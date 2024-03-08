Мои заказы

Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей

Познакомиться с архитектурой и живописью в интерактивном формате с заданиями
Участвуют все! Да, это не экскурсия «смотреть и слушать», а увлекательное для детей и родителей знакомство с искусством в компании музейного педагога.

Обсудим архитектуру дворца, в котором находится галерея, рассмотрим ключевые полотна разных эпох — от готики до модернизма, нащупаем связь между прошлым и настоящим. Всё на понятном живом языке и с заданиями в специальной тетради!
5
2 отзыва
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей

Описание экскурсии

Интерактивный формат

Каждый ребёнок получит тетрадь с заданиями к основным произведениям. В тетрадях нужно рисовать, приклеивать стикеры и решать несложные логические задачки. Это поможет детям не только тут же зафиксировать свой опыт общения с картиной или скульптурой, но и проработать приобретённые знания. А чтобы наша экскурсия была и познавательная, и забавная, мы будем не только смотреть картины, но и трогать цвета и нюхать символику. Так что будьте готовы воспринимать искусство всеми органами чувств!

История через архитектуру

Начнём со знакомства с архитектурой и историей дворца Бельведер. Вам предстоит отыскать вазы, палатки и детей на фасаде, чтобы узнать, кем был владелец Бельведера, и понять, из чего складывается архитектура барокко.

От «Приношения волхвов» до «Поцелуя»

В каждом разделе коллекции от готики до модернизма мы обсудим ключевые работы, среди которых и «Характерные головы» Мессершмидта, и «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Давида и, конечно, «Поцелуй» Климта. У каждого произведения я объясню, как оно связывает прошлое Австрии с современностью. Вместе мы будем проводить сравнения и эксперименты.

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа адаптируется к уровню знаний детей и рассчитана на участников от 7 лет до 12 лет в сопровождении взрослых. Я буду вести рассказ на простом языке, но важно, чтобы и вы поощряли детей к активному участию. А в случае, если у ваших детей большая разница в возрасте, — помогали младшим. Пока дети самостоятельно выполняют задания, я чуть подробнее расскажу о нюансах произведений, которые интересны родителям.

Организационные детали

Билеты в музей не включены в стоимость. Я с удовольствием приобрету их для вас заранее без комиссии и предоплаты (€ 23 с чел., для посетителей до 19 лет оформляется бесплатный билет. Есть скидки студентам и взрослым старше 65 лет). Если вы решите купить билеты самостоятельно, обязательно сделайте это заблаговременно — в день посещения в кассах Бельведера может уже не быть билетов

В комментарии к заказу дайте мне, пожалуйста, знать, сколько вашим детям лет и есть ли у них какие-то особые интересы, чтобы я могла лучше подготовиться к нашему совместному приключению в музее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Дворец Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного
читать дальшеуменьшить

завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Мы уже не первый раз встречаемся с Юлией на музейных программах в Вене. В этот раз мне удалось познакомить детей, включая младшего ребенка. Юлия - просто великолепна, прекрасный рассказчик, способный
читать дальшеуменьшить

увлечь всех искусством. Юлия облает очень глубокими знаниями, но при этом хорошо понимает аудиторию, в данном случае детскую, находит правильную тональность. Ребенок с интересом заполнял предложенный буклет, и продолжил заполнять после то, что еще осталось по заданиям. Задания разнообразны - нарисовать, разгадать, наклеить и т. д. Стоит отметить, что Юлия не забывала взрослых, для нас тоже было много всего увлекательного. Так что у нас получилось настоящее семейное погружение в искусство! Обязательно встретимся с Юлей еще раз, когда представится такая возможность!

Вам был полезен этот отзыв?
К
Невероятно! С точки зрения и глубины, и ширины и понимания и для взрослых, и для для детей!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии на «Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей»

В группе по Галерее Бельведер
1.5 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
В группе по Галерее Бельведер
Побывать во дворце и узнать, какой была женщина-мечта Климта
Начало: У Галереи Бельведер
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€130 за человека
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Экскурсия по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
13 авг в 11:30
16 авг в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 8 чел.
Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене»
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы о последних годах жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €250 за всё до 8 чел.
Бельведер экскурсия: Феномен Густава Климта (искусствед., авторская)
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Бельведер экскурсия: Феномен Густава Климта (искусствед., авторская)
Начало: Бельведер, Принц Евген-Штрассе 27, Вена
Расписание: По договоренности
€189 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене
от €240 за экскурсию