312-64 16 апр 2020 7966 +42+1% 72 — 4518 +103+2% ▼ 3376-61 15 апр 2020 7924 +67+1% 72 +2+3% 0.06% 4415 +188+4% ▼ 3437-123 14 апр 2020 7857 +58+1% 70 +4+6% 0.11% 4227 +186+5% ▼ 3560-132 13 апр 2020 7799 +67+1% 66 +3+5% 0.08% 4041 +231+6% ▼ 3692-167 12 апр 2020 7732 +30+0.39% 63 +3+5% 0.08% 3810 +122+3% ▼ 3859-95 11 апр 2020 7702 +94+1% 60 +4+7% 0.1% 3688 +173+5% ▼ 3954-83 10 апр 2020 7608 +131+2% 56 +4+8% 0.1% 3515 +210+6% ▼ 4037-83 9 апр 2020 7477 +129+2% 52 +1+2% 0.02% 3305 +209+7% ▼ 4120-81 8 апр 2020 7348 +118+2% 51 +1+2% 0.02% 3096 +307+11% ▼ 4201-190 7 апр 2020 7230 +153+2% 50 +4+9% 0.09% 2789 +180+7% ▼ 4391-31 6 апр 2020 7077 +216+3% 46 +8+21% 0.18% 2609 +137+6% ▲ 4422+71 5 апр 2020 6861 +290+4% 38 +7+23% 0.16% 2472 +1759+247% ▼ 4351-1476 4 апр 2020 6571 +184+3% 31 +2+7% 0.03% 713 +24+3% ▲ 5827+158 3 апр 2020 6387 +213+3% 29 +3+12% 0.05% 689 +11+2% ▲ 5669+199 2 апр 2020 6174 +359+6% 26 +2+8% 0.04% 678 +249+58% ▲ 5470+108 1 апр 2020 5815 +346+6% 24 +3+14% 0.06% 429 +10+2% ▲ 5362+333 31 мар 2020 5469 +363+7% 21 +1+5% 0.02% 419 +112+36% ▲ 5029+250 30 мар 2020 5106 +378+8% 20 +2+11% 0.04% 307 +7+2% ▲ 4779+369 29 мар 2020 4728 +631+15% 18 +4+29% 0.09% 300 +6+2% ▲ 4410+621 28 мар 2020 4097 +580+16% 14 +1+8% 0.03% 294 +63+27% ▲ 3789+516 27 мар 2020 3517 +418+13% 13 — 231 +32+16% ▲ 3273+386 26 мар 2020 3099 +524+20% 13 +5+63% 0.17% 199 +58+41% ▲ 2887+461 25 мар 2020 2575 +371+17% 8 — 141 +14+11% ▲ 2426+357 24 мар 2020 2204 +416+23% 8 +1+14% 0.05% 127 +39+44% ▲ 2069+376 23 мар 2020 1788 +134+8% 7 — 88 ▲ 1693+134 22 мар 2020 1654 +529+47% 7 — 88 +62+238% ▲ 1559+467 21 мар 2020 1125 +293+35% 7 — 26 ▲ 1092+293 20 мар 2020 832 +122+17% 7 +1+17% 0.13% 26 ▲ 799+121 19 мар 2020 710 +122+21% 6 — 26 +3+13% ▲ 678+119 18 мар 2020 588 +124+27% 6 +1+20% 0.18% 23 ▲ 559+123 17 мар 2020 464 +79+21% 5 +2+67% 0.46% 23 ▲ 436+77 16 мар 2020 385 +80+26% 3 — 23 ▲ 359+80 15 мар 2020 305 +49+19% 3 — 23 ▲ 279+49 14 мар 2020 256 +51+25% 3 — 23 ▲ 230+51 13 мар 2020 205 +72+54% 3 — 23 +2+10% ▲ 179+70 11 мар 2020 133 +21+19% 3 — 21 ▲ 109+21 10 мар 2020 112 +16+17% 3 — 21 ▲ 88+16 9 мар 2020 96 +15+19% 3 — 21 ▲ 72+15 8 мар 2020 81 +13+19% 3 +1+50% 1.75% 21 ▲ 57+12 7 мар 2020 68 +4+6% 2 — 21 ▲ 45+4 6 мар 2020 64 +6+10% 2 — 21 ▲ 41+6 5 мар 2020 58 +3+5% 2 — 21 +10+91% ▼ 35-7 4 мар 2020 55 +15+38% 2 +1+100% 2.38% 11 ▲ 42+14 3 мар 2020 40 +9+29% 1 — 11 ▲ 28+9 2 мар 2020 31 +3+11% 1 — 11 ▲ 19+3 1 мар 2020 28 +2+8% 1 +1 6.25% 11 ▲ 16+1 29 фев 2020 26 +10+63% 0 — 11 ▲ 15+10 28 фев 2020 16 +1+7% 0 — 11 ▲ 5+1 21 фев 2020 15 0 — 11 +1+10% ▼ 4-1 17 фев 2020 15 0 — 10 +2+25% ▼ 5-2 13 фев 2020 15 0 — 8 +6+300% ▼ 7-6 7 фев 2020 15 +1+7% 0 — 2 ▲ 13+1 6 фев 2020 14 +1+8% 0 — 2 ▲ 12+1 4 фев 2020 13 +1+8% 0 — 2 ▲ 11+1 1 фев 2020 12 +3+33% 0 — 2 ▲ 10+3 30 янв 2020 9 +3+50% 0 — 2 +2 ▲ 7+1 29 янв 2020 6 +1+20% 0 — 0 ▲ 6+1 27 янв 2020 5 +1+25% 0 — 0 ▲ 5+1 26 янв 2020 4 +4 0 — 0 ▲ 4+4 22 янв 2020 0 0 — 0 — 0 Показать всю таблицу * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Австралии и Океании по дням