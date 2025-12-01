Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 20:00
11 дек в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
11 дек в 12:30
12 дек в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAntonina1 декабря 2025Мила прекрасный гид, с огромной душой и эмпатией. Мне было очень комфортно и приятно провести время в ее интересных рассказах и поездках по Сиднею. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в декабре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 399. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиднее (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 15 ⭐ отзывов, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль