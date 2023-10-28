Марианна — ваш гид в Вене

Немного о себе: меня зовут Марианна, с 2000 года живу и работаю в Вене. Окончила исторический факультет Венского Государственного Университета. Я лицензированный гид по Австрии и Вене. С удовольствием познакомлю вас с нашей чудесной страной и её столицей! Приехав в Вену, я с первого взгляда влюбилась в этот город и сделаю всё возможное, чтобы и вы его полюбили.

Задать вопрос