Экскурсия начинается с захватывающего обзора основных достопримечательностей как старой, так и современной Вены прямо из окна автомобиля. Это прекрасная возможность насладиться видами и узнать о богатой истории города.
Путешествие по Рингу
Мы проедем по Рингу — красивой полосе вокруг исторического центра города. Вас ждёт множество знаковых мест, которые расскажут о культуре и архитектуре Вены.
Знакомство с архитектурой
Обратите внимание на удивительный жилой дом, спроектированный талантливым архитектором Фриденсрайхом Хундертвассером. Этот уникальный проект привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами, добавляя особый шарм венскому пейзажу.
Пешеходная прогулка
После автомобильной части программы мы продолжим наше путешествие пешеходной прогулкой по старому городу. Здесь каждый уголок хранит в себе частичку истории, а классическая архитектура передаёт атмосферу прошлого.
Присоединяйтесь к нам и насладитесь великолепием Вены!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Транспорт.
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.