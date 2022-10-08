3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии

Взглянуть на известные произведения искусства по-новому

Вы увидите в музее работы таких мастеров, как Тициан, Рубенс и Джанболонья и посмотрите на них под определённым углом: через призму транслируемых стандартов красоты. Мы поговорим о том, какими были эти стандарты в разные исторические периоды в разных странах и от чего зависели, как были связаны ассоциативно с красотой душевной и категорией возраста и как служили целям социальной идентификации. Я расскажу про истоки культуры метросексуалов, важность бюстгальтеров и розового цвета для девочек, отношение к косметике в эпоху барокко, юнивелизацию женских образов и многое другое. После познавательной экскурсии по всем коллекциям живописи и скульптуры музея у вас появится чёткое представление, как постоянна и переменчива красота в своей сущности.

Психологические тесты и тенденции современности

Чтобы глубже погрузиться в тему экскурсии, я предложу вам пройти несколько тестов. Вы выберете самый привлекательный силуэт из предложенных, «накрасите» девушку для похода на дискотеку и попробуете определить пол человека на картине по Т-зоне, а потом мы вместе проанализируем результаты. Вы поймёте, почему сегодня так трудно убрать с подиумов худеньких моделей, почему обесцвечивание волос никогда не выйдет из моды и почему даже в XXI веке у людей очень настороженное отношение к травести. Вы рассмотрите кипрские женские идолы как идеальную иллюстрацию к типам фигур для современных модных журналов. И с моей подачи поразмышляете о популярности загара, поиске «золотого сечения» в искусстве и пластической хирургии, бодипозитиве и многих других культурных явлениях современности, связанных с физиологией, которые непросто осмыслить, не имея специальных знаний.

Организационные детали