Дом рождения Моцарта в Зальцбурге - это место, где оживает история великого композитора.
В окружении аутентичных предметов быта и музыкальных инструментов, экскурсия раскрывает путь Моцарта от одарённого ребёнка до гения. Посетители узнают о его жизни в Вене, семье, творчестве и даже причастности к масонам.
Это путешествие по трём этажам музея оставит неизгладимое впечатление и поможет понять, почему Моцарт стал символом музыкального искусства
6 причин купить эту экскурсию
- 🎶 Узнать о детстве и таланте Моцарта
- 🏛️ Посетить музей на трёх этажах
- 👨👩👧👦 Истории о семье и детях композитора
- 🔍 Разгадать тайны его творчества
- 🎼 Понять влияние масонов на его жизнь
- 🗝️ Открыть секреты его мистической смерти
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Дом рождения Моцарта
Описание экскурсии
Музей расположен на трёх этажах и освещает основные этапы биографии Моцарта:
- тяжёлое рождение, детство и развитие таланта
- жизнь в Вене, семья и дети
- творчество и причастность к масонам
- путешествия по Европе
Вы узнаете:
- что такое «эффект Моцарта»
- для чего применялись оленьи рога и кораллы
- почему не ходили в школу Вольфганг и его сестра Наннерль
- что стало причиной переезда Моцарта в Вену
- что известно о супруге, детях и музе композитора
- каковы тайны его творчества и мистической смерти
Организационные детали
Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — €11, подростки 15-18 лет — €4, дети 6-14 лет — €3,5.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Зальцбурге
Провела экскурсии для 107 туристов
Меня зовут Ольга. С 2012 года я работаю лицензированным гидом по Австрии. Я рассказываю о сложном просто, наполняю прогулки положительными эмоциями и нотками романтики, при этом избегая массы дат и имен. Как инсайдер показываю самые популярные и интересные места и делюсь ценными лайфхаками. Всегда учитываю индивидуальные пожелания гостей. Позвольте мне сделать вашу встречу с Зальцбургом яркой, вкусной и насыщенной!Задать вопрос
Входит в следующие категории Зальцбурга
