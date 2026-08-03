Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

О Оксана Отличная прогулка по Вене! Благодаря гиду удалось увидеть город с совершенно другой стороны. Очень интересная и насыщенная экскурсия: богатая подача материала, множество увлекательных историй как о прошлом города, так и о его современной жизни. Было познавательно, легко и очень интересно. Рекомендуем всем, кто хочет узнать Вену глубже и почувствовать его настоящую атмосферу! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юсуф Классный гид! рекомендую всем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лада Очень ёмкая короткая экскурсия. Все по делу. Глубокие знания истории экскурсовода приятно удивили. Марианна приятный собеседник и симпатичный человек. Однозначно рекомендую 😍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Нила Экскурсия очень понравилась! Марианна отличный гид и очень приятный человек. Марианна училась на исторческом факультете и рассказывала не только общую информацию, но и интересные подробности, канву событий. На все вопросы давала исчерпывающие ответы. Также рассказала о каких-то интересных, полезных туристам местах. По ее рекомендации пообедали в хорошем месте и построили дальнейшую программу прибывания в Вене. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина шикарная экскурсия, мы наслаждались городом и гидом. гид Марианна ответила на все вопросы, помогла купить билеты на метро, что для туристов, впервые посетивших Вену очень важно. рекомендуем, великолепная экскурсия и гид!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет