Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Первая точка нашей прогулки — смотровая площадка сиднейской башни, откуда вы увидете Ботанический залив, куда в 1770 году приплыл Джеймс Кук. Глядя на эти негостепреимные берега, вы поймете, почему так нелестно Джеймс Кук отозвался в своем отчете об Австралии. Вместе с Куком мы поплывем на Север, откроем знаменитый залив Джексона и отправимся дальше в путешествие вдоль Восточного побережья. Мы перенесемся на 18 лет вперед и узнаем, почему Австралия снова заинтересовала английского монарха. Вместе с капитаном Артуром Филлипом мы проведем Первую Флотилию к месту первой высадки европейцев, узнаем о многих интересных событиях, предшествующих этому знаменательному моменту в истории 📖 Австралии. С высоты птичьего полета Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Сиднея, узнаете интересные истории о судьбах людей, создавших этот город 🏙️. После посещения сиднейской башни вас ждет 10-минутная прогулка 👣 в одно из самых популярных туристических мест в городе — в Дарлинг Харбэ. По дороге мы посетим здание королевы Виктории, увидим уникальные часы весом в четыре тонны и длиной десять метров, на которых изображены картины наиболее важных событий в жизни Австралии. Также я покажу вам запечатанное письмо Королевы Елизаветы II 1986 г., адресованное жителям Австралии 2085 г. В Дарлинг Харбэ вы узнаете историю Сиднейского порта, а также Сиднейской паромной компании, которая в 1898 году стала самой большой паромной компанией в мире. Далее нам предстоит круиз на пароме в исторический центр города, созданный каторжниками, привезенными из Англии. Вы увидите старые здания города, сделанные в скалах, подниметесь на смотровую башню, о которой мало кто знает даже среди жителей города и откуда открывается один из лучших обзоров на знаменитые Сиднейский мост и Оперный театр. Здесь же на башне Вы узнаете интересные истории создания этих шедевров. После обеда в Rocks вас ждет прогулка по городу, где вы увидите еще много интересных мест и узнаете чем они знаменательны.

Экскурсия будет интересна каждому, кто хочет узнать много интересных фактов из истории Австралии и увидеть основные достопримечательности Сиднея. начало экскурсии 🧭 в 10 утра, окончание в 7 вечера.