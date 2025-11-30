Мои заказы

Сидней как стиль жизни: маршрут с душой

Авторская экскурсия по восточным пляжам
Это не просто поездка по городу, а возможность увидеть Сидней таким, каким его любят местные жители.

Вас ждёт неспешная прогулка вдоль побережья с кофе у океана, лучшими смотровыми площадками и уютными остановками.

Вы почувствуете атмосферу лёгкости и узнаете, что такое сиднейский лайфстайл: баланс между природой, спортом, солнцем и вкусом идеального flat white.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой© Мила
Описание экскурсии

  • Поездка вдоль побережья с остановками на пляжах Watsons Bay, Bondi, Coogee и Cronulla (маршрут можно адаптировать по вашим пожеланиям)
  • Прогулка по набережной в расслабленном ритме — как делают сами сиднейцы
  • Остановка в местном кафе для кофе или бранча с видом на океан
  • Фотопаузы на лучших смотровых площадках, включая панораму, которая входит в топ-10 видов мира
  • Лёгкие истории о городе, его жителях и культуре без спешки и сухих дат
  • Возможность продлить маршрут и добавить любимые места

Вы узнаете:

  • как живут сиднейцы и что для них значит идеальный день
  • почему утро в Сиднее начинается с прогулки и flat white
  • где местные встречают закаты, покупают хлеб и делятся новостями с друзьями
  • куда ходят сами жители, а не туристы

Этот тур похож на день с подругой, которая живёт в Сиднее: без суеты, с кофе у океана, лёгкими прогулками и живыми разговорами.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Детское кресло — по запросу
  • Пешие прогулки — лёгкие, в удобном темпе, по желанию
  • Начало и завершение поездки — по договорённости, возможен трансфер из отеля

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Сиднее
Я сертифицированный частный гид, организую авторские туры по Сиднею и другим уголкам Австралии. Я искренне делюсь с гостями не только красотой этой удивительной страны, но и её душой. Что я предлагаю: —
читать дальше

увлекательные автомобильные экскурсии по Сиднею и окрестностям — авторские туры с учётом ваших интересов — однодневные и многодневные туры за пределами города — трансферы, встреча в аэропорту, помощь в организации поездки — экскурсии для групп от 1 до 15 человек Образование и опыт: — опыт работы с путешественниками разного возраста и интересов с 2010 года — сертификаты IV in Guiding and Travel and Tourism — глубокое знание истории, культуры и повседневной жизни Почему выбирают меня: — тёплая, дружелюбная атмосфера на экскурсиях — умение слушать, чувствовать настроение группы — я много лет живу в Австралии, люблю эту страну и знаю её изнутри Буду рада познакомиться с вами и сделать ваше путешествие по Австралии особенным, душевным и незабываемым!

