37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Венскому лесу, где история оживает с каждым шагом.Вас ждет встреча с древним замком, который стоит как непоколебимый страж времени, и монастырем Хайлигенкройц, где до

сих пор слышны шепоты монахов и эхо истории. Ощутите дух средневековья, погрузитесь в атмосферу уединения и мира, который царит в стенах этих священных мест. Насладитесь великолепием долины святой Елены, где природа и история переплетаются в едином танце. Исследуйте подземное озеро, скрытое от глаз обывателя, и ощутите прохладу подземных вод, плывя на лодке в тишине забытого мира. Аристократический Баден откроет вам свои тайны, а местные вина раскроют палитру вкусов, характерных для этой земли. Завершите свой день великолепным прогулкой по розарию, где красота и аромат роз создают неповторимую атмосферу. Экскурсия в Венский лес - это не просто путешествие, это погружение в мир, где каждый камень и каждое дерево хранят в себе частицу истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа Венского леса особенно красива, а прогулки по долине святой Елены и посещение подземного озера оставят незабываемые впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.