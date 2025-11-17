Вас ожидает незабываемая поездка в западные пригороды Мельбурна.
Прогулка по таинственной Висячей скале, известной по австралийским фильмам, подарит вам уникальные впечатления.
Посещение старинной винодельни с дегустацией местного вина станет приятным дополнением к путешествию. Завершите день на горе Македон, наслаждаясь панорамными видами и легендарным австралийским кофе.
Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Мельбурн с другой стороны и насладиться его природными красотами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды с горы Македон
- 🍷 Дегустация местного вина
- 🗿 Тайны Висячей скалы
- 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes-Benz
- ☕ Легендарный австралийский кофе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения живописных окрестностей Мельбурна - март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться природой и панорамными видами. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но возможны небольшие осадки. В остальное время года, несмотря на возможные погодные неудобства, всё же можно получить удовольствие от поездки, если подготовиться к переменчивым условиям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Висячая скала
- Старинная винодельня
- Гора Македон
Описание экскурсии
Отправимся к таинственной Висячей скале, попавшей в австралийские фильмы и литературные произведения. В парке мы проведём 1,5 часа, погуляем по лабиринту скал и насладимся шикарными видами на долину.
Заглянем на старую винодельню, где отдохнём и попробуем местное вино с лёгкими закусками.
Поднимемся на гору Македон вулканического происхождения. Посидим в кафе с панорамным видом, попробуем десерты и легендарный австралийский кофе. А со смотровой полюбуемся окрестностями.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes-Benz B 200
- Экскурсия не рекомендована для детей младше 7 лет
- Экскурсия подходит для людей с базовой физической подготовкой, но вам понадобится спортивная удобная обувь
- Дополнительно оплачивается дегустация — 10–15 австралийских долларов за чел. и кофе с десертом — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Провела экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет. В 2021 году переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас с лучшим австралийским городом!Задать вопрос
Входит в следующие категории Мельбурна
