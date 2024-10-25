3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдёте по залам одного из главных музеев Австрии, чтобы посмотреть на известные полотна конца XIX — начала XX веков и разобраться в направлениях, концепциях, терминах и техниках искусства модернизма. Я объясню вам, почему для творцов модернизма и авангарда так важна была практика самокомментирования, и мы проведём небольшой эксперимент: сравним ваше восприятие картин по первому впечатлению, после прочтения комментария автора и, наконец, комментария критика. Вы сами почувствуете, насколько важнее может быть вписанность работы в контекст, чем её художественная ценность.
До и после модернизма
Творчество Ренуара, Моне, Пикассо, Бэкона, Кандинского или Малевича, полотна которых вы увидите в Альбертине, не родилось на пустом месте. Оно впитало в себя художественное наследие прошлого, поэтому картины этих мастеров взывают к созерцанию в удовольствие. Однако уже с их приходом меняется сама парадигма искусства, и новые техники провоцируют публику на высказывания вроде: «Мой ребёнок тоже так сможет» — именно этим пеняют современному искусству. Вы научитесь сопоставлять творчество разных эпох и понимать разницу художественных мировоззрений, поймёте, что такое «интеллектуальный вызов» в контексте искусства, и, возможно, чуть больше проникнетесь и contemporary art.
Кому подойдет экскурсия
Этот арт-экскурсия рассчитана на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст, а искусство интересно им также, как и вам, то берите их с собой.
Организационные детали
Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии
Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее (19,90 евро с человека, посетителям до 19 вход бесплатный), и мы пройдем сразу на экскурсию без очереди
Фотографирование разрешено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного читать дальшеуменьшить
завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
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2
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1
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Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническую и мыслительную», за «невозможность существования алгоритмового мышления без физического компонента», за «волшебную силу искусства» и за многие другие позитивные и важные тезисы!
+2
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Анастасия
Это было что-то невероятное! Профессионалов такого уровня необходимо беречь как зеницу ока! Уникальный подход к ведению экскурсии! Юлия показывает искусство с абсолютно иного ракурса, расширяет твои границы сознания, хочется следовать за ней и внимать! Спасибо за этот опыт!
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Д
Давид
Очень высокий уровень!
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O
Olga
Замечательная экскурсия! Юлия настолько увлеченный искусством человек, настолько интересный рассказчик, что за 2 часа получаешь удовольствие и массу впечатлений! И после экскурсии немного под другим углом смотришь на это изначально "непонятное,"кому оно нужное" современное искусство, появляется желание и дальше изучать, смотреть и тп. Спасибо!
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Андрей
Всегда удовольствие общаться с профессионалом, влюблённой в свой предмет и глубоко его чувствующей, наши наилучшие рекомендации для Юлии!
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V
Vadim
Юлия профессионал и очень обаятельная женщина. Мы очень довольны и получили яркие впечатления.
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