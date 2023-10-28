Вена - увидеть и влюбиться

Классика как она есть: важнейшие локации и вкусные символы имперской столицы

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Ответы на вопросы
Вена — город, в котором, как на картинах Рафаэля, присутствует гармония: всё упорядочено и равномерно.

Я покажу, как эстетика и стиль здесь проверены временем и закреплены в архитектуре, культуре и менталитете жителей.

Роскошные дворцы и музеи, легендарные кондитерские и скрытые дворики — будем гулять по самому сердцу Австрии и влюбляться в красавицу Вену.
Вена - увидеть и влюбиться
Вена - увидеть и влюбиться
Вена - увидеть и влюбиться
Вена - увидеть и влюбиться
Вена - увидеть и влюбиться
Вена - увидеть и влюбиться
Вена - увидеть и влюбиться
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас на свидание с моим любимым городом! Пешком, спокойно, без суеты и спешки мы увидим места былой славы и основные достопримечательности:

  • прогуляемся по «городу в городе» — императорскому дворцу Hofburg,
  • пройдём по боковым сторонам «золотого треугольника» в центре Вены,
  • рассмотрим сакральную архитектуру столицы,
  • полюбуемся скрытыми двориками,
  • узнаем подробности сладкой жизни у кондитерских домов Demel и Sacher,
  • составим список самых роскошных музеев;
  • умилимся при виде прядущих ушками красавцев-липицанеров, лошадей альпийской породы;
  • увидим аншлаг возле знаменитых часов Anker-Uhr;
  • выясним, почему собор святого Штефана называют сердцем страны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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Летние
Святые места
Обзорные
Хофбург
Популярные места
Монастыри, церкви, храмы
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