Полезная информация об Аделаиде
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Местное время в Аделаиде
04:4606
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Аделаида
|По-английски
|Adelaide
|Столица региона
|Аделаида является столицей региона
|Население города
|1 225 235 чел.
|Аэропорт
|Аделаида ADL
|Часовой пояс
|Australia/Adelaide
|Средняя высота
|56 м. от уровня моря
Где находится Аделаида на карте
Аделаида