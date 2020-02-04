37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почувствовать себя венцем

Неформальная обзорная прогулка с погружением в историю Вены и дегустацией имперских деликатесов

Чтобы в легкой, неформальной форме познакомиться с историей, культурой, традициями и бытом некогда «империи, в которой никогда не заходило солнце», а сегодня парламентской республики Австрия, стоит отправиться на мою авторскую экскурсию. Вы откроете главные достопримечательности Вены, узнаете о жизни знаковых исторических фигур, о нравах и ценностях современных венцев — не только известные факты, но также секреты и особенности, которые отличают ее от других городов. И обязательно оцените прекрасные венские сладости, которыми восторгались еще австрийские императоры.