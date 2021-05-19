Всё об Аделаиде

Полезная информация об Аделаиде

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Местное время в Аделаиде
04:4606
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаАделаида
По-английскиAdelaide
Столица регионаАделаида является столицей региона
Население города1 225 235 чел.
АэропортАделаида ADL
Часовой поясAustralia/Adelaide
Средняя высота56 м. от уровня моря

Где находится Аделаида на карте

Аделаида фото города
Аделаида

Популярные экскурсии в Аделаиде

Знакомство с Аделаидой
Знакомство с Аделаидой
5
1 отзыв
$
65
за чел.
Прогулка по живописному городу с колониальным прошлым

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