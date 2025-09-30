Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
Сегодня в 12:30
6 окт в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
5 окт в 09:30
6 окт в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
Завтра в 09:00
5 окт в 09:00
$750 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения30 сентября 2025Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация
- ТТатьяна24 сентября 2025Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
Ольга - восхитительный гид.
Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
Вы услышите
- ММарина8 сентября 2025Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
- MMarina28 июля 2025Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
- ЕЕлена14 июля 2025Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!
- ГГуля20 апреля 2025Получили огромное удовольствие!
Еще больше влюбились в этот город!
Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅
Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏
Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊
