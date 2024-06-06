Обзорные и познавательные экскурсии Вены

Найдено 47 экскурсий в категории «Обзорные» в Вене на русском языке, цены от €10, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«Вы узнаете историю возникновения и развития Вены и познакомитесь с самыми яркими персонажами, которые жили в этом прекрасном городе»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Один день в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
«На этой экскурсии вы увидите не только основные достопримечательности, но и то, что скрыто от глаз обычных туристов»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Почувствовать себя венцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
«Вы откроете главные достопримечательности Вены, узнаете о жизни знаковых исторических фигур, о нравах и ценностях современных венцев — не только известные факты, но также секреты и особенности, которые отличают ее от других городов»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Вена для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
199 отзывов
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
«А главное — ощутите атмосферу настоящей Вены и не сможете в неё не влюбиться»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 133 за всё до 5 чел.
Вена впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
«Эта прогулка — знакомство с городом, поэтому я не буду углубляться в исторические тонкости с датами, но дам вам общее видение биографии и знаковых мест Вены»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
69 отзывов
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
«Таким образом, вы познакомитесь с городом и получите прекрасное фотопортфолио»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
270 за всё до 5 чел.
О Вене с любовью
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
98 отзывов
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Ежедневная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
552 отзыва
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Вена - увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Пешком, спокойно, без суеты и спешки мы увидим места былой славы и основные достопримечательности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
«Вместе мы ответственно подойдем к вашему знакомству с величественной Веной и посмотрим на ее ключевые места, но путь проложим по тайным улицам без толп»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160136 за всё до 7 чел.
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
«Вы познакомитесь с наиболее знаменательными достопримечательностями исторической части города, узнаете историю их создания и их значение для современной жизни пульсирующей метрополии»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Вена в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Вена классическая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
«А также познакомитесь с творчеством художника Хундертвассера и рассмотрите его необычный цветной дом с кустами и деревьями на крыше»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
«В Гринцинге вы познакомитесь с обаятельной деревянной архитектурой 18 века и узнаете об античных истоках 2000-летней винной истории Вены — единственной столицы в мире, где вино производится в промышленных масштабах»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
395 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
«А кульминацией станет посещение дворцово-паркового комплекса Бельведер, где вы познакомитесь с летней резиденцией принца Евгения Савойского — «Версалем в миниатюре»»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 за человека
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
По Вене - на электросамокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
«Вы увидите Оперный театр и ратушу, полюбуетесь Дунайским каналом, познакомитесь с историей города от римлян до современности и откроете его душу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
По Вене на Segway или велосипеде
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
«Благодаря двум вариантам маршрута прогулка будет интересна и тем, кто хочет рассмотреть главные достопримечательности Вены, и любителям нетуристических уголков города»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 160 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
187 отзывов
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
Начало: Herbert-von-Karajan-Platz
«Приглашаем вас на прогулку по главным достопримечательностям Вены и нетуристическим уголкам в центре города»
Расписание: Каждый день, в любую погоду
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
383 отзыва
Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков
Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4
«Обзорная экскурсия по Вене в 15»
Расписание: Через день в 15:15
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека
Вена: всё самое главное за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом
Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа
Начало: По договоренности
«Вы познакомитесь со средневековой Веной на маленьких кривых улочках города и, конечно, познакомитесь с современной жизнью Вены и венцев»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
156 за всё до 39 чел.
Обзорная экскурсия по Венe
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга
Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу
Начало: По договоренности
«Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
265 за всё до 6 чел.
Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Братислава - город коронации королей: эксклюзивная выездная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Братиславу - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями
Начало: По договоренности
«Наше знакомство с городом начнется с обзора Братиславского града, замка который невозможно не заметить и который является символом современной Братиславы»
Расписание: в удобное для Вас время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
299 за всё до 8 чел.
Автомобильная обзорная экскурсия
Групповая
3 часа
2 отзыва
Автомобильная обзорная экскурсия
Начало: По договорености
«Далее вы отправитесь на через деревню виноделов на обзорную площадку Каленберг, вся Вена как на ладоне откроется перед вами в лучах заходящего солнца»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Rotenturmstrasse 29
«На этой уникальной групповой обзорной экскурсии вы окунетесь в атмосферу самого прекрасного и загадочного города, где каждый уголок пронизан магией истории»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Вена вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
«В ней есть все для первого знакомства и первых впечатлений о Вене, которое, как известно, самое важное»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
380 за всё до 6 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
21 отзыв
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
«Продолжим экскурсию мы знакомством с площадью Шварценберг с памятником советскому солдату, дворцовым комплексом Бельведер, зданием Сецессион, рынком Нашмаркт и, конечно же, с дворцом Шёнбрунн, где у вас будет очередная фотопауза»
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
59 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
84 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
«Прогулка по центральной части старого города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Групповая
12.5 часов
21 отзыв
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
«Знакомство с городом состоится в романтических кулисах дворцово-паркового ансамбля Мирабель с его солнечным цветочным партером и тенистым лабиринтом, театром под открытым небом и садом гномов»
Расписание: Суббота в 08:00
124 за человека
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
9 отзывов
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
«С подробной картой маршрутов вы можете ознакомиться в разделе "дополнительная информация" в шапке описания экскурсии»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
39 за человека
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
3 отзыва
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
«с возможностью посещения групповой пешеходной обзорной экскурсии на английском и на немецком языках»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
49 за человека
Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
«На комфортабельном микроавтобусе или автомобиле вы совершите одну из самых зрелищных и содержательных экскурсий по Вене, после которой знакомство с городом уже никак нельзя будет назвать поверхностным»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 221 за экскурсию
Пешеходная экскурсия по Вене
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная
«Кульминационным моментом экскурсии станет посещение собора Святого Штефана – главной достопримечательности города, символа Вены и резиденции австрийского архиепископа»
Расписание: Ежедневно в 11:00
145 за экскурсию
Классическая пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Классическая пешеходная экскурсия по Вене
«Прогулка по центру исторической части города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с Веной»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
30 за человека
Экскурсия в Прагу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Прагу
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Вита (бесплатная часть), панорамы Праги с обзорных площадок»
Расписание: Кжедневно в 08:00
749 за экскурсию
Наследие императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Наследие императоров
Начало: Stephansplatz
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная автомобильная обзорная экскурсия по Вене
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная автомобильная обзорная экскурсия по Вене
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 410 за экскурсию
Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу
Начало: Opernring 2, 1010 Wien, Austria
«За два часа вы познакомитесь с самыми важными местами исторического центра Вены»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
«Чтобы вы успели как следует изучить город, я проведу обзорную экскурсию в авто-пешеходном формате»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Индивидуальная
4 часа
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты
Начало: на площади In der Burg
13 июня в 09:00
19 июня в 10:30
420 за всё до 4 чел.
По Вене на электросамокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
По Вене на электросамокатах: историческое приключение по Рингштрассе
Прокатитесь на электросамокате по историческому центру Вены, наслаждаясь видами Ратуши, Оперного театра и других символов города
Начало: Опера
«Благодаря знакомству с историей города от эпохи Древнего Рима до наших дней, интересным фактам и связям, вы узнаете настоящий характер Вены»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
«После вас ждет обзорная экскурсия в центре города по самым интересным достопримечательностям:»
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала
  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
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    которых и не догадывались. Попробовали все рекомендованные десерты и блюда после экскурсии, а также съездили в Шоннбрунн за Венскими видами по рекомендации Сюзаны!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Все отлично, все супер структурировано!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
    Очень понравилась экскурсия с Сюзанной, время пролетело не заметно, однозначно будем рекомендовать😊
  • M
    Marina
    31 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Остались очень довольны экскурсией 😀
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Вена - классика и импровизация
    Очень живо и динамично
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.
  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Вена в вашем ритме
    Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
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    интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • Р
    Роман
    20 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Интересный рассказ, много интересной информации

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. История Вены без скучных фактов и дат
  2. Вена - первое знакомство
  3. Один день в Вене
  4. Почувствовать себя венцем
  5. Вена для новичков
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Обзорные" можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 10 до 749 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2566 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Изучение достопримечательностей города Вены нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Вене много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке
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