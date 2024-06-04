за всё до 5 чел.

€ 350 за всё до 5 чел.

Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии

за всё до 5 чел.

от € 450 за всё до 5 чел.

Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру

за всё до 8 чел.

€ 329 за всё до 8 чел.

Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий

Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00

Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке

Расписание: в субботу в 08:00

Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...

Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр

Расписание: по субботам в 08:00

🚶 Пешая

Индивидуальная

4 часа 17 отзывов

Истории Венского леса Начало: От отеля или по желанию гостей

Расписание: каждый день в удобное для Вас время