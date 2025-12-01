Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Сиднее

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Сиднее на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 20:00
11 дек в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
11 дек в 12:30
12 дек в 08:00
$399 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Antonina
    1 декабря 2025
    Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
    Мила прекрасный гид, с огромной душой и эмпатией. Мне было очень комфортно и приятно провести время в ее интересных рассказах и поездках по Сиднею. Очень рекомендую!

