3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Вместе мы рассмотрим знаменитые изображения богинь и куртизанок, героинь мифов и безымянных красавиц, чтобы выяснить, есть ли у внешней привлекательности объективные предпосылки или дело лишь в культурных условностях, моде и читать дальшеуменьшить
вкусовщине.
Вы узнаете всё о стандартах красоты разных эпох, биологической и социальной обусловленности наших предпочтений, и многие гипотезы сможете проверить на себе при помощи специальных тестов.
А заодно научитесь чуть лучше понимать живопись и получите полное представление о коллекциях венского Музея истории искусств.
Взглянуть на известные произведения искусства по-новому
Вы увидите в музее работы таких мастеров, как Тициан, Рубенс и Джанболонья и посмотрите на них под определённым углом: через призму транслируемых стандартов красоты. Мы поговорим о том, какими были эти стандарты в разные исторические периоды в разных странах и от чего зависели, как были связаны ассоциативно с красотой душевной и категорией возраста и как служили целям социальной идентификации. Я расскажу про истоки культуры метросексуалов, важность бюстгальтеров и розового цвета для девочек, отношение к косметике в эпоху барокко, юнивелизацию женских образов и многое другое. После познавательной экскурсии по всем коллекциям живописи и скульптуры музея у вас появится чёткое представление, как постоянна и переменчива красота в своей сущности.
Психологические тесты и тенденции современности
Чтобы глубже погрузиться в тему экскурсии, я предложу вам пройти несколько тестов. Вы выберете самый привлекательный силуэт из предложенных, «накрасите» девушку для похода на дискотеку и попробуете определить пол человека на картине по Т-зоне, а потом мы вместе проанализируем результаты. Вы поймёте, почему сегодня так трудно убрать с подиумов худеньких моделей, почему обесцвечивание волос никогда не выйдет из моды и почему даже в XXI веке у людей очень настороженное отношение к травести. Вы рассмотрите кипрские женские идолы как идеальную иллюстрацию к типам фигур для современных модных журналов. И с моей подачи поразмышляете о популярности загара, поиске «золотого сечения» в искусстве и пластической хирургии, бодипозитиве и многих других культурных явлениях современности, связанных с физиологией, которые непросто осмыслить, не имея специальных знаний.
Организационные детали
По желанию мы можем посетить временную выставку «Тициан: женские образы»
Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии
Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее (21 евро с человека, для посетителей до 19 лет вход бесплатный), и мы пройдем сразу на экскурсию без очереди
Будет здорово, если вы принесёте фотографию знаменитости (или просто знакомой красавицы/красавца) для периодического сравнения с критериями, о которых пойдёт речь в экскурсии
Этот арт-тур рассчитан на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст, а искусство интересно им также, как и вам, то берите их с собой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного читать дальшеуменьшить
завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Inessa
Юля - уникальный экскурсовод. Я таких ещё не встрчала. Она соединяет искусство и жизнь и показывает, как в искусстве отражалось сознание людей. У Юли прикладной подход к искусству. В ее читать дальшеуменьшить
рассказах нет скучных терминов, шаблонных описаний картин и направлений. . Речь ее очень живая. И при рассмотрении об’ектов музея юлина задача - поставить вопрос и найти ответ: а что нам от этого всего? А в чем мы видим исторические параллели? А что я понял о себе? Она учит смотреть на искусство совершенно в другом ракурсе, Позод на экскурсию с Юлей - это не просто прогулка. Приготовьтесь, Юля учит думать, анализировать, работать мозгами и делать открытия. Вы выйдете из музея другим человеком (не волнуйтесь, Вас узнают). Но Вы выйдете обновлённым и счастливым. Рекомендую взять у Юли сразу несколько экскурсий.
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Наталья
Необычный и интересный способ поговорить об искусстве! Умно, изящно, кое-где с огоньком. Юле удалось вовлечь в дискуссию экскурсанта, который даже не планировал погружаться в тему. Спасибо!
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Милена
В марте мы с мужем и нашей 11-летней дочерью отправились на увлекательную экскурсию, которая, хотя и не предназначена специально для детей, подарила нам множество интересных открытий. Несмотря на то что читать дальшеуменьшить
некоторые аспекты могли показаться сложными для восприятия юного ума, наш ребенок все же смог уловить множество новых фактов и впечатлений. Остальное, безусловно, остается на совести родителей.
Экскурсия была продолжительной, но благодаря таланту нашего гида Юлии, внимание слушателей удерживалось на протяжении всего времени. Она не только отвечала на все возникшие вопросы, но и делилась такими глубокими знаниями, что порой казалось, будто мы находимся в плену ее рассказов и не хотим, чтобы это волшебное путешествие завершилось. Однако в какой-то момент наши ноги потребовали отдыха, и мы с радостью присели.
Юлия — настоящий мастер своего дела. Она обладает редким даром превращать информацию в увлекательный рассказ, словно книга, которую невозможно отложить. Каждая экскурсия с ней — это уникальный опыт, который хочется собирать в свою коллекцию. Но, как известно, больше не всегда значит лучше: важно дать себе время переварить полученные знания, углубиться в изучение того, что мы узнали, и обязательно вернуться снова за новыми открытиями. Milena
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Е
Евгения
Великолепный тур по музею Истории искусства! Экскурсия,на которую мы попали, начала нас удивлять ещё на входе музей. Юлия заранее приготовила для нас несколько заданий. Пройдя несколько увлекательных тестов,мы уже были читать дальшеуменьшить
невероятно удивлены. Дело в том,что мы ещё ни разу не видели такой подачи информации и не задумывались о таких очевидных вещах! Дочка была в восторге, да и я тоже, хотя бывала ни один раз почти во всех крупных музеях Европы. Юлия помогла взглянуть на искусство совсем с другой стороны. Мы были в восторге от эрудированности, грамотности и высочайшего профессионализма нашего гида. Экскурсия продлилась дольше запланированного, музей уже закрывался, а мы никак не хотели отпустить Юлию, задавали ей все новые и новые вопросы. Мы заказали с Юлией ещё 2 экскурсии в другие музеи. За все время пребывания в Вене, лучше гида мы не встречали. Она сама любит искусство и помогает его полюбить другим. Большое спасибо за такое увлекательное путешествие в мир прекрасного!
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Н
Наталья
Не первый раз в Вене и уже много что посмотрели в этом городе. Хотелось чего-то необычного, интересного, другого. Понравилось название экскурсии и мы не ошиблись с выбором! Спасибо гиду Юлии за очень интересные затронутые темы, интересное преподнесение материала, время пролетело очень быстро, а услышанное обсуждали ещё долго.
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Y
Yulia
Были на экскурсии в Музее Истории Искусств с гидом Юлей. Мы семья из 4 разнополярных личностей:)). Начиная от полного дилетанта в живописи, включая детей, у которых русский язык не родной и разбирающегося ценителя истории и искусства. Всем очень понравилась экскурсия и то что рассказывала Юля и как.
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