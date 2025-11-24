Ольга — ваш гид в Зальцбурге

Провела экскурсии для 107 туристов

Меня зовут Ольга. С 2012 года я работаю лицензированным гидом по Австрии. Я рассказываю о сложном просто, наполняю прогулки положительными эмоциями и нотками романтики, при этом избегая массы дат и имен. Как инсайдер показываю самые популярные и интересные места и делюсь ценными лайфхаками. Всегда учитываю индивидуальные пожелания гостей. Позвольте мне сделать вашу встречу с Зальцбургом яркой, вкусной и насыщенной!