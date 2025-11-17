Вас ожидает незабываемая поездка в западные пригороды Мельбурна.



Прогулка по таинственной Висячей скале, известной по австралийским фильмам, подарит вам уникальные впечатления.



Посещение старинной винодельни с дегустацией местного вина станет приятным дополнением к путешествию. Завершите день на горе Македон, наслаждаясь панорамными видами и легендарным австралийским кофе.



Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Мельбурн с другой стороны и насладиться его природными красотами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения живописных окрестностей Мельбурна - март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться природой и панорамными видами. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но возможны небольшие осадки. В остальное время года, несмотря на возможные погодные неудобства, всё же можно получить удовольствие от поездки, если подготовиться к переменчивым условиям.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.