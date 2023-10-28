Классика как она есть: важнейшие локации и вкусные символы имперской столицы
Вена — город, в котором, как на картинах Рафаэля, присутствует гармония: всё упорядочено и равномерно.
Я покажу, как эстетика и стиль здесь проверены временем и закреплены в архитектуре, культуре и менталитете жителей.
Роскошные дворцы и музеи, легендарные кондитерские и скрытые дворики — будем гулять по самому сердцу Австрии и влюбляться в красавицу Вену.
Я покажу, как эстетика и стиль здесь проверены временем и закреплены в архитектуре, культуре и менталитете жителей.
Роскошные дворцы и музеи, легендарные кондитерские и скрытые дворики — будем гулять по самому сердцу Австрии и влюбляться в красавицу Вену.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашаю вас на свидание с моим любимым городом! Пешком, спокойно, без суеты и спешки мы увидим места былой славы и основные достопримечательности:
- прогуляемся по «городу в городе» — императорскому дворцу Hofburg,
- пройдём по боковым сторонам «золотого треугольника» в центре Вены,
- рассмотрим сакральную архитектуру столицы,
- полюбуемся скрытыми двориками,
- узнаем подробности сладкой жизни у кондитерских домов Demel и Sacher,
- составим список самых роскошных музеев;
- умилимся при виде прядущих ушками красавцев-липицанеров, лошадей альпийской породы;
- увидим аншлаг возле знаменитых часов Anker-Uhr;
- выясним, почему собор святого Штефана называют сердцем страны.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Вене
Немного о себе: меня зовут Марианна, с 2000 года живу и работаю в Вене. Окончила исторический факультет Венского Государственного Университета. Я лицензированный гид по Австрии и Вене. С удовольствием познакомлю вас с нашей чудесной страной и её столицей! Приехав в Вену, я с первого взгляда влюбилась в этот город и сделаю всё возможное, чтобы и вы его полюбили.
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