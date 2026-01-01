Большой тур-знакомство с Австралией: 9 городов и природные локации в мини-группе

От Великой океанской дороги до Большого Барьерного рифа
Австралия раскроется через контрасты: отдых на улицах Мельбурна сменится дорогой вдоль океана к скалам Двенадцати апостолов, а шум Сиднея — тишиной красной пустыни у Улуру.

Впереди — прогулки по Бонди-Бич и
Куджи-Бич, снорклинг на Большом Барьерном рифе, поездка к Уайтхэвен-Бич с белоснежным кварцевым песком и закаты на мысе Байрона. Маршрут соединит современные города, побережье, Голубые горы и центр континента.

Вы увидите Австралию разной — от бухты Сиднея и Великой океанской дороги до тропических лесов и эвкалиптовых склонов Катумбы.

Описание тура

Организационные детали

Поможем с подачей документов на получение визы.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Мельбурн

Мельбурн знаменит сочетанием викторианской и современной архитектуры, многочисленными парками и садами, а также многонациональной атмосферой. День будет насыщенным, поэтому при возможности рекомендуем прилететь на день раньше.

По прилёте — трансфер и размещение в отеле.

После отдыха отправимся на пешую прогулку. Начнём у собора Святого Павла — одного из главных символов города. Затем прогуляемся по набережной реки Ярра, откуда открываются красивые виды на центр Мельбурна.

Дальше выйдем к знаменитому вокзалу Флиндерс-стрит — самому узнаваемому зданию города и популярному месту встреч. Заглянем на культовую улицу AC/DC, известную атмосферой рок-н-ролла, уличным искусством и ночной жизнью. По пути пройдём через скрытые переулки, уютные площади и атмосферные кафе.

2 день

Экскурсия по Мельбурну

Утром отправимся на рынок Виктории — одно из самых колоритных мест города. Здесь можно попробовать свежие фрукты, ароматный кофе и уличную еду со всего мира, а также купить сувениры.

Затем поедем на Брайтон-Бич, чтобы увидеть знаменитые разноцветные пляжные домики и искупаться в водах залива.

После отдыха вернёмся в город и продолжим знакомство с историей Мельбурна. Увидим домик капитана Кука, пройдём мимо величественного здания парламента и заглянем в Государственную библиотеку Виктории — одну из самых красивых библиотек мира.

Дальше посетим неоготический собор Святого Патрика, а завершением дня станет прогулка по Карлтонским садам — зелёному и спокойному уголку в центре города.

3 день

Великая океанская дорога

Поедем на комфортном автомобиле вдоль побережья, где за каждым поворотом открываются новые виды: старинные маяки, уединённые бухты, дикие пляжи и смотровые площадки над океаном.

Сделаем остановку у водопада Эрскин, спрятанного среди густого леса.

Кульминацией дня станет закат у Двенадцати апостолов. В это время скалы окрашиваются в золотистые и розовые оттенки.

Вечером приедем в прибрежный городок Питерборо и заселимся в отель.

4 день

Возвращение в Мельбурн и перелёт в Сидней

Утром отправимся осматривать живописные бухты в окрестностях Питерборо. Проедем по панорамным дорогам, остановимся на смотровых площадках и ещё раз полюбуемся океаном.

Затем вернёмся, сдадим автомобиль и вылетим в Сидней.

По прилёте заселимся в отель. После отдыха поужинаем в уютном ресторане.

5 день

Знакомство с Сиднеем

Сегодня отправимся на пешую прогулку по Сиднею. Увидим знаменитый Сиднейский оперный театр и Харбор-Бридж, прогуляемся по историческим кварталам и живописным бухтам с открыточными видами.

Заглянем к собору, поднимемся на Сиднейскую башню и посмотрим на город с высоты. Также увидим шхуну капитана Кука, напоминающую о морской истории Австралии.

Вечером посетим концерт в Сиднейской опере.

6 день

Прогулка по Сиднею

Продолжим знакомство с Сиднеем. Прогуляемся по заливу Дарлинг, увидим здание Королевы Виктории и отправимся на знаменитый Сиднейский рыбный рынок, где пообедаем свежими морепродуктами.

Вечером поужинаем в ресторане на набережной под живую музыку с видами на Сиднейскую оперу и вечерний залив.

7 день

Пляжи Сиднея

Сегодня прогуляемся вдоль лучших пляжей Сиднея — от Куджи-Бич до знаменитого Бонди-Бич. По пути сделаем остановки для купания и отдыха у океана.

На Бонди-Бич пообедаем, а затем отправимся на рынок за сувенирами.

После этого пройдём через Королевский ботанический сад к заливу, где пересядем на лодку и отправимся на другую сторону бухты, чтобы увидеть новые панорамы города.

8 день

Голубые горы

Сегодня возьмём автомобиль, на котором продолжим путешествие до Брисбена, и отправимся в Голубые горы — регион с глубокими каньонами, водопадами и эвкалиптовыми лесами.

По дороге остановимся в парке «Фетердейл», где увидим коал.

В Голубых горах посетим смотровую площадку Линкольн-Рок с панорамными видами и необычными скальными образованиями.

Вечером приедем в Катумбу и заселимся в отель.

9 день

Катумба - Порт-Маккуори

Рано утром выезжаем в сторону Голд-Коста. Дорога будет длинной, поэтому по пути сделаем остановки в интересных местах.

Прогуляемся по песчаным дюнам в Анна-Бей и отправимся в треккинг на гору Томари, откуда открываются виды на побережье и океан.

К вечеру приедем в Порт-Маккуори — город, который считается одним из самых комфортных для жизни в Австралии.

После ужина прогуляемся по набережной и понаблюдаем за летучими лисицами.

Заселимся в отель.

10 день

Порт-Маккуори - Голд-Кост

Утром отправимся в тропический лес Rainforest Centre. Прогуляемся среди высоких деревьев и увидим местных обитателей.

Затем поедем к маяку Smoky, а по дороге будем встречать диких кенгуру.

Закат встретим на мысе Байрона — самой восточной точке Австралии, где находится старейший действующий маяк страны.

После этого приедем в Голд-Кост и заселимся в отель.

11 день

Голд-Кост

Утром поднимемся на смотровую площадку небоскрёба Q1 — самого высокого здания Австралии. С высоты откроется панорама побережья Голд-Коста с океаном, пляжами и небоскрёбами.

Затем отправимся в Currumbin Wildlife Sanctuary, где познакомимся с австралийскими животными и покормим кенгуру.

Вечером посетим одну из лучших пивоварен Квинсленда и попробуем местные сорта пива.

12 день

Свободный день в Голд-Косте

День можно посвятить прогулкам вдоль океана, купанию, отдыху на пляже и неспешному знакомству с побережьем.

13 день

Брисбен

Сегодня покидаем Голд-Кост и отправляемся в Брисбен — столицу штата Квинсленд и третий по величине город Австралии.

По приезде прогуляемся по городу, исследуем его районы, набережные и зелёные зоны. Заселимся в отель.

14 день

Перелёт Брисбен - Эрли-Бич

Сегодня сдаём автомобиль и вылетаем в Эрли-Бич — городок, который считается отправной точкой для поездок к Большому Барьерному рифу и островам Уитсанди.

После прилёта заселимся в отель и немного отдохнём.

Затем зайдём в местную таверну, где по желанию можно попробовать баррамунди — популярную австралийскую рыбу.

После обеда отдохнём у бассейна, а вечером посмотрим ежедневное кормление попугаев.

15 день

Большой Барьерный риф

Сегодня отправимся к Большому Барьерному рифу — крупнейшей системе коралловых рифов в мире, внесённой в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главной активностью дня станет снорклинг. Будем плавать среди кораллов, тропических рыб, морских звёзд и других обитателей рифа.

16 день

Уайтхэвен-Бич

Сегодня посетим Уайтхэвен-Бич — один из самых известных пляжей Австралии. Его белоснежный песок почти полностью состоит из чистого кварца.

До пляжа доберёмся на современной скоростной лодке.

В течение дня также сделаем несколько остановок для снорклинга и познакомимся с подводным миром побережья.

17 день

Эрли-Бич - свободный день

Сегодня отдыхаем без насыщенной программы. Можно провести день у большого городского бассейна рядом с морем, прогуляться по набережной, заглянуть в кафе и магазины или просто насладиться атмосферой Эрли-Бич.

18 день

Перелёт в Мельбурн

Утром вылетаем в Мельбурн. После прилёта продолжим знакомство с городом и увидим места, которые не успели посетить в начале путешествия: скрытые переулки, уютные площади, кафе и городские достопримечательности.

Заселимся в отель.

19 день

Улуру

Рано утром вылетаем из Мельбурна в центр Австралии, чтобы увидеть Улуру — знаменитую красную скалу посреди пустыни, которая меняет оттенки в течение дня.

В аэропорту возьмём автомобиль для передвижения по региону.

Также посетим Ката Тьюта — группу огромных куполообразных скал с необычными ландшафтами и пешеходными маршрутами.

Вечером приедем в городок Юлара и заселимся в отель.

20 день

Улуру - Мельбурн

Рано утром отправимся встречать рассвет у Улуру. В первых лучах солнца скала постепенно меняет цвета от тёмно-красного до золотистого.

После продолжим знакомство с Улуру и увидим менее известные уголки этого места.

Затем сдадим автомобиль и вернёмся в Мельбурн.

21 день

Окончание тура

Сегодня будет время спокойно прогуляться по Мельбурну, купить сувениры и подарки.

Потом попрощаемся с Австралией и отправимся домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$4490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мельбурна и обратно
  • Питание - $50-60 в день на человека
  • Виза - примерно $160
  • Внутренний перелёт Мельбурн - Сидней - от $90
  • Внутренний перелёт Брисбен - Эрли-Бич/Просерпайн - от $125
  • Внутренний перелёт Эрли-Бич - Мельбурн - от $195
  • Внутренний перелёт Мельбурн - Улуру - от $130
  • Внутренний перелёт Улуру - Мельбурн - от $130
  • Стоимость тура при участии 4 человек составит $4890
Место начала и завершения?
Аэропорт Мельбурна, 10:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 21 дня 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Мельбурне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 82 туристов
Организатор авторских путешествий и экспедиций с 2006 года. Основатель и руководитель компании (принимающей стороны) в Индии и на Шри-Ланке с 2023 года. Представительство в Германии с 2024 года. В нашей команде профессиональные и опытные гиды из Узбекистана, Вьетнама, Кении, Танзании и Турции. Создаём как групповые, так и индивидуальные путешествия с высоким уровнем комфорта.

