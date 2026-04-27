Хотим познакомить вас с городом, в котором органично сочетаются история и современность, классическая архитектура и уличное искусство, английские традиции и мультикультурность.
Погуляем по мосту через реку Ярра, увидим величественные соборы, готические здания и переулки со стрит-артом. Совместим все локации с увлекательным экскурсом в прошлое Мельбурна.
Описание экскурсии
- Флиндерс-стрит — старейший железнодорожный вокзал Мельбурна.
- Прогулка по мосту Принсес-Бридж через реку Ярра с панорамным видом на город и башню Эврика Скайдек — самую высокую смотровую площадку в Южном полушарии.
- Монумент памяти — один из крупнейших военных мемориалов страны.
- Старинный бар Young and Jackson, где хранится знаменитая картина «Хлоя» — национальное достояние Австралии.
- Собор Святого Павла — один из красивейших храмов Мельбурна.
- Памятник капитану Мэтью Флиндерсу — исследователю и первооткрывателю Австралии.
- Знаменитые улочки стрит-арта — визитная карточка города.
- Площадь Федерации, театр Форум, готическое здание Парламента и старейший отель города Windsor.
- Коллинз-стрит — самая европейская улица Мельбурна.
- Сады Фицрой — один из красивейших парков города с домиком капитана Кука и оранжереей.
- Собор Святого Патрика — посещение по желанию.
- Трасса Альберт-Парк, где проходит гонка «Формулы-1».
- Королевский выставочный центр — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Район Карлтон — маленькая Италия в Мельбурне.
- Памятник «888», символизирующий борьбу рабочих за 8-часовой рабочий день.
- Набережная Сент-Килда — популярное место для прогулок.
Организационные детали
- Перемещаемся на комфортабельном минивэне KIA Carnival. В салоне есть бутилированная вода.
- Можно с детьми старше 10 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мельбурне
Мы — Ирина и Александр — семейная пара, влюблённая в Мельбурн. С радостью покажем вам лучшие места, скрытые жемчужины и живописную природу штата Виктория. С нами вы увидите Мельбурн глазами местных,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Хотим сказать Большое Спасибо Ирине и Александру! Мы провели очень увлекательный и познавательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии составлен четко и полностью совпал с историческими вопросами о городе
