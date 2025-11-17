Мои заказы

Живописные окресности Мельбурна

Увлекательное путешествие по западным пригородам Мельбурна. Тайны Висячей скалы, дегустация вина и виды с горы Македон в одном туре
Вас ожидает незабываемая поездка в западные пригороды Мельбурна.

Прогулка по таинственной Висячей скале, известной по австралийским фильмам, подарит вам уникальные впечатления.

Посещение старинной винодельни с дегустацией местного вина станет приятным дополнением к путешествию. Завершите день на горе Македон, наслаждаясь панорамными видами и легендарным австралийским кофе.

Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Мельбурн с другой стороны и насладиться его природными красотами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды с горы Македон
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 🗿 Тайны Висячей скалы
  • 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes-Benz
  • ☕ Легендарный австралийский кофе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения живописных окрестностей Мельбурна - март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться природой и панорамными видами. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но возможны небольшие осадки. В остальное время года, несмотря на возможные погодные неудобства, всё же можно получить удовольствие от поездки, если подготовиться к переменчивым условиям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
17
ноя19
ноя21
ноя25
ноя2
дек5
дек8
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Висячая скала
  • Старинная винодельня
  • Гора Македон

Описание экскурсии

Отправимся к таинственной Висячей скале, попавшей в австралийские фильмы и литературные произведения. В парке мы проведём 1,5 часа, погуляем по лабиринту скал и насладимся шикарными видами на долину.

Заглянем на старую винодельню, где отдохнём и попробуем местное вино с лёгкими закусками.

Поднимемся на гору Македон вулканического происхождения. Посидим в кафе с панорамным видом, попробуем десерты и легендарный австралийский кофе. А со смотровой полюбуемся окрестностями.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes-Benz B 200
  • Экскурсия не рекомендована для детей младше 7 лет
  • Экскурсия подходит для людей с базовой физической подготовкой, но вам понадобится спортивная удобная обувь
  • Дополнительно оплачивается дегустация — 10–15 австралийских долларов за чел. и кофе с десертом — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Ольга
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Провела экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет. В 2021 году переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас с лучшим австралийским городом!
Задать вопрос

