Поездка в Зальцбург + Зальцкаммергут
Описание экскурсии

Путешествие в Зальцкаммергут

На пути к родине выдающегося Моцарта мы проезжаем через прекраснейшую историческую область Зальцкаммергут. Этот маршрут является настоящим наслаждением для любителей природы и истории.

Живописные Альпы

Дорога извивается сквозь величественные Альпы, предоставляя потрясающие виды на горные массивы и их природные красоты. Тут можно увидеть:

  • Увлекательные горные пейзажи
  • Чистейшие альпийские озера
  • Маленькие уютные деревушки

Альпийские озера

Альпийские озера – это настоящие сокровища природы, одни из самых чистых и красивых в мире. Их бирюзовые воды притягивают туристов и местных жителей своим очарованием. Здесь можно насладиться спокойствием и атмосферой умиротворения.

Совершая это путешествие, вы откроете для себя не только breathtaking views, но и погрузитесь в атмосферу уникальной культуры и истории этого региона. По пути к Зальцкаммергут вы откроете для себя красоту Австрии!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

