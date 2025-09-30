Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Сиднее на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
Сегодня в 12:30
6 окт в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
5 окт в 09:30
6 окт в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
Завтра в 09:00
5 окт в 09:00
$750 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 сентября 2025
    Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
    Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация
    тура на высшем уровне — отдельное спасибо за невероятно комфортный и чистый автомобиль, в котором дорога пролетела незаметно. Наш гид показал лучшие места в Сиднее и учел наши дополнительные пожелания и интересы. Однозначно лучшая индивидуальная экскурсия на русском языке в Сиднее!

  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
    Ольга - восхитительный гид.
    Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
    Вы услышите
    о жизни австралийцев, об их прошлом и настоящем, об их занятиях и увлечениях.
    Вы узнаете всё и даже больше.
    С Ольгой вас ждёт не просто заученный материал, а увлекательная история, личный опыт и обширные исследования.
    Мне было очень комфортно, интересно и захватывающе.
    Мы многое узнали об Австралии и её окрестностях. Мы посетили лучшие винодельни региона.
    Если вы желаете, чтобы это путешествие стало незабываемым, обратитесь к Ольге.
    Она обязательно поможет вам влюбиться в Сидней и не только.
    Мы путешествовали с Ольгой 3 дня, впечатлений на неделю минимум.

  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
  • M
    Marina
    28 июля 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!
  • Г
    Гуля
    20 апреля 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Получили огромное удовольствие!
    Еще больше влюбились в этот город!
    Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅
    Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏
    Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
  2. Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
  3. Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в октябре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 750. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиднее (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 6 ⭐ отзывов, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь