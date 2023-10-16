Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи

Познакомиться с архитектурой и живописью в интерактивном формате с заданиями

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Участвуют все! Да, это не экскурсия «смотреть и слушать», а увлекательное знакомство с искусством в компании музейного педагога.

Обсудим архитектуру дворца, в котором находится галерея, рассмотрим ключевые полотна разных эпох — от готики до модернизма, нащупаем связь между прошлым и настоящим. Всё на понятном живом языке и с заданиями в специальной тетради!
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для всей семьи
Ближайшие даты:
16
окт
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24
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26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интерактивный формат

Каждый ребёнок получит тетрадь с заданиями на русском языке к основным произведениям. В тетрадях нужно рисовать, приклеивать стикеры и решать несложные логические задачки. Это поможет детям не только тут же зафиксировать свой опыт общения с картиной или скульптурой, но и проработать приобретённые знания. А чтобы наша экскурсия была и познавательная, и забавная, мы будем не только смотреть картины, но и трогать цвета и нюхать символику. Так что будьте готовы воспринимать искусство всеми органами чувств!

История через архитектуру

Начнём со знакомства с архитектурой и историей дворца Бельведер. Вам предстоит отыскать вазы, палатки и детей на фасаде, чтобы узнать, кем был владелец Бельведера, и понять, из чего складывается архитектура барокко.

От «Приношения волхвов» до «Поцелуя»

В каждом разделе коллекции от готики до модернизма мы обсудим ключевые работы, среди которых и «Характерные головы» Мессершмидта, и «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Давида и, конечно, «Поцелуй» Климта. У каждого произведения я объясню, как оно связывает прошлое Австрии с современностью. Вместе мы будем проводить сравнения и эксперименты.

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа адаптируется к уровню знаний детей и рассчитана на участников от 7 лет. Я буду вести рассказ на простом языке, но важно, чтобы и вы поощряли детей к активному участию. А в случае, если у ваших детей большая разница в возрасте, — помогали младшим. Пока дети самостоятельно выполняют задания, я чуть подробнее расскажу о нюансах произведений, которые интересны родителям.

Организационные детали

Билеты в музей не включены в стоимость. Я с удовольствием приобрету их для вас заранее (18€ с человека, для посетителей до 19 лет вход бесплатный). Если вы решите купить билеты самостоятельно, обязательно сделайте это заблаговременно — в кассы Бельведера всегда очередь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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