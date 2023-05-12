Венский район Хитцинг расположен рядом с Шенбрунном. И это определяет его характер. Аристократический, неспешный, полный достоинства. В XIX и XX веке по заказам старого дворянства и новой буржуазии здесь работали лучшие архитекторы Вены: Йозеф Хоффманн и Адольф Лоос, Йозеф Плечник и Карл Витцманн, Йозеф Франк и Фридрих Оман… Отдельная тема этой прогулки — доходные дома: в Хитцинге они особенно изящны и самобытны.

Экскурсия начинается на площади Am platz — там, где когда-то стояло казино Доммайер, в котором впервые выступил на публике Йоханн Штраусс-сын. Кстати, через некоторое время Шани купил дом в Хитцинге, и его мы тоже увидим на этой экскурсии.