🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 308 отзывов История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться Начало: Около входа в собор святого Стефана 160 € 144 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 88 отзывов Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю «Вы узнаете историю возникновения и развития Вены и познакомитесь с самыми яркими персонажами, которые жили в этом прекрасном городе» € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 133 отзыва Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом Начало: На площади Марии Терезии «На этой экскурсии вы увидите не только основные достопримечательности, но и то, что скрыто от глаз обычных туристов» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 49 отзывов Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе «Вы откроете главные достопримечательности Вены, узнаете о жизни знаковых исторических фигур, о нравах и ценностях современных венцев — не только известные факты, но также секреты и особенности, которые отличают ее от других городов» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 199 отзывов Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю Начало: возле станции метро Schottentor «А главное — ощутите атмосферу настоящей Вены и не сможете в неё не влюбиться» от € 133 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии Начало: На Albrtinaplatz «Эта прогулка — знакомство с городом, поэтому я не буду углубляться в исторические тонкости с датами, но дам вам общее видение биографии и знаковых мест Вены» € 160 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 15 отзывов По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом Начало: Около вашего отеля € 267 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 69 отзывов Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К... «Таким образом, вы познакомитесь с городом и получите прекрасное фотопортфолио» € 270 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 98 отзывов О Вене с любовью Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос... Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 552 отзыва Популярное предложение Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse «С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»» Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю «Пешком, спокойно, без суеты и спешки мы увидим места былой славы и основные достопримечательности:» € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп Начало: Rotenturmstrasse 28 «Вместе мы ответственно подойдем к вашему знакомству с величественной Веной и посмотрим на ее ключевые места, но путь проложим по тайным улицам без толп» 160 € 136 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас «Вы познакомитесь с наиболее знаменательными достопримечательностями исторической части города, узнаете историю их создания и их значение для современной жизни пульсирующей метрополии» € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас Начало: По указанному вами адресу € 169 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вена классическая и современная: путешествие через века Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры Начало: По Договорености «А также познакомитесь с творчеством художника Хундертвассера и рассмотрите его необычный цветной дом с кустами и деревьями на крыше» € 160 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Панорамная Вена и ее окрестности Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг «В Гринцинге вы познакомитесь с обаятельной деревянной архитектурой 18 века и узнаете об античных истоках 2000-летней винной истории Вены — единственной столицы в мире, где вино производится в промышленных масштабах» € 280 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Большой арт-тур по творчеству Густава Климта Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда Начало: У входа в дворец Бельведер € 395 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 3 часа 29 отзывов Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки Начало: Возле вашего отеля «А кульминацией станет посещение дворцово-паркового комплекса Бельведер, где вы познакомитесь с летней резиденцией принца Евгения Савойского — «Версалем в миниатюре»» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 59 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру Начало: Universitätsring 1 € 160 за всё до 10 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа 1 отзыв По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости Начало: На площади Альбертина «Вы увидите Оперный театр и ратушу, полюбуетесь Дунайским каналом, познакомитесь с историей города от римлян до современности и откроете его душу» € 160 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде 🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа 10 отзывов По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району Начало: Bösendorferstraße 5 «Благодаря двум вариантам маршрута прогулка будет интересна и тем, кто хочет рассмотреть главные достопримечательности Вены, и любителям нетуристических уголков города» от € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 187 отзывов Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом Начало: Herbert-von-Karajan-Platz «Приглашаем вас на прогулку по главным достопримечательностям Вены и нетуристическим уголкам в центре города» Расписание: Каждый день, в любую погоду € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 383 отзыва Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4 «Обзорная экскурсия по Вене в 15» Расписание: Через день в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа Начало: По договоренности «Вы познакомитесь со средневековой Веной на маленьких кривых улочках города и, конечно, познакомитесь с современной жизнью Вены и венцев» Расписание: ежедневно € 156 за всё до 39 чел.

Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу Начало: По договоренности «Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле» Расписание: По договоренности € 265 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Братислава - город коронации королей: эксклюзивная выездная экскурсия Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Братиславу - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями Начало: По договоренности «Наше знакомство с городом начнется с обзора Братиславского града, замка который невозможно не заметить и который является символом современной Братиславы» Расписание: в удобное для Вас время € 299 за всё до 8 чел.

Групповая 3 часа 2 отзыва Автомобильная обзорная экскурсия Начало: По договорености «Далее вы отправитесь на через деревню виноделов на обзорную площадку Каленберг, вся Вена как на ладоне откроется перед вами в лучах заходящего солнца» € 90 за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 2 отзыва Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста Начало: Rotenturmstrasse 29 «На этой уникальной групповой обзорной экскурсии вы окунетесь в атмосферу самого прекрасного и загадочного города, где каждый уголок пронизан магией истории» Расписание: Ежедневно € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Вена вдоль и поперек Начало: По договоренности «В ней есть все для первого знакомства и первых впечатлений о Вене, которое, как известно, самое важное» Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00 € 380 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 21 отзыв Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа Начало: Возле Венского центра туристической информации «Продолжим экскурсию мы знакомством с площадью Шварценберг с памятником советскому солдату, дворцовым комплексом Бельведер, зданием Сецессион, рынком Нашмаркт и, конечно же, с дворцом Шёнбрунн, где у вас будет очередная фотопауза» Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00 € 59 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 84 отзыва Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене «Прогулка по центральной части старого города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с городом» Расписание: Ежедневно в 15:15 € 30 за человека

Групповая 12.5 часов 21 отзыв Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут «Знакомство с городом состоится в романтических кулисах дворцово-паркового ансамбля Мирабель с его солнечным цветочным партером и тенистым лабиринтом, театром под открытым небом и садом гномов» Расписание: Суббота в 08:00 € 124 за человека

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 9 отзывов Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день) «С подробной картой маршрутов вы можете ознакомиться в разделе "дополнительная информация" в шапке описания экскурсии» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 € 39 за человека

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 3 отзыва Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня) «с возможностью посещения групповой пешеходной обзорной экскурсии на английском и на немецком языках» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 € 49 за человека

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Автомобильная обзорная экскурсия по Вене «На комфортабельном микроавтобусе или автомобиле вы совершите одну из самых зрелищных и содержательных экскурсий по Вене, после которой знакомство с городом уже никак нельзя будет назвать поверхностным» Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 221 за экскурсию

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Пешеходная экскурсия по Вене Пешеходная «Кульминационным моментом экскурсии станет посещение собора Святого Штефана – главной достопримечательности города, символа Вены и резиденции австрийского архиепископа» Расписание: Ежедневно в 11:00 € 145 за экскурсию

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Классическая пешеходная экскурсия по Вене «Прогулка по центру исторической части города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с Веной» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Экскурсия в Прагу Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид «Вита (бесплатная часть), панорамы Праги с обзорных площадок» Расписание: Кжедневно в 08:00 € 749 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Наследие императоров Начало: Stephansplatz € 195 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа Индивидуальная автомобильная обзорная экскурсия по Вене Расписание: Ежедневно в 10:00 от € 410 за экскурсию

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу Начало: Opernring 2, 1010 Wien, Austria «За два часа вы познакомитесь с самыми важными местами исторического центра Вены» € 10 за человека

🚗 На машине Мини-группа 3 часа По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас Начало: на площади Альбертины «Чтобы вы успели как следует изучить город, я проведу обзорную экскурсию в авто-пешеходном формате» Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00 € 90 за человека

Индивидуальная 4 часа Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты Начало: на площади In der Burg € 420 за всё до 4 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа По Вене на электросамокатах: историческое приключение по Рингштрассе Прокатитесь на электросамокате по историческому центру Вены, наслаждаясь видами Ратуши, Оперного театра и других символов города Начало: Опера «Благодаря знакомству с историей города от эпохи Древнего Рима до наших дней, интересным фактам и связям, вы узнаете настоящий характер Вены» € 120 за всё до 5 чел.