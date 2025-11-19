Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Путешествие в Историю

Экскурсия обещает стать увлекательным путешествием на родину великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Вы сможете не только насладиться прекрасными видами, но и познакомиться с выдающимися местами, связанными с его жизнью и творчеством.

Основные точки маршрута

Посещение дома, где родился композитор, чтобы лучше понять его ранние годы и влияние семьи на его творчество.

Прогулка по чудесному парку Мирабель, который славится своей красотой и атмосферой вдохновения.

Исследование узких улочек старого города, погружение в атмосферу исторической архитектуры и культуры.

Посещение крепости Хоэнзальцбург, откуда открывается потрясающий вид на город, что дарит возможность увидеть Зальцбург с высоты.

Сувениры и Подарки

Не забудьте попробовать и приобрести известные на весь мир конфеты «Моцарт» ручной работы. Эти сладости имеют оригинальную серебряно-синюю обертку и станут отличным напоминанием о вашей поездке.

Погружение в культуру, творчество и наследие Моцарта подарит вам незабываемые впечатления. С нетерпением ждем вас на экскурсии!