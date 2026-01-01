Мельбурн знаменит сочетанием викторианской и современной архитектуры, многочисленными парками и садами, а также многонациональной атмосферой. День будет насыщенным, поэтому при возможности рекомендуем прилететь на день раньше.

По прилёте — трансфер и размещение в отеле.

После отдыха отправимся на пешую прогулку. Начнём у собора Святого Павла — одного из главных символов города. Затем прогуляемся по набережной реки Ярра, откуда открываются красивые виды на центр Мельбурна.

Дальше выйдем к знаменитому вокзалу Флиндерс-стрит — самому узнаваемому зданию города и популярному месту встреч. Заглянем на культовую улицу AC/DC, известную атмосферой рок-н-ролла, уличным искусством и ночной жизнью. По пути пройдём через скрытые переулки, уютные площади и атмосферные кафе.