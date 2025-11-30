Это не просто поездка по городу, а возможность увидеть Сидней таким, каким его любят местные жители.
Вас ждёт неспешная прогулка вдоль побережья с кофе у океана, лучшими смотровыми площадками и уютными остановками.
Вы почувствуете атмосферу лёгкости и узнаете, что такое сиднейский лайфстайл: баланс между природой, спортом, солнцем и вкусом идеального flat white.
Вас ждёт неспешная прогулка вдоль побережья с кофе у океана, лучшими смотровыми площадками и уютными остановками.
Вы почувствуете атмосферу лёгкости и узнаете, что такое сиднейский лайфстайл: баланс между природой, спортом, солнцем и вкусом идеального flat white.
Описание экскурсии
- Поездка вдоль побережья с остановками на пляжах Watsons Bay, Bondi, Coogee и Cronulla (маршрут можно адаптировать по вашим пожеланиям)
- Прогулка по набережной в расслабленном ритме — как делают сами сиднейцы
- Остановка в местном кафе для кофе или бранча с видом на океан
- Фотопаузы на лучших смотровых площадках, включая панораму, которая входит в топ-10 видов мира
- Лёгкие истории о городе, его жителях и культуре без спешки и сухих дат
- Возможность продлить маршрут и добавить любимые места
Вы узнаете:
- как живут сиднейцы и что для них значит идеальный день
- почему утро в Сиднее начинается с прогулки и flat white
- где местные встречают закаты, покупают хлеб и делятся новостями с друзьями
- куда ходят сами жители, а не туристы
Этот тур похож на день с подругой, которая живёт в Сиднее: без суеты, с кофе у океана, лёгкими прогулками и живыми разговорами.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Детское кресло — по запросу
- Пешие прогулки — лёгкие, в удобном темпе, по желанию
- Начало и завершение поездки — по договорённости, возможен трансфер из отеля
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Сиднее
Я сертифицированный частный гид, организую авторские туры по Сиднею и другим уголкам Австралии. Я искренне делюсь с гостями не только красотой этой удивительной страны, но и её душой. Что я предлагаю: —
Входит в следующие категории Сиднея
Похожие экскурсии из Сиднея
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
2 дек в 14:00
3 дек в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
$775 за всё до 8 чел.