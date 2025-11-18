Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Ваш гид в Вене

Описание экскурсии

Начало экскурсии

Экскурсия начинается с захватывающего обзора основных достопримечательностей как старой, так и современной Вены прямо из окна автомобиля. Это прекрасная возможность насладиться видами и узнать о богатой истории города.

Путешествие по Рингу

Мы проедем по Рингу — красивой полосе вокруг исторического центра города. Вас ждёт множество знаковых мест, которые расскажут о культуре и архитектуре Вены.

Знакомство с архитектурой

Обратите внимание на удивительный жилой дом, спроектированный талантливым архитектором Фриденсрайхом Хундертвассером. Этот уникальный проект привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами, добавляя особый шарм венскому пейзажу.

Пешеходная прогулка

После автомобильной части программы мы продолжим наше путешествие пешеходной прогулкой по старому городу. Здесь каждый уголок хранит в себе частичку истории, а классическая архитектура передаёт атмосферу прошлого.

Присоединяйтесь к нам и насладитесь великолепием Вены!