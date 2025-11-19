Описание экскурсии
Путешествие в Историю
Экскурсия обещает стать увлекательным путешествием на родину великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Вы сможете не только насладиться прекрасными видами, но и познакомиться с выдающимися местами, связанными с его жизнью и творчеством.
Основные точки маршрута
- Посещение дома, где родился композитор, чтобы лучше понять его ранние годы и влияние семьи на его творчество.
- Прогулка по чудесному парку Мирабель, который славится своей красотой и атмосферой вдохновения.
- Исследование узких улочек старого города, погружение в атмосферу исторической архитектуры и культуры.
- Посещение крепости Хоэнзальцбург, откуда открывается потрясающий вид на город, что дарит возможность увидеть Зальцбург с высоты.
Сувениры и Подарки
Не забудьте попробовать и приобрести известные на весь мир конфеты «Моцарт» ручной работы. Эти сладости имеют оригинальную серебряно-синюю обертку и станут отличным напоминанием о вашей поездке.
Погружение в культуру, творчество и наследие Моцарта подарит вам незабываемые впечатления. С нетерпением ждем вас на экскурсии!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
