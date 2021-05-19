Всё о Брисбене

Полезная информация о Брисбене

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Местное время в Брисбене
05:1618
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаБрисбен
По-английскиBrisbane
Столица регионаБрисбен является столицей региона
Население города2 189 878 чел.
АэропортБрисбен BNE
Часовой поясAustralia/Brisbane
Средняя высота27 м. от уровня моря

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