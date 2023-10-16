Познакомиться с архитектурой и живописью в интерактивном формате с заданиями
Обсудим архитектуру дворца, в котором находится галерея, рассмотрим ключевые полотна разных эпох — от готики до модернизма, нащупаем связь между прошлым и настоящим. Всё на понятном живом языке и с заданиями в специальной тетради!
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Описание
Что вас ожидает
Интерактивный формат
Каждый ребёнок получит тетрадь с заданиями на русском языке к основным произведениям. В тетрадях нужно рисовать, приклеивать стикеры и решать несложные логические задачки. Это поможет детям не только тут же зафиксировать свой опыт общения с картиной или скульптурой, но и проработать приобретённые знания. А чтобы наша экскурсия была и познавательная, и забавная, мы будем не только смотреть картины, но и трогать цвета и нюхать символику. Так что будьте готовы воспринимать искусство всеми органами чувств!
История через архитектуру
Начнём со знакомства с архитектурой и историей дворца Бельведер. Вам предстоит отыскать вазы, палатки и детей на фасаде, чтобы узнать, кем был владелец Бельведера, и понять, из чего складывается архитектура барокко.
От «Приношения волхвов» до «Поцелуя»
В каждом разделе коллекции от готики до модернизма мы обсудим ключевые работы, среди которых и «Характерные головы» Мессершмидта, и «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Давида и, конечно, «Поцелуй» Климта. У каждого произведения я объясню, как оно связывает прошлое Австрии с современностью. Вместе мы будем проводить сравнения и эксперименты.
Кому подойдёт эта экскурсия
Программа адаптируется к уровню знаний детей и рассчитана на участников от 7 лет. Я буду вести рассказ на простом языке, но важно, чтобы и вы поощряли детей к активному участию. А в случае, если у ваших детей большая разница в возрасте, — помогали младшим. Пока дети самостоятельно выполняют задания, я чуть подробнее расскажу о нюансах произведений, которые интересны родителям.
Организационные детали
Билеты в музей не включены в стоимость. Я с удовольствием приобрету их для вас заранее (18€ с человека, для посетителей до 19 лет вход бесплатный). Если вы решите купить билеты самостоятельно, обязательно сделайте это заблаговременно — в кассы Бельведера всегда очередь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Бельведер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.