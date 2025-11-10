Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Граца

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Граце на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по центру величественного Граца
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру величественного Граца
Индивидуальная экскурсия по Грацу подарит незабываемые впечатления. Погрузитесь в историю и современность, открывая для себя тайны и легенды старого города
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Грац
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Грац: от прошлого к настоящему
Познакомьтесь с Грацем: исторические памятники, современная архитектура и захватывающие виды на город
Начало: У кафе «Prominade», Erzherzog-Johann-Allee 1, 8010...
«А площадь Францисканцев поразит вас древними латернами и монастырем XV века»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Уютный Грац - город самых счастливых людей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный Грац - город самых счастливых людей
Погрузитесь в атмосферу Граца, города с богатой историей и уникальной культурой. Узнайте, как он стал культурной столицей и городом дизайна
«Кафедральный собор святого Эгидия»
11 дек в 10:00
12 дек в 08:00
€150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    10 ноября 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Понравилось. Можно смело обращаться к оной даме.
  • Л
    Лилия
    6 ноября 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию по Грацу.
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Замечательная прогулка по городу Грац. Краски осени добавили особый шарм красивому городу.
    Огромное спасибо Ольге за интересный рассказ и увлекательные подробности!
    Замечательная прогулка по городу Грац. Краски осени добавили особый шарм красивому городу.
  • А
    Алиса
    17 октября 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Экскурсия с Ольгой оставила самые чудесные впечатления 🙏 Спасибо большое за прекрасную прогулку по городу и отдельно за рекомендованный ресторанчик, это было одно из лучших гастрономических впечатлений за годы жизни в Австрии 😉
  • N
    Nataliy
    2 октября 2025
    Прогулка по центру величественного Граца
    Мы благодарность Эве за прекрасную экскурсию по чудесном городу Грас благодаря Эве мы смогли за 2 часа увидеть самые лучшие
    читать дальше

    места города посетить кафедральный собор подняться на смотровую площадку увидеть исскусвеный остров и многое другое Эва прекрасно владеет материалом и её русский язык выше всех похвал мы благодарны ей и рекомендуем её всем

  • Е
    Елена
    2 октября 2025
    Прогулка по центру величественного Граца
    Огромное спасибо гиду Еве.
    Была шикарная экскурсия по Грац. Нас было 7 человек. Очень понравилась экскурсия и город.
    Много нового узнали. Ева
    читать дальше

    мастер своего дела. Экскурсия была захватывающая, ни на грамм не скучная, живая и интересная. Ева прекрасно говорит на русском. Все остались довольны. Полны новых впечатлений. Останетесь довольны!

  • О
    Олег
    18 августа 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Отличное время в великолепном городе с замечательным гидом! Были с сыном 10-ти лет - легко, непринужденно и увлекательно! Однозначно рекомендуем! Благодарность Ольге за экскурсию!
  • Е
    Елена
    16 июня 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Прекрасное знакомство с Грацом с гидом Ольгой!

    7 июня мы провели замечательное утро в компании гида Ольги на экскурсии «Знакомьтесь, Грац!».
    читать дальше

    С первых минут чувствовалось, что перед нами настоящий профессионал, который не только отлично знает город, но и по-настоящему его любит.

    Маршрут был выстроен очень логично и комфортно: исторический центр, скрытые уголки, панорамы и множество интересных деталей, которые невозможно было бы заметить без опытного гида. Ольга интересно рассказывала не только о фактах, но и делилась живыми историями, легендами и культурными особенностями.

    Мы особенно ценим её чуткость к ритму группы: она задавала оптимальный темп, давала возможность сделать фото, задавать вопросы и при этом — держала динамику экскурсии. За эти 2,5 часа мы узнали гораздо больше, чем ожидали.
    Кроме,того Ольга дала нашей группе ценные рекомендации по нашему дальнейшему пребыванию в Штирии.
    Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет не просто «пройтись по городу», а действительно понять и почувствовать Грац. Спасибо, Ольга, за атмосферу, профессионализм и душевность!

  • В
    Виктор
    10 мая 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Если Вы думаете нужно ли приехать в Грац, не думайте - просто сделайте это. Прекрасный город, прекрасная страна. Еще нам
    читать дальше

    повезло познакомиться с Ольгой. Город с большой историей и большими тайнами, со всем этим нас познакомила Ольга. Необычно то, что даже нашим детям 5 и 9 лет было очень интересно. Всем рекомендую познакомиться с городом в компании с Ольгой. На следующий день по ее рекомендации побывали в местечке Schöckl и в музее Арнольда. Это все останется надолго в нашей память. Наслаждайтесь.

  • М
    Мария
    2 мая 2025
    Прогулка по центру величественного Граца
    Спасибо большое Еве за интереснейшую экскурсию по историческому центру Граца!! Ева говорит не только по-русски, но еще и по-немецки, венгерски и хорватски!!
  • К
    Ковальчук
    15 апреля 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Экскурсия понравилась. много интересной информации. познакомились с достопримечательностями старого Граца. Красивый, уютный город.
  • Е
    Евгений
    9 января 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Ольга, спасибо за проведенную экскурсию было очень интересно и познавательно.
  • С
    Станислав
    6 января 2025
    Знакомьтесь, Грац
    Спасибо. Знакомство с Грацом прошло на высшем уровне. 2 часа для первого знакомства достаточно.
  • Л
    Лариса
    11 октября 2024
    Прогулка по центру величественного Граца
    Большое спасибо Еве за прекрасную экскурсию, нам все очень понравилось,было интересно. Отдельное спасибо за то,что Ева подстроилась под нас и смогла нас встретить,что для нас было важно,так как город мы не знали.
  • Е
    Елена
    1 октября 2024
    Знакомьтесь, Грац
    Хорошая экскурсия, Ольга- прекрасный гид и интересный рассказчик. Посмотрели все главные достопримечательности Граца. Рекомендую.
  • О
    Оксана
    23 августа 2024
    Знакомьтесь, Грац
    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой: маршрут составлен грамотно, дикция четкая и громкая, знание истории глубокое. Легкая и ненавязчивая подача
    читать дальше

    материала. Мы неторопливо посмотрели весь Грац, остались в восторге от всего. Отдельное спасибо Ольге, что подстроилась под удобное для нас время. Очень рекомендую Ольгу как гида!

    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой: маршрут составлен грамотно, дикция четкая и громкая, знание истории глубокое. Легкая и ненавязчивая подача материала. Мы неторопливо посмотрели весь Грац, остались в восторге от всего. Отдельное спасибо Ольге, что подстроилась под удобное для нас время. Очень рекомендую Ольгу как гида!
  • А
    Анатолий
    22 июля 2024
    Знакомьтесь, Грац
    Интересная экскурсия. Спасибо!
  • и
    игорь
    18 августа 2023
    Прогулка по центру величественного Граца
    Были с семьей в Австрии, и один день посвятили городу Грац. Экскурсию проводила Ева, мой муж связался с ней заранее,и
    читать дальше

    экскурсовод встретила нас на вокзале. Двухчасовая экскурсия продолжалась около 3 часов, и все время буквально ловили каждое слово. Ева прекрасно знает историю города и чувствуется, что сама получает удовольствие от своей работы и очень любит Грац. Интересно было и нам, взрослым, и детям,сын подросток 14 лет задавал много вопросов и на все получил очень интересные ответы, с фактами, с датами. Очень продуманный маршрут, совершенно не устали и ни минуты не скучали. Евочка, спасибо Вам большое, вы нас влюбили в Грац, всем советуем обращаться к вам, прекрасное знание языка и истории, очень довольны.

    Были с семьей в Австрии, и один день посвятили городу Грац. Экскурсию проводила Ева, мой мужБыли с семьей в Австрии, и один день посвятили городу Грац. Экскурсию проводила Ева, мой муж
  • N
    Natalia
    24 июня 2023
    Прогулка по центру величественного Граца
    Я рада, что провела очень приятное время в красивом городе Грац с добрым, умным и любящим этот город человеком -
    читать дальше

    с гидом Евой. Сама будучи в прошлом московским экскурсоводом, я смогла оценить ее высокий профессиональный уровень, обширные знания и добрый взгляд на этот чудесный город. Спасибо - гиду Еве и организаторам таких экскурсий, -вы помогаете увидеть красоту мира.

  • Д
    Джей
    5 апреля 2023
    Знакомьтесь, Грац
    Отличная экскурсия по Грацу.

Ответы на вопросы от путешественников по Грацу в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Граце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по центру величественного Граца
  2. Знакомьтесь, Грац
  3. Уютный Грац - город самых счастливых людей
Сколько стоит экскурсия по Грацу в декабре 2025
Сейчас в Граце в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Граце (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 41 ⭐ отзыв, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль