Участвуют все! Да, это не экскурсия «смотреть и слушать», а увлекательное для детей и родителей знакомство с искусством в компании музейного педагога. Обсудим архитектуру дворца, в котором находится галерея, рассмотрим ключевые полотна разных эпох — от готики до модернизма, нащупаем связь между прошлым и настоящим. Всё на понятном живом языке и с заданиями в специальной тетради!

Описание экскурсии

Интерактивный формат

Каждый ребёнок получит тетрадь с заданиями к основным произведениям. В тетрадях нужно рисовать, приклеивать стикеры и решать несложные логические задачки. Это поможет детям не только тут же зафиксировать свой опыт общения с картиной или скульптурой, но и проработать приобретённые знания. А чтобы наша экскурсия была и познавательная, и забавная, мы будем не только смотреть картины, но и трогать цвета и нюхать символику. Так что будьте готовы воспринимать искусство всеми органами чувств!

История через архитектуру

Начнём со знакомства с архитектурой и историей дворца Бельведер. Вам предстоит отыскать вазы, палатки и детей на фасаде, чтобы узнать, кем был владелец Бельведера, и понять, из чего складывается архитектура барокко.

От «Приношения волхвов» до «Поцелуя»

В каждом разделе коллекции от готики до модернизма мы обсудим ключевые работы, среди которых и «Характерные головы» Мессершмидта, и «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Давида и, конечно, «Поцелуй» Климта. У каждого произведения я объясню, как оно связывает прошлое Австрии с современностью. Вместе мы будем проводить сравнения и эксперименты.

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа адаптируется к уровню знаний детей и рассчитана на участников от 7 лет до 12 лет в сопровождении взрослых. Я буду вести рассказ на простом языке, но важно, чтобы и вы поощряли детей к активному участию. А в случае, если у ваших детей большая разница в возрасте, — помогали младшим. Пока дети самостоятельно выполняют задания, я чуть подробнее расскажу о нюансах произведений, которые интересны родителям.

Организационные детали

Билеты в музей не включены в стоимость. Я с удовольствием приобрету их для вас заранее без комиссии и предоплаты (€ 23 с чел., для посетителей до 19 лет оформляется бесплатный билет. Есть скидки студентам и взрослым старше 65 лет). Если вы решите купить билеты самостоятельно, обязательно сделайте это заблаговременно — в день посещения в кассах Бельведера может уже не быть билетов

В комментарии к заказу дайте мне, пожалуйста, знать, сколько вашим детям лет и есть ли у них какие-то особые интересы, чтобы я могла лучше подготовиться к нашему совместному приключению в музее