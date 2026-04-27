По Мельбурну - пешком и на авто

Полное погружение в энергичный и многогранный город с семейной парой гидов
Хотим познакомить вас с городом, в котором органично сочетаются история и современность, классическая архитектура и уличное искусство, английские традиции и мультикультурность.

Погуляем по мосту через реку Ярра, увидим величественные соборы, готические здания и переулки со стрит-артом. Совместим все локации с увлекательным экскурсом в прошлое Мельбурна.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Флиндерс-стрит — старейший железнодорожный вокзал Мельбурна.
  • Прогулка по мосту Принсес-Бридж через реку Ярра с панорамным видом на город и башню Эврика Скайдек — самую высокую смотровую площадку в Южном полушарии.
  • Монумент памяти — один из крупнейших военных мемориалов страны.
  • Старинный бар Young and Jackson, где хранится знаменитая картина «Хлоя» — национальное достояние Австралии.
  • Собор Святого Павла — один из красивейших храмов Мельбурна.
  • Памятник капитану Мэтью Флиндерсу — исследователю и первооткрывателю Австралии.
  • Знаменитые улочки стрит-арта — визитная карточка города.
  • Площадь Федерации, театр Форум, готическое здание Парламента и старейший отель города Windsor.
  • Коллинз-стрит — самая европейская улица Мельбурна.
  • Сады Фицрой — один из красивейших парков города с домиком капитана Кука и оранжереей.
  • Собор Святого Патрика — посещение по желанию.
  • Трасса Альберт-Парк, где проходит гонка «Формулы-1».
  • Королевский выставочный центр — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Район Карлтон — маленькая Италия в Мельбурне.
  • Памятник «888», символизирующий борьбу рабочих за 8-часовой рабочий день.
  • Набережная Сент-Килда — популярное место для прогулок.

Организационные детали

  • Перемещаемся на комфортабельном минивэне KIA Carnival. В салоне есть бутилированная вода.
  • Можно с детьми старше 10 лет.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Мельбурне
Мы — Ирина и Александр — семейная пара, влюблённая в Мельбурн. С радостью покажем вам лучшие места, скрытые жемчужины и живописную природу штата Виктория. С нами вы увидите Мельбурн глазами местных,
посетите винодельни и попробуете здешние деликатесы, насладитесь свежим воздухом на побережье и в национальных парках, услышите интересные истории и сделаете потрясающие фотографии. Все экскурсии разработаны на основе нашего опыта и пожеланий путешественников. Поездки проходят на комфортабельном автомобиле, я — опытный водитель-гид, имеющий необходимую лицензию. Для комфорта и удобства некоторые экскурсии мы проводим вдвоём — и это одна из наших особенностей.

А
Хотим сказать Большое Спасибо Ирине и Александру! Мы провели очень увлекательный и познавательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии составлен четко и полностью совпал с историческими вопросами о городе
Мельбурн, которые нас интересовал. Мы посетили интересные места города, которые имеют значение для жителей и туристов, сделали множество прекрасных фотографий и посетили очень уютное итальянское кофе и насладились настоящим кофе в компании Ирины! Ирина и Александр замечательные гиды и всегда подробно рассказывают о стране и городе! Очень приятно было познакомиться с Мельбурном и мы обязательно порекомендуем экскурсию Ирины И Александра всем нашим друзьям и надеемся, еще посетим этот невероятно красивый город!

