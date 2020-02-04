37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Перенестись во времена средневековья и очароваться окружающей природой — авто-пешеходная экскурсия

Лилия
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Лилия – ваш гид
Всего в 20 км от Вены находится знаменитый Венский лес.

Там вы пройдетесь по средневековому замку 12-го века, заглянете в гости к монахам-цистерцианцам, насладитесь австрийскими сельскими пейзажами в долине святой Елены, покатаетесь на лодке по подземному озеру, погуляете по аристократическому Бадену и продегустируете местные вина в хойригерах.
336 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии37 отзывов
4.92
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес

Что вас ожидает

  • Мы пройдемся по средневековому замку 12-го века, принадлежащему князьям Лихтенштайн — правителям одноименного княжества.
  • В гости к монахам-цистерцианцам мы заглянем тоже — в монастырь Хайлигенкройц. Здесь, в усыпальнице, покоятся представители династии Бабенбергов, которая правила в Австрии на протяжении 10 – 13 веков. Я расскажу о современной жизни монастыря и о том, как поступить в папскую духовную академию, которая находится здесь же.
  • Обеденный стол будет для нас накрыт в монастырском ресторане (по желанию).
  • Дальше наш путь пройдет по окруженной восточными отрогами Альп очаровательной долине святой Елены, с ее могучими дубами и буками и красавицей медлингской сосной. Сказочные домики-гномики сельской Австрии встретятся на пути.
  • Спустимся под землю, в отработанный грот, который теперь стал излюбленным местом туристов со всего мира. Ведь здесь, на глубине 26 метров, находится самое большое в Европе (6200 м²) подземное озеро, по которому мы прокатаемся на лодке. И зимой, и летом температура воздуха под землей: +9° C. При необходимости выдаются пледы.
  • Аристократический городок Баден встретит нас своим изяществом и покоем. Здесь на протяжении 30 лет отдыхал на водах император Австрии Франц I с семьей. Здесь проводили летние месяцы великие композиторы Бетховен, Моцарт, Шуберт, Штраус.
  • Мы обязательно прогуляемся по аллеям прекрасного парка и самого большого в Европе розария (более 60 000 кустов роз).
  • А для любителей азартных игр — самое большое после казино Монако — Гранд Казино Баден.
  • Город также славится своими римскими термами, открытыми здесь римлянами 2000 лет назад.
  • И какой же Венский лес без местных вин! По желанию мы сможем продегустировать вина местного производства в одном из кабачков, которые здесь называют хойригерами.
  • Солнце клонится к закату — пора возвращаться в Вену.

Организационные детали

  • Важно: из-за ведения ремонтных работ в подземном гроте Зеегроте спуститься под землю и прокататься на лодке по подземному озеру сейчас возможности нет
  • Экскурсия проводится на машине и пешком. В стоимость экскурсии включены услуги гида и аренда автомобиля.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в замок, подземное озеро и монастырь (прим. 7 — 10 евро за чел.) и обед (около 20 евро, зависит от вашего выбора)
  • Встреча с гидом — в вашем отеле или в другом для вас удобном месте
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лилия
Лилия
Я лицензированный гид по Вене и Австрии, член гильдии гидов Вены, член академии гидов и экономической палаты Австрии. Люблю мою Вену, в которой живу уже 20 лет. Всю прелесть и красоту этого удивительного города хочу передать и вам, мои дорогие путешественники!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Ярко, интересно, познавательно!!!! Спасибо Лилии за прекрасную экскурсию!!!
14 ноября 2019
Вдвоем с супругой долго выбирали чем разнообразить свое пребывание в Вене, помимо обзорных экскурсий и сделали правильный выбор! Лилия прекрасный гид. Чувствуется большой опыт и глубокое образование. Человек влюблен в свою работы и прекрасно эрудирован. Мы провели целый день и в окрестностях Вены. Увидели прекрасный старинный замок, погуляли по Венскому лесу. Сходили в гости в мужской монастырь, где нас очень вкусно накормили. Порции огромные! Заехали в Баден. Все просто великолепно. Всем рекомендую.
25 октября 2019
Спасибо Лилии за прекрасно проведённую экскурсию. Все очень понравилось. Узнали для себя много интересного об истории Австрии.
17 октября 2019
Экскурсия понравилась. Средневековый замок посмотреть было здорово! Обед в монастырском ресторанчике оказался вкусным и недорогим, а вино приятным.
В Бадене ничего особенного, можно было бы сократить экскурсию до 4х часов. Под конец уже устали. Информация новая воспринималась тяжеловато. Но это может потому, что предыдущий день был тоже очень насыщен.
В общем и целом экскурсией остались довольны, не пожалели, что поехали.
Лилии очень благодарны ! Рекомендуем этого прекрасного гида!
12 октября 2019
Прекрасная экскурсия! Окрестности Вены произвели неизгладимое впечатление!
25 августа 2019
Все прошло по плану: элегантный гид забрала нас в точно назначенное время и следовала заявленному сценарию. Узнала, что мы уже посмотрели, и не рассказывала повторно, а уместно дополнила. Было интересно и познавательно. Отдельное спасибо Лилии за посещение монастырского ресторана, это наш лучший гастрономический опыт в Вене.
13 августа 2019
Спасибо большое, Лилия! Очень интересная, красивая экскурсия, вкусный обед. Обязательно порекомендую своим друзьям!
Спасибо!
13 июня 2019
Хорошая поездка - познавательная и приятная! Ездили вдвоем с 12-летним сыном. Очень комфортно, расслабленно и интересно. Понравилось путешествие по подводному озеру, княжеский замок не столько сам произвел впечатление, сколько Лилин рассказ, ну а в гостях у монахов было очень вкусно. Вот реально :))) Рекомендую.
15 мая 2019
Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Лилия показала нам замок 12 века князей Лихтенштейн, в который попасть непросто, заказала восхитительный обед в ресторане средневекового аббатства, поделилась с нами интереснейшей информацией об истории Австрии. Всем, кто хочет провести день не слишком далеко от Вены, рекомендую эту экскурсию.
8 мая 2019
Экскурсия очень содержательная, эмоционально насыщена.Гид является профессионалом в своем деле. Спасибо,Лилия. Удачи вам.
Ещё 27 отзывов

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