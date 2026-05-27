Мы отправимся в Sovereign Hill — город золотодобытчиков. Вы узнаете историю золотой лихорадки в штате Виктория и побываете в музее под открытым небом.
Примерите на себя опасную профессию прошлого, спуститесь в подземные шахты — и ощутите азарт поиска, которым дышит Балларат.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Мельбурна
В дороге вы услышите краткий рассказ о штате Виктория, истории золотой лихорадки и городе Балларат.
9:30 — прибытие в Балларат, обзорная экскурсия по городу
- площадь Лидьярд (Lydiard Street) с исторической архитектурой 19 века
- здание железнодорожного вокзала, старинные особняки и театры
- остановка у ботанического сада (если позволяет погода — небольшая прогулка)
10:15 — посещение музея Sovereign Hill (самостоятельно, содержание зависит от выбранной программы и ваших билетов)
- демонстрация золотоискательства (вы попробуете найти золото)
- посещение подземных шахт
- ремесленные мастерские: кузнец, свечная мастерская, булочная
- парад и костюмированные персонажи на улицах
12:30 — обед в ресторане или кафе по желанию (есть блюда в стиле 19 века)
13:30 — Sovereign Hill, продолжение
По желанию можете выбрать сувениры или миниатюрные золотые слитки.
15:00 — выезд из Балларата
По дороге — остановка у озера Вендури, здесь можно пофотографироваться.
15:30 — дорога в Мельбурн
Можем устроить короткий кофейный перерыв в Bacchus Marsh или Ballan.
17:00–17:30 — возвращение в Мельбурн
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне (имеются детские кресла). В машине есть питьевая вода
- С вами будет водитель-гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Питание: средний чек за обед без десерта на взрослого человека — 35–40 AUD (≈ 24,85–28,40 USD). Это цены в кафе на территории Sovereign Hill. В Балларате цены немного ниже. В дорогих ресторанах цены будут значительно выше
- Sovereign Hill:
— Red Hill Mine (самостоятельное посещение): входной билет и спуск в шахту, где рассказывается история находки самородка «Welcome Nugget». Взрослый — 52,50 AUD (≈ 37,28 USD), ребёнок от 5 до 15 лет — 33 AUD (≈ 23,43 USD), до 5 лет — бесплатно. Семейный билет (2 взрослых + 2 детей) — 145,50 AUD (≈ 103,31 USD)
— Guided Mine Tours (управляемые туры, Labyrinth или подземный трамвай): дополнительно $8–12,5 за чел. Эти билеты нельзя купить онлайн — их нужно бронировать лично сразу после прихода в парк, так как места быстро заканчиваются
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мельбурне
Мы — Ирина и Александр — семейная пара, влюблённая в Мельбурн. С радостью покажем вам лучшие места, скрытые жемчужины и живописную природу штата Виктория. С нами вы увидите Мельбурн глазами местных,
