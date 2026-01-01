Описание тура
Организационные детали
Поможем с подачей документов на получение визы.
Программа тура по дням
Привет, Мельбурн
Мельбурн знаменит сочетанием викторианской и современной архитектуры, многочисленными парками и садами, а также многонациональной атмосферой. День будет насыщенным, поэтому при возможности рекомендуем прилететь на день раньше.
По прилёте — трансфер и размещение в отеле.
После отдыха отправимся на пешую прогулку. Начнём у собора Святого Павла — одного из главных символов города. Затем прогуляемся по набережной реки Ярра, откуда открываются красивые виды на центр Мельбурна.
Дальше выйдем к знаменитому вокзалу Флиндерс-стрит — самому узнаваемому зданию города и популярному месту встреч. Заглянем на культовую улицу AC/DC, известную атмосферой рок-н-ролла, уличным искусством и ночной жизнью. По пути пройдём через скрытые переулки, уютные площади и атмосферные кафе.
Экскурсия по Мельбурну
Утром отправимся на рынок Виктории — одно из самых колоритных мест города. Здесь можно попробовать свежие фрукты, ароматный кофе и уличную еду со всего мира, а также купить сувениры.
Затем поедем на Брайтон-Бич, чтобы увидеть знаменитые разноцветные пляжные домики и искупаться в водах залива.
После отдыха вернёмся в город и продолжим знакомство с историей Мельбурна. Увидим домик капитана Кука, пройдём мимо величественного здания парламента и заглянем в Государственную библиотеку Виктории — одну из самых красивых библиотек мира.
Дальше посетим неоготический собор Святого Патрика, а завершением дня станет прогулка по Карлтонским садам — зелёному и спокойному уголку в центре города.
Великая океанская дорога
Поедем на комфортном автомобиле вдоль побережья, где за каждым поворотом открываются новые виды: старинные маяки, уединённые бухты, дикие пляжи и смотровые площадки над океаном.
Сделаем остановку у водопада Эрскин, спрятанного среди густого леса.
Кульминацией дня станет закат у Двенадцати апостолов. В это время скалы окрашиваются в золотистые и розовые оттенки.
Вечером приедем в прибрежный городок Питерборо и заселимся в отель.
Возвращение в Мельбурн и перелёт в Сидней
Утром отправимся осматривать живописные бухты в окрестностях Питерборо. Проедем по панорамным дорогам, остановимся на смотровых площадках и ещё раз полюбуемся океаном.
Затем вернёмся, сдадим автомобиль и вылетим в Сидней.
По прилёте заселимся в отель. После отдыха поужинаем в уютном ресторане.
Знакомство с Сиднеем
Сегодня отправимся на пешую прогулку по Сиднею. Увидим знаменитый Сиднейский оперный театр и Харбор-Бридж, прогуляемся по историческим кварталам и живописным бухтам с открыточными видами.
Заглянем к собору, поднимемся на Сиднейскую башню и посмотрим на город с высоты. Также увидим шхуну капитана Кука, напоминающую о морской истории Австралии.
Вечером посетим концерт в Сиднейской опере.
Прогулка по Сиднею
Продолжим знакомство с Сиднеем. Прогуляемся по заливу Дарлинг, увидим здание Королевы Виктории и отправимся на знаменитый Сиднейский рыбный рынок, где пообедаем свежими морепродуктами.
Вечером поужинаем в ресторане на набережной под живую музыку с видами на Сиднейскую оперу и вечерний залив.
Пляжи Сиднея
Сегодня прогуляемся вдоль лучших пляжей Сиднея — от Куджи-Бич до знаменитого Бонди-Бич. По пути сделаем остановки для купания и отдыха у океана.
На Бонди-Бич пообедаем, а затем отправимся на рынок за сувенирами.
После этого пройдём через Королевский ботанический сад к заливу, где пересядем на лодку и отправимся на другую сторону бухты, чтобы увидеть новые панорамы города.
Голубые горы
Сегодня возьмём автомобиль, на котором продолжим путешествие до Брисбена, и отправимся в Голубые горы — регион с глубокими каньонами, водопадами и эвкалиптовыми лесами.
По дороге остановимся в парке «Фетердейл», где увидим коал.
В Голубых горах посетим смотровую площадку Линкольн-Рок с панорамными видами и необычными скальными образованиями.
Вечером приедем в Катумбу и заселимся в отель.
Катумба - Порт-Маккуори
Рано утром выезжаем в сторону Голд-Коста. Дорога будет длинной, поэтому по пути сделаем остановки в интересных местах.
Прогуляемся по песчаным дюнам в Анна-Бей и отправимся в треккинг на гору Томари, откуда открываются виды на побережье и океан.
К вечеру приедем в Порт-Маккуори — город, который считается одним из самых комфортных для жизни в Австралии.
После ужина прогуляемся по набережной и понаблюдаем за летучими лисицами.
Заселимся в отель.
Порт-Маккуори - Голд-Кост
Утром отправимся в тропический лес Rainforest Centre. Прогуляемся среди высоких деревьев и увидим местных обитателей.
Затем поедем к маяку Smoky, а по дороге будем встречать диких кенгуру.
Закат встретим на мысе Байрона — самой восточной точке Австралии, где находится старейший действующий маяк страны.
После этого приедем в Голд-Кост и заселимся в отель.
Голд-Кост
Утром поднимемся на смотровую площадку небоскрёба Q1 — самого высокого здания Австралии. С высоты откроется панорама побережья Голд-Коста с океаном, пляжами и небоскрёбами.
Затем отправимся в Currumbin Wildlife Sanctuary, где познакомимся с австралийскими животными и покормим кенгуру.
Вечером посетим одну из лучших пивоварен Квинсленда и попробуем местные сорта пива.
Свободный день в Голд-Косте
День можно посвятить прогулкам вдоль океана, купанию, отдыху на пляже и неспешному знакомству с побережьем.
Брисбен
Сегодня покидаем Голд-Кост и отправляемся в Брисбен — столицу штата Квинсленд и третий по величине город Австралии.
По приезде прогуляемся по городу, исследуем его районы, набережные и зелёные зоны. Заселимся в отель.
Перелёт Брисбен - Эрли-Бич
Сегодня сдаём автомобиль и вылетаем в Эрли-Бич — городок, который считается отправной точкой для поездок к Большому Барьерному рифу и островам Уитсанди.
После прилёта заселимся в отель и немного отдохнём.
Затем зайдём в местную таверну, где по желанию можно попробовать баррамунди — популярную австралийскую рыбу.
После обеда отдохнём у бассейна, а вечером посмотрим ежедневное кормление попугаев.
Большой Барьерный риф
Сегодня отправимся к Большому Барьерному рифу — крупнейшей системе коралловых рифов в мире, внесённой в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Главной активностью дня станет снорклинг. Будем плавать среди кораллов, тропических рыб, морских звёзд и других обитателей рифа.
Уайтхэвен-Бич
Сегодня посетим Уайтхэвен-Бич — один из самых известных пляжей Австралии. Его белоснежный песок почти полностью состоит из чистого кварца.
До пляжа доберёмся на современной скоростной лодке.
В течение дня также сделаем несколько остановок для снорклинга и познакомимся с подводным миром побережья.
Эрли-Бич - свободный день
Сегодня отдыхаем без насыщенной программы. Можно провести день у большого городского бассейна рядом с морем, прогуляться по набережной, заглянуть в кафе и магазины или просто насладиться атмосферой Эрли-Бич.
Перелёт в Мельбурн
Утром вылетаем в Мельбурн. После прилёта продолжим знакомство с городом и увидим места, которые не успели посетить в начале путешествия: скрытые переулки, уютные площади, кафе и городские достопримечательности.
Заселимся в отель.
Улуру
Рано утром вылетаем из Мельбурна в центр Австралии, чтобы увидеть Улуру — знаменитую красную скалу посреди пустыни, которая меняет оттенки в течение дня.
В аэропорту возьмём автомобиль для передвижения по региону.
Также посетим Ката Тьюта — группу огромных куполообразных скал с необычными ландшафтами и пешеходными маршрутами.
Вечером приедем в городок Юлара и заселимся в отель.
Улуру - Мельбурн
Рано утром отправимся встречать рассвет у Улуру. В первых лучах солнца скала постепенно меняет цвета от тёмно-красного до золотистого.
После продолжим знакомство с Улуру и увидим менее известные уголки этого места.
Затем сдадим автомобиль и вернёмся в Мельбурн.
Окончание тура
Сегодня будет время спокойно прогуляться по Мельбурну, купить сувениры и подарки.
Потом попрощаемся с Австралией и отправимся домой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$4490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Мельбурна и обратно
- Питание - $50-60 в день на человека
- Виза - примерно $160
- Внутренний перелёт Мельбурн - Сидней - от $90
- Внутренний перелёт Брисбен - Эрли-Бич/Просерпайн - от $125
- Внутренний перелёт Эрли-Бич - Мельбурн - от $195
- Внутренний перелёт Мельбурн - Улуру - от $130
- Внутренний перелёт Улуру - Мельбурн - от $130
- Стоимость тура при участии 4 человек составит $4890