1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«Вы узнаете историю возникновения и развития Вены и познакомитесь с самыми яркими персонажами, которые жили в этом прекрасном городе»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
«На этой экскурсии вы увидите не только основные достопримечательности, но и то, что скрыто от глаз обычных туристов»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
«Вы откроете главные достопримечательности Вены, узнаете о жизни знаковых исторических фигур, о нравах и ценностях современных венцев — не только известные факты, но также секреты и особенности, которые отличают ее от других городов»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
«А главное — ощутите атмосферу настоящей Вены и не сможете в неё не влюбиться»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €133 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
«Эта прогулка — знакомство с городом, поэтому я не буду углубляться в исторические тонкости с датами, но дам вам общее видение биографии и знаковых мест Вены»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
«Таким образом, вы познакомитесь с городом и получите прекрасное фотопортфолио»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Пешком, спокойно, без суеты и спешки мы увидим места былой славы и основные достопримечательности:»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
«Вместе мы ответственно подойдем к вашему знакомству с величественной Веной и посмотрим на ее ключевые места, но путь проложим по тайным улицам без толп»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160€136 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
«Вы познакомитесь с наиболее знаменательными достопримечательностями исторической части города, узнаете историю их создания и их значение для современной жизни пульсирующей метрополии»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
«А также познакомитесь с творчеством художника Хундертвассера и рассмотрите его необычный цветной дом с кустами и деревьями на крыше»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
«В Гринцинге вы познакомитесь с обаятельной деревянной архитектурой 18 века и узнаете об античных истоках 2000-летней винной истории Вены — единственной столицы в мире, где вино производится в промышленных масштабах»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€395 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
«А кульминацией станет посещение дворцово-паркового комплекса Бельведер, где вы познакомитесь с летней резиденцией принца Евгения Савойского — «Версалем в миниатюре»»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
2 часа
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
«Вы увидите Оперный театр и ратушу, полюбуетесь Дунайским каналом, познакомитесь с историей города от римлян до современности и откроете его душу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
«Благодаря двум вариантам маршрута прогулка будет интересна и тем, кто хочет рассмотреть главные достопримечательности Вены, и любителям нетуристических уголков города»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
Начало: Herbert-von-Karajan-Platz
«Приглашаем вас на прогулку по главным достопримечательностям Вены и нетуристическим уголкам в центре города»
Расписание: Каждый день, в любую погоду
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков
Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4
«Обзорная экскурсия по Вене в 15»
Расписание: Через день в 15:15
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом
Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа
Начало: По договоренности
«Вы познакомитесь со средневековой Веной на маленьких кривых улочках города и, конечно, познакомитесь с современной жизнью Вены и венцев»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€156 за всё до 39 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга
Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу
Начало: По договоренности
«Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Братислава - город коронации королей: эксклюзивная выездная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Братиславу - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями
Начало: По договоренности
«Наше знакомство с городом начнется с обзора Братиславского града, замка который невозможно не заметить и который является символом современной Братиславы»
Расписание: в удобное для Вас время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€299 за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Автомобильная обзорная экскурсия
Начало: По договорености
«Далее вы отправитесь на через деревню виноделов на обзорную площадку Каленберг, вся Вена как на ладоне откроется перед вами в лучах заходящего солнца»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Квест
1.5 часа
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Rotenturmstrasse 29
«На этой уникальной групповой обзорной экскурсии вы окунетесь в атмосферу самого прекрасного и загадочного города, где каждый уголок пронизан магией истории»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
«В ней есть все для первого знакомства и первых впечатлений о Вене, которое, как известно, самое важное»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
«Продолжим экскурсию мы знакомством с площадью Шварценберг с памятником советскому солдату, дворцовым комплексом Бельведер, зданием Сецессион, рынком Нашмаркт и, конечно же, с дворцом Шёнбрунн, где у вас будет очередная фотопауза»
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€59 за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
«Прогулка по центральной части старого города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Групповая
12.5 часов
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
«Знакомство с городом состоится в романтических кулисах дворцово-паркового ансамбля Мирабель с его солнечным цветочным партером и тенистым лабиринтом, театром под открытым небом и садом гномов»
Расписание: Суббота в 08:00
€124 за человека
Групповая
2 часа
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
«С подробной картой маршрутов вы можете ознакомиться в разделе "дополнительная информация" в шапке описания экскурсии»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€39 за человека
Групповая
2 часа
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
«с возможностью посещения групповой пешеходной обзорной экскурсии на английском и на немецком языках»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€49 за человека
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
«На комфортабельном микроавтобусе или автомобиле вы совершите одну из самых зрелищных и содержательных экскурсий по Вене, после которой знакомство с городом уже никак нельзя будет назвать поверхностным»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €221 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная
«Кульминационным моментом экскурсии станет посещение собора Святого Штефана – главной достопримечательности города, символа Вены и резиденции австрийского архиепископа»
Расписание: Ежедневно в 11:00
€145 за экскурсию
Групповая
2 часа
Классическая пешеходная экскурсия по Вене
«Прогулка по центру исторической части города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с Веной»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Прагу
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Вита (бесплатная часть), панорамы Праги с обзорных площадок»
Расписание: Кжедневно в 08:00
€749 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Наследие императоров
Начало: Stephansplatz
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €410 за экскурсию
Аудиогид
2 часа
Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу
Начало: Opernring 2, 1010 Wien, Austria
«За два часа вы познакомитесь с самыми важными местами исторического центра Вены»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
«Чтобы вы успели как следует изучить город, я проведу обзорную экскурсию в авто-пешеходном формате»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за человека
Индивидуальная
4 часа
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты
Начало: на площади In der Burg
13 июня в 09:00
19 июня в 10:30
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене на электросамокатах: историческое приключение по Рингштрассе
Прокатитесь на электросамокате по историческому центру Вены, наслаждаясь видами Ратуши, Оперного театра и других символов города
Начало: Опера
«Благодаря знакомству с историей города от эпохи Древнего Рима до наших дней, интересным фактам и связям, вы узнаете настоящий характер Вены»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
«После вас ждет обзорная экскурсия в центре города по самым интересным достопримечательностям:»
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
- ААйгерим4 июня 2024Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
- ААлександр4 июня 2024Все отлично, все супер структурировано!
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Сюзанной, время пролетело не заметно, однозначно будем рекомендовать😊
- MMarina31 мая 2024Остались очень довольны экскурсией 😀
- ДДмитрий26 мая 2024Очень живо и динамично
- ЕЕлена26 мая 2024Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.
- ВВера25 мая 2024Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
- ААлександр21 мая 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию
- РРоман20 мая 2024Интересный рассказ, много интересной информации
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Обзорные»
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