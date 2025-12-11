Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
13 дек в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Автоэкскурсия в Гальштат
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
от €540 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Моцарт: от рождения к славе
Путешествие в мир великого композитора: от детства до зрелости. Узнайте о его семье, творчестве и загадках жизни в музее Моцарта
Начало: У входа в музей
13 дек в 09:00
14 дек в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
