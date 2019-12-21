3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тонкости -измов

Вы пройдёте по залам одного из главных музеев Австрии, чтобы посмотреть на известные полотна конца XIX — начала XX веков и разобраться в направлениях, концепциях, терминах и техниках искусства модернизма. Я объясню вам, почему для творцов модернизма и авангарда так важна была практика самокомментирования, и мы проведём небольшой эксперимент: сравним ваше восприятие картин по первому впечатлению, после прочтения комментария автора и, наконец, комментария критика. Вы сами почувствуете, насколько важнее может быть вписанность работы в контекст, чем её художественная ценность.

До и после модернизма

Творчество Ренуара, Моне, Пикассо, Бэкона, Кандинского или Малевича, полотна которых вы увидите в Альбертине, не родилось на пустом месте. Оно впитало в себя художественное наследие прошлого, поэтому картины этих мастеров взывают к созерцанию в удовольствие. Однако уже с их приходом меняется сама парадигма искусства, и новые техники провоцируют публику на высказывания вроде: «Мой ребёнок тоже так сможет» — именно этим пеняют современному искусству. Вы научитесь сопоставлять творчество разных эпох и понимать разницу художественных мировоззрений, поймёте, что такое «интеллектуальный вызов» в контексте искусства, и, возможно, чуть больше проникнетесь и contemporary art.