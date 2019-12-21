3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств

Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вместе мы рассмотрим знаменитые изображения богинь и куртизанок, героинь мифов и безымянных красавиц, чтобы выяснить, есть ли у внешней привлекательности объективные предпосылки или дело лишь в культурных условностях, моде и вкусовщине.

Вы узнаете всё о стандартах красоты разных эпох, биологической и социальной обусловленности наших предпочтений, и многие гипотезы сможете проверить на себе при помощи специальных тестов.

А заодно научитесь чуть лучше понимать живопись и получите полное представление о коллекциях венского Музея истории искусств.
От 260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств

Что вас ожидает

Взглянуть на известные произведения искусства по-новому
Вы увидите в музее работы таких мастеров, как Тициан, Рубенс и Джанболонья и посмотрите на них под определённым углом: через призму транслируемых стандартов красоты. Мы поговорим о том, какими были эти стандарты в разные исторические периоды в разных странах и от чего зависели, как были связаны ассоциативно с красотой душевной и категорией возраста и как служили целям социальной идентификации. Я расскажу про истоки культуры метросексуалов, важность бюстгальтеров и розового цвета для девочек, отношение к косметике в эпоху барокко, юнивелизацию женских образов и многое другое. После познавательной экскурсии по всем коллекциям живописи и скульптуры музея у вас появится чёткое представление, как постоянна и переменчива красота в своей сущности.

Психологические тесты и тенденции современности
Чтобы глубже погрузиться в тему экскурсии, я предложу вам пройти несколько тестов. Вы выберете самый привлекательный силуэт из предложенных, «накрасите» девушку для похода на дискотеку и попробуете определить пол человека на картине по Т-зоне, а потом мы вместе проанализируем результаты. Вы поймёте, почему сегодня так трудно убрать с подиумов худеньких моделей, почему обесцвечивание волос никогда не выйдет из моды и почему даже в XXI веке у людей очень настороженное отношение к травести. Вы рассмотрите кипрские женские идолы как идеальную иллюстрацию к типам фигур для современных модных журналов. И с моей подачи поразмышляете о популярности загара, поиске «золотого сечения» в искусстве и пластической хирургии, бодипозитиве и многих других культурных явлениях современности, связанных с физиологией, которые непросто осмыслить, не имея специальных знаний.

Организационные детали

  • Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии.
  • Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее (15 евро с человека), и мы пройдем сразу на экскурсию без очереди.
  • Будет здорово, если вы принесёте фотографию знаменитости (или просто знакомой красавицы/красавца) для периодического сравнения с критериями, о которых пойдёт речь в экскурсии.
  • Этот арт-тур рассчитан на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст, а искусство интересно им также, как и вам, то берите их с собой.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Что искусство действительно дает зрителю? Чтобы найти ответ, я изучала историю искусства и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гванджоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 декабря 2019
Не первый раз в Вене и уже много что посмотрели в этом городе. Хотелось чего-то необычного, интересного, другого. Понравилось название экскурсии и мы не ошиблись с выбором! Спасибо гиду Юлии за очень интересные затронутые темы, интересное преподнесение материала, время пролетело очень быстро, а услышанное обсуждали ещё долго.
22 декабря 2017
Великолепный тур по музею Истории искусства! Экскурсия,на которую мы попали, начала нас удивлять ещё на входе музей. Юлия заранее приготовила для нас несколько заданий. Пройдя несколько увлекательных тестов,мы уже были невероятно удивлены. Дело в том ,что мы ещё ни разу не видели такой подачи информации и не задумывались о таких очевидных вещах! Дочка была в восторге, да и я тоже, хотя бывала ни один раз почти во всех крупных музеях Европы. Юлия помогла взглянуть на искусство совсем с другой стороны. Мы были в восторге от эрудированности, грамотности и высочайшего профессионализма нашего гида. Экскурсия продлилась дольше запланированного, музей уже закрывался, а мы никак не хотели отпустить Юлию, задавали ей все новые и новые вопросы. Мы заказали с Юлией ещё 2 экскурсии в другие музеи. За все время пребывания в Вене, лучше гида мы не встречали. Она сама любит искусство и помогает его полюбить другим. Большое спасибо за такое увлекательное путешествие в мир прекрасного!
18 декабря 2017
Были на экскурсии в Музее Истории Искусств с гидом Юлей.
Мы семья из 4 разнополярных личностей:)). Начиная от полного дилетанта в живописи, включая детей, у которых русский язык не родной и разбирающегося ценителя истории и искусства. Всем очень понравилась экскурсия и то что рассказывала Юля и как.

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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