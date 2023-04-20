Классическая экскурсия «Венский лес»
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится на комфортабельном 8-ми местном микроавтобусе. Посещение Зеегротте внутри - опционально.
Что вас ожидает:
- Замок Лихтенштейн
- Монастырь Хайлигенкройц
- Подземное озеро Зеегротте
- Г. Баден
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Венский лес - это большой лесной массив с своей собственной богатой историей. Это предместья Вены,"лёгкие города". На территории Венского леса сохранились уникальные достопримечательности, которые могут рассказать нам всю историю Австрии.
Программа
- Крепость Лихтенштейн (снаружи). Именно отсюда берет своё начало история известной семьи, до сих пор правящей княжеством Лихтенштейн.
- Подземное озеро Зеегротте (опционально). Озеро является самым большим подземным водоемом в Европе и считается одним из редчайших природных памятников на нашей планете.
- Монастырь Святого Креста (Heiligenkreuz). Монахи цистерцианского ордена без малого 900 лет живут здесь, строго соблюдая правила святого Бенедикта. Во время экскурсии вы узнаете, почему монахов называют поющими, кем были первые правители исконных австрийских земель.
- По живописной долине Хелененталь, известной своими скалами и руинами старинных замков мы отправимся в город Баден – знаменитый термальный курорт еще с Римских времен. Во время прогулки по Бадену мы познакомим вас с многолетними традициями курортов с лечебными водами. Вы узнаете чем знаменито местное казино и увидите дом, в котором жил Бетховен.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входные билеты в Зеегротте. Оплачиваются дополнительно на месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 09:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.16666666666666666 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Вене
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
История и культура
На микроавтобусе
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Дата и количество участников выбирается при бронировании