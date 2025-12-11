Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Зальцбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 22 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Зальцбург - многовековая симфония Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии €160 за всё до 10 чел. На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Автоэкскурсия в Гальштат Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами Начало: У вашего отеля в Зальцбурге от €540 за всё до 8 чел. 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Моцарт: от рождения к славе Путешествие в мир великого композитора: от детства до зрелости. Узнайте о его семье, творчестве и загадках жизни в музее Моцарта Начало: У входа в музей €150 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Зальцбурга

