37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Венскому лесу, где история оживает с каждым шагом.
Вас ждет встреча с древним замком, который стоит как непоколебимый страж времени, и монастырем Хайлигенкройц, где до
Вас ждет встреча с древним замком, который стоит как непоколебимый страж времени, и монастырем Хайлигенкройц, где до
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу замка Лихтенштайн
- 🧘♂️ Визит в монастырь Хайлигенкройц и знакомство с жизнью монахов
- 🌳 Прогулка по живописной долине святой Елены
- 🚤 Катание на лодке по подземному озеру
- 🎶 Вдохновение в аристократическом Бадене, где отдыхали великие композиторы
- 🍷 Дегустация местных вин в хойригерах
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа Венского леса особенно красива, а прогулки по долине святой Елены и посещение подземного озера оставят незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание экскурсии
- Мы познакомимся со средневековым замком 12-го века, принадлежащим князьям Лихтенштайн — правителям одноименного княжества.
- В гости к монахам-цистерцианцам мы заглянем тоже — в монастырь Хайлигенкройц. Здесь, в усыпальнице, покоятся представители династии Бабенбергов, которая правила в Австрии на протяжении 10 – 13 веков. Я расскажу о современной жизни монастыря и о том, как поступить в папскую духовную академию, которая находится здесь же.
- Обеденный стол будет для нас накрыт в монастырском ресторане (по желанию).
- Дальше наш путь пройдет по окруженной восточными отрогами Альп очаровательной долине святой Елены, с ее могучими дубами и буками и красавицей медлингской сосной. Сказочные домики-гномики сельской Австрии встретятся на пути.
- Спустимся под землю, в отработанный грот, который теперь стал излюбленным местом туристов со всего мира. Ведь здесь, на глубине 26 метров, находится самое большое в Европе (6200 м²) подземное озеро, по которому мы прокатаемся на лодке. И зимой, и летом температура воздуха под землей: +9° C. При необходимости выдаются пледы.
- Аристократический городок Баден встретит нас своим изяществом и покоем. Здесь на протяжении 30 лет отдыхал на водах император Австрии Франц I с семьей. Здесь проводили летние месяцы великие композиторы Бетховен, Моцарт, Шуберт, Штраус.
- Мы обязательно прогуляемся по аллеям прекрасного парка и самого большого в Европе розария (более 60 000 кустов роз).
- А для любителей азартных игр — самое большое после казино Монако — Гранд Казино Баден.
- Город также славится своими римскими термами, открытыми здесь римлянами 2000 лет назад.
- И какой же Венский лес без местных вин! По желанию мы сможем продегустировать вина местного производства в одном из кабачков, которые здесь называют хойригерами.
- Солнце клонится к закату — пора возвращаться в Вену.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на машине и пешком. В стоимость экскурсии включены услуги гида и аренда автомобиля.
- Дополнительные расходы: входные билеты в монастырь и подземное озеро (примерно 10— 15 евро за человека) и обед (около 20 евро, зависит от вашего выбора).
- Встреча с гидом — в вашем отеле или в другом удобном для вас месте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2496 туристов
Я лицензированный гид по Вене и Австрии, член гильдии гидов Вены, член академии гидов и экономической палаты Австрии. Люблю мою Вену, в которой живу уже 20 лет. Всю прелесть и красоту этого удивительного города хочу передать и вам, мои дорогие путешественники!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия насыщенная и интересная.
Да, есть ньюансы описанные в других комментариях, но это не испортило впечатление от прекрасного венского леса. Очень понравился монастырь, рекомендую посетить его и внутри. Так же там пообедали, вкусно и не дорого.
Спасибо.
Да, есть ньюансы описанные в других комментариях, но это не испортило впечатление от прекрасного венского леса. Очень понравился монастырь, рекомендую посетить его и внутри. Так же там пообедали, вкусно и не дорого.
Спасибо.
+1
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А
Всё было великолепно, гид Лилия это отдельная история))), уважаемая Лилия знает всё, было очень интересно, увлекательно, познавательно, оооочень доволен. Рекомендую! Австрия в моём сердце… Монастырь, замок, город Баден и т. д. 👍👍👍
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Г
Большое спасибо Лилии за замечательную экскурсию «Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес»! Экскурсия была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Лилия увлекательно рассказывала обо всех
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Отличный организатор, все четко по времени от встречи в отеле, бронирование ресторана в монастыре с хорошей кухней и местным вином, много интересного по истории чего нет в книжках и инете, прекрасно знает историю, культуру и обычаи, был увлекательный день! Замечательный экскурсовод, интересный собеседник и уверенный водитель!
+2
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Е
Добрый день! Впервые в Вене, повезло очень с гидом. С первых минут знакомства с Лилией поняли, что экскурсия прекрасно пройдёт. Отличное чувство юмора, знание истории и прекрасная подача. Очень много новых исторических фактов узнали. Обязательно вернемся в Вену, о чем Лилию уже предупредили. 😄 А обед и вино в монастыре - гастрономический экстаз!
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Y
Very interested tour, we enjoyed so much. Highly recommend.
Очень интересная экскурсия, нам очень понравилось. Настоятельно рекомендую.
Очень интересная экскурсия, нам очень понравилось. Настоятельно рекомендую.
Лилия
Ответ организатора:
Сердечное спасибо, Евгений, за хорошую оценку нашей совместной экскурсии.
С Вами было очень интересно, чувствовалась любовь и интерес к истории и
С Вами было очень интересно, чувствовалась любовь и интерес к истории и
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