Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$599 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Парк с дикими кенгуру подарит вам возможность увидеть сотни кенгуру в их естественной среде обитания
12 дек в 15:00
13 дек в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственная Висячая скала и окрестности
Увлекательное путешествие по западным пригородам Мельбурна. Тайны Висячей скалы, дегустация вина и виды с горы Македон в одном туре
Завтра в 13:00
12 дек в 10:00
$379 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 ноября 2025Поездка с Ольгой по Великой Океанской дороге нам очень понравилась. Ольга замечательный гид и интересный рассказчик. Ее экскурсия позволяет увидеть очень много разных интересных локаций по пути. Однозначно рекомендую включить в must-see в поездке по Австралии.
- ммария5 ноября 2025Экскурсия с Ольгой прошла очень насыщенно и интересно. Узнали много об истории Австралии и о современной жизни жителей. А в конце получили на память замечательный минифильм об этой экскурсии!
- ООлег27 сентября 2025Категорически рекомендую. Ольга прекрасный экскурсовод и человек, без нее мы бы увидели, наверное, десятую долю того, что увидели на экскурсии.
- ТТатьяна24 сентября 2025Великолепный Мельбурн с Великолепной Ольгой.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Все самое интересное и ценное о городе.
Мы побывали на потрясающей бесплатной смотровой площадке.
Ольга рассказывает о городе как житель, с любовью.
- ММария9 сентября 2025Спасибо большое Ольге, очень рады знакомству! Идеальное путешествие: безопасно, надежно, комфортно и очень интересно. Узнали от Ольги много любопытных фактов
- ДДенис28 августа 2025ОЛ ГУД
- ИИгорь20 августа 2025Все было замечательно.
Очееень много информации!
- ААлександр20 августа 2025Огромное спасибо.
Ходили много, но не устали совсем.
Было неожиданно увидеть город не только парадный, но и скрытый от глаз туристов.
Поездка на историческом трамвае понравилась очень.
- ВВасилий20 августа 2025Было интересно и познавательно
- ЕЕвгений20 августа 2025Экскурсия была крайне насыщенная.
Ольга рассказала очень много интересного про Мельбурн и Австралию в целом.
И нам повезло с погодой! Виды со смотровой площадки были потрясающими!
- ММарина17 июля 2025Ольга чудесный гид. Вся информация структурирована. Ни одного вопроса не осталось без ответа. Маршрут составлен прекрасно. Мы не успевали устать от дороги. Очень насыщенно. Безумно красивые места для остановок. Кормление кенгуру и 12 апостолов запали в самое сердце.
- ООксана14 мая 2025Ольга прекрасно презентовала нам Мельбурн и оставила самые лучшие воспоминания об этом незабываемом городе и о себе. Горячо рекомендую! Вы увидите главные достопримечательности и узнаете множество интереснейших фактов из богатой, уникальной истории Мельбурна. 🙏🏻❤️
- ААнна14 мая 2025Экскурсия была замечательная!
- ДДмитрий29 марта 2025Было очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны и ювелирно вплела подробности в
- ЛЛариса24 марта 2025Все прошло чудесно! Гид не опаздывал, все интересно рассказывал, поймали общую волну)) Рекомендуем!
- ЮЮрий17 марта 2025Четыре часа в Мельбурне пролетели незаметно!
Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием! Мы ожидали меньшего, но получили намного больше. Гид
- ИИван9 марта 2025Прекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуре и природе. Грамотно спланированный маршрут с самыми интересными локациями. Смело могу рекомендовать
- ТТатьяна25 февраля 2025Спасибо Ольге за знакомство с Мельбурном! За ограниченное время показала основные достопримечательности (особенно хорошо со смотровой обзор всего города), интересно рассказала не только об истории, но и о том чем живет Мельбурн сегодня… появилось желание посетить город повторно. 😊
- SSvetlana8 февраля 2025День, проведенный с Ольгой, был ярким и насыщенным.
Ольга уточнила заранее все детали и выстроила маршрут наиболее логично, чтобы мы ещё
- ЯЯна22 января 2025Благодарим Ольгу за потрясающую экскурсию по Мельбурну. Очень понравилось, что экскурсия была активная, мы успели посмотреть и побывать во всех
