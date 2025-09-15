Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Мельбурне на русском языке, цены от $179. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов 16 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас Начало: От места вашего проживания $560 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 6 чел. По Мельбурну пешком и на историческом трамвае Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит» $179 за всё до 6 чел. На машине 3.5 часа 20 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Великолепный Мельбурн Парк с дикими кенгуру подарит вам возможность увидеть сотни кенгуру в их естественной среде обитания $290 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мельбурна

