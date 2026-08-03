Вена - город, в котором, как на картинах Рафаэля, присутствует гармония: всё упорядочено и равномерно.
Я покажу, как эстетика и стиль здесь проверены временем и закреплены в архитектуре, культуре и менталитете жителей.
Роскошные дворцы и музеи, легендарные кондитерские и скрытые дворики - будем гулять по самому сердцу Австрии и влюбляться в красавицу Вену
Я покажу, как эстетика и стиль здесь проверены временем и закреплены в архитектуре, культуре и менталитете жителей.
Роскошные дворцы и музеи, легендарные кондитерские и скрытые дворики - будем гулять по самому сердцу Австрии и влюбляться в красавицу Вену
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🎨 Богатая культурная программа
- 🍰 Легендарные кондитерские
- 🐴 Встреча с липицанерами
- ⛪ Величественные соборы
Что можно увидеть
- Императорский дворец Hofburg
- Золотой треугольник
- Собор святого Штефана
- Кондитерские дома Demel и Sacher
- Часы Anker-Uhr
Описание экскурсии
Приглашаю вас на свидание с моим любимым городом! Пешком, спокойно, без суеты и спешки мы увидим места былой славы и основные достопримечательности:
- прогуляемся по «городу в городе» — императорскому дворцу Hofburg,
- пройдём по боковым сторонам «золотого треугольника» в центре Вены,
- рассмотрим сакральную архитектуру столицы,
- полюбуемся скрытыми двориками,
- узнаем подробности сладкой жизни у кондитерских домов Demel и Sacher,
- составим список самых роскошных музеев;
- умилимся при виде прядущих ушками красавцев-липицанеров, лошадей альпийской породы;
- увидим аншлаг возле знаменитых часов Anker-Uhr;
- выясним, почему собор святого Штефана называют сердцем страны.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Maria-Theresienplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1078 туристов
Немного о себе: меня зовут Марианна, с 2000 года живу и работаю в Вене. Окончила исторический факультет Венского Государственного Университета. Я лицензированный гид по Австрии и Вене. С удовольствием познакомлю вас с нашей чудесной страной и её столицей! Приехав в Вену, я с первого взгляда влюбилась в этот город и сделаю всё возможное, чтобы и вы его полюбили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная прогулка по Вене! Благодаря гиду удалось увидеть город с совершенно другой стороны. Очень интересная и насыщенная экскурсия: богатая подача материала, множество увлекательных историй как о прошлом города, так и о его современной жизни. Было познавательно, легко и очень интересно. Рекомендуем всем, кто хочет узнать Вену глубже и почувствовать его настоящую атмосферу!
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Классный гид! рекомендую всем!
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Л
Очень ёмкая короткая экскурсия. Все по делу. Глубокие знания истории экскурсовода приятно удивили. Марианна приятный собеседник и симпатичный человек. Однозначно рекомендую 😍
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Н
Экскурсия очень понравилась! Марианна отличный гид и очень приятный человек. Марианна училась на исторческом факультете и рассказывала не только общую информацию, но и интересные подробности, канву событий. На все вопросы давала исчерпывающие ответы. Также рассказала о каких-то интересных, полезных туристам местах. По ее рекомендации пообедали в хорошем месте и построили дальнейшую программу прибывания в Вене. Рекомендую!
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М
шикарная экскурсия, мы наслаждались городом и гидом. гид Марианна ответила на все вопросы, помогла купить билеты на метро, что для туристов, впервые посетивших Вену очень важно. рекомендуем, великолепная экскурсия и гид!!!
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И
Хорошо организованная экскурсия со множеством интересных, не всегда массово туристических мест, с интересной подачей материала. Марианна хорошо знает историю города и страны и в удобном формате её рассказывает туристам. Много фактов и легенд из истории города. Очень рекомендую!
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