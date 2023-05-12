Виллы Хитцинга: от историзма до модернизма

Виллы Хитцинга

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Виллы Хитцинга: от историзма до модернизма
Виллы Хитцинга: от историзма до модернизма
Виллы Хитцинга: от историзма до модернизма
Виллы Хитцинга: от историзма до модернизма

Что вас ожидает:

  • Вилла Штраусса
  • Шоколадный дом (Эрнст Лихтблау)
  • Вилла Скива-Примавези (Хоффманн)
  • Вилла Беер (Йозеф Франк)
  • Вилла Шой (Адольф Лоос)
  • Доходный дом Ханса Дворака
  • Вилла Шопп (Фридрих Оман)
  • Вилла Гергер (Карл Витцманн)
  • Дом Лангера (Йозеф Плечник)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Венский район Хитцинг расположен рядом с Шенбрунном. И это определяет его характер. Аристократический, неспешный, полный достоинства. В XIX и XX веке по заказам старого дворянства и новой буржуазии здесь работали лучшие архитекторы Вены: Йозеф Хоффманн и Адольф Лоос, Йозеф Плечник и Карл Витцманн, Йозеф Франк и Фридрих Оман… Отдельная тема этой прогулки — доходные дома: в Хитцинге они особенно изящны и самобытны.

Экскурсия начинается на площади Am platz — там, где когда-то стояло казино Доммайер, в котором впервые выступил на публике Йоханн Штраусс-сын. Кстати, через некоторое время Шани купил дом в Хитцинге, и его мы тоже увидим на этой экскурсии.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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