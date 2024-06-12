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Индивидуальная 8 часов Старинный золотой прииск Соверен Хилл Начало: Отель проживания в Мельбурне Расписание: ежедневно в 9:00 от $ 552 за всё до 3 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне Расписание: ежедневно в первой или второй половине дня по договоренности от $ 360 за всё до 3 чел. Индивидуальная 12 часов Поездка по Великой Океанской дороге Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне Расписание: ежедневно в 9:00 от $ 550 за всё до 3 чел. 🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов Великолепный Мельбурн Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии Начало: В центре города или в аэропорту 490 $ 466 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мельбурна

Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Индивидуальные»

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