Н Наталья Ольга очень хороший эмоциональный рассказчик с чудесной позитивной энергией. Хорошие знания материала, продуманный маршрут. С удовольствием прошлись по старому городу, узнали много нового о Моцарте, зашли в ресторан внутри горы, увидели старинное кладбище, сделали великолепные фотографии. Гуляли вместо 2-х 3 часа, цену не повысила. Спасибо большое, Олечка! Рекомендую!

Е Елена Ольга познакомила нас с Зальцбургом. Знакомство прошло легко и отличной обстановке! Провела нас «тайными тропами» и показала город во всей своей красе!!! Ольга очень хороший рассказчик! Был очень хорошо построен маршрут! Здорово! Интересно! Ольга, спасибо Вам!

А Анна Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Зальцбургу! Экскурсия была очень содержательной и насыщенной интересными фактами. Ольга гибко подстраивалась под интересы и уровень знаний нашей семьи (2 взрослых и 3 подростков), благодаря чему всем было интересно. Подача материала была живой и увлекательной, а время пролетело незаметно — экскурсия даже длилась на час дольше запланированного. Отличный гид, рекомендуем!

Карина читать дальше И мы не ошиблись! Экскурсия пролетела, как одно мгновение! Прошлись по всем закоулкам, переулкам, мостикам и площадям, по разгадывали жизнь людей в старинных улочках, побеседовали о великом композиторе, купили настоящие конфетки Моцарт, посетили старинное кладбище и закончили экскурсию, по нашей просьбе, в самом старом ресторане Зальцбурга - “Погребок монастыря Святого Петра“!!! Ольга очень интересный, приятный, добрый человек, смогла нам дать ту информацию, которая нас расслабила, заинтересовала и оставила восторженные впечатления!!! ❤️ Приехав на поезде из Мюнхена, нас в Зальцбурге застал дождь, но встретившись с Ольгой сразу стало понятно, что погода неважна! Выбор гида в первое посещение города- это его визитная карточка!

A Albina Очень понравилась экскурсия с Ольгой! Рекомендую!

О Олег Благодарность Ольге за интересную и увлекательную экскурсию!

B Boris Нам очень понравилась экскурсия в Зальцбурге проведенная Ольгой. Экскурсия прошло легко, на одном дыхании, и между тем мы получили очень много информации о городе, его истории и настоящем. Без этой экскурсии посещение города было бы неполным. Еще раз спасибо

Э Эрика читать дальше хотя в этом городе не в первый раз. С нашей стороны, было отличным решением прогуляться по городу со знатаком истории. Ольга приятная собеседница, внимательно к пожеланиями клиентов, обязательно в следующий приезду обратимся за новыми впечатлениями! Хотим выразить, ещё раз, огромную благодарность нашему гиду Ольге! Очень рады, что именно с ней провели прекрасных пол дня в Зальцбурге. Ольга очень интересно рассказывала, узнали много нового о Зальцбурге,

С Сабина Отличный гид по Зальцбургу — интересно, структурировано, прогулка по городу стала ещё ярче!

Д Дана Ольга-замечательный рассказчик и гид. Разные формы подачи материала, интересные истории из жизни горожан Зальцбурга, интересная общая историческая канва. Рекомендую.

И Илья Ольга, отличный экскурсовод со знанием материала по Зальцбургу и, немало важный аспект, как Человек в полном понимание этого слова. Моя рекомендация - однозначно! Еще раз огромная благодарность и признательность от всей семьи!

А Алиева Спасибо большое Ольге за столь душевную, увлекательную и познавательную прогулку по городу. Надеемся еще раз вернуться и попасть на очередную прогулку с Ольгой❤️

Т Татьяна Мы даже не заметили, что всю экскурсию шёл дождь! Было настолько насыщенно, продуманно и интересно, что мы забывали открывать зонт:)

Ольга очень увлеченный своим делом человек и настоящий профессионал. Поговорили обо всём, начиная от особенностей местного мрамора, заканчивая тем, почему обанкротился местный McDonald’s.

Всё это весело и быстро. Считаю, эта экскурсия должна стоить дороже:)

Л Лилия читать дальше историю города и связанных с ним людей. Ольга прекрасный рассказчик, информации много, но подается она очень легко и интересно, а еще у нас получились красивые фото! Нам очень понравилось и хочется приехать еще раз! Огромная благодарность Ольге за чудесную экскурсию по старому Зальцбургу! Хотя погода нас не баловала теплом, но 3 часа пролетели совершенно незаметно, так как мы были полностью погружены нашим гидом в