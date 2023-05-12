Виллы Хитцинга
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Что вас ожидает:
- Вилла Штраусса
- Шоколадный дом (Эрнст Лихтблау)
- Вилла Скива-Примавези (Хоффманн)
- Вилла Беер (Йозеф Франк)
- Вилла Шой (Адольф Лоос)
- Доходный дом Ханса Дворака
- Вилла Шопп (Фридрих Оман)
- Вилла Гергер (Карл Витцманн)
- Дом Лангера (Йозеф Плечник)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Венский район Хитцинг расположен рядом с Шенбрунном. И это определяет его характер. Аристократический, неспешный, полный достоинства. В XIX и XX веке по заказам старого дворянства и новой буржуазии здесь работали лучшие архитекторы Вены: Йозеф Хоффманн и Адольф Лоос, Йозеф Плечник и Карл Витцманн, Йозеф Франк и Фридрих Оман… Отдельная тема этой прогулки — доходные дома: в Хитцинге они особенно изящны и самобытны.
Экскурсия начинается на площади Am platz — там, где когда-то стояло казино Доммайер, в котором впервые выступил на публике Йоханн Штраусс-сын. Кстати, через некоторое время Шани купил дом в Хитцинге, и его мы тоже увидим на этой экскурсии.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Вене
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены
Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
История и культура
Похожие туры из Вены
Индивидуальная
2.5 часа
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Познакомиться с коллекциями музея и тенденциями модернистского и современного искусства
у входа в музей
Завтра
15 мая
16 мая
17 мая
€260 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании