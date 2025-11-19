Мои заказы

Поездка в Зальцбург (автомобильная экскурсия)

Описание экскурсии

Путешествие в Историю

Экскурсия обещает стать увлекательным путешествием на родину великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Вы сможете не только насладиться прекрасными видами, но и познакомиться с выдающимися местами, связанными с его жизнью и творчеством.

Основные точки маршрута

  • Посещение дома, где родился композитор, чтобы лучше понять его ранние годы и влияние семьи на его творчество.
  • Прогулка по чудесному парку Мирабель, который славится своей красотой и атмосферой вдохновения.
  • Исследование узких улочек старого города, погружение в атмосферу исторической архитектуры и культуры.
  • Посещение крепости Хоэнзальцбург, откуда открывается потрясающий вид на город, что дарит возможность увидеть Зальцбург с высоты.

Сувениры и Подарки

Не забудьте попробовать и приобрести известные на весь мир конфеты «Моцарт» ручной работы. Эти сладости имеют оригинальную серебряно-синюю обертку и станут отличным напоминанием о вашей поездке.

Погружение в культуру, творчество и наследие Моцарта подарит вам незабываемые впечатления. С нетерпением ждем вас на экскурсии!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

