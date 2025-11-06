Приглашаю вместе погулять по узким улочкам Зальцбурга! Вас ждут легенды и традиции, «ароматная» жизнь Средневековья и быт во времена Моцарта.
Я расскажу, к чему обязывали грешниц и чем заканчивались танцы под луной, по чему звонил «пивной» колокол и зачем шницелю золотая корочка, как минусы строптивого климата обращали в плюс и многое другое.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Заглянете в святую обитель Зальцбурга — аббатство Святого Петра
- Посетите известное кладбище
- Оцените неприступную, но покорённую средневековую крепость Хоэнзальцбург
- Раскроете, почему горожан называют «мойщиками быков»
- Полюбуетесь Кафедральным собором, где крестили Моцарта
- Увидите резиденцию князей-архиепископов, помогающую определить погоду в городе
- Отыщете старейшую кофейню и самый маленький домик города
- Поразмышляете о короткой, но насыщенной жизни великого местного композитора
- Прогуляетесь по главной шопинговой улице Гетрайдегассе
- Насладитесь видами на реку Зальцах
- Узнаете, как любовь и коварство сыграли роковую роль в жизни одного архиепископа
И это ещё не всё!
Организационные детали
При желании можно зайти в Кафедральный собор, стоимость билета — €5.
Ольга — ваш гид в Зальцбурге
Провела экскурсии для 107 туристов
Меня зовут Ольга. С 2012 года я работаю лицензированным гидом по Австрии. Я рассказываю о сложном просто, наполняю прогулки положительными эмоциями и нотками романтики, при этом избегая массы дат и имен. Как инсайдер показываю самые популярные и интересные места и делюсь ценными лайфхаками. Всегда учитываю индивидуальные пожелания гостей. Позвольте мне сделать вашу встречу с Зальцбургом яркой, вкусной и насыщенной!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
6 ноя 2025
Ольга очень хороший эмоциональный рассказчик с чудесной позитивной энергией. Хорошие знания материала, продуманный маршрут. С удовольствием прошлись по старому городу, узнали много нового о Моцарте, зашли в ресторан внутри горы, увидели старинное кладбище, сделали великолепные фотографии. Гуляли вместо 2-х 3 часа, цену не повысила. Спасибо большое, Олечка! Рекомендую!
Е
Елена
30 окт 2025
Ольга познакомила нас с Зальцбургом. Знакомство прошло легко и отличной обстановке! Провела нас «тайными тропами» и показала город во всей своей красе!!! Ольга очень хороший рассказчик! Был очень хорошо построен маршрут! Здорово! Интересно! Ольга, спасибо Вам!
А
Анна
22 окт 2025
Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Зальцбургу! Экскурсия была очень содержательной и насыщенной интересными фактами. Ольга гибко подстраивалась под интересы и уровень знаний нашей семьи (2 взрослых и 3 подростков), благодаря чему всем было интересно. Подача материала была живой и увлекательной, а время пролетело незаметно — экскурсия даже длилась на час дольше запланированного. Отличный гид, рекомендуем!
Карина
12 сен 2025
Приехав на поезде из Мюнхена, нас в Зальцбурге застал дождь, но встретившись с Ольгой сразу стало понятно, что погода неважна! Выбор гида в первое посещение города- это его визитная карточка!
A
Albina
29 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Ольгой! Рекомендую!
О
Олег
23 авг 2025
Благодарность Ольге за интересную и увлекательную экскурсию!
B
Boris
16 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия в Зальцбурге проведенная Ольгой. Экскурсия прошло легко, на одном дыхании, и между тем мы получили очень много информации о городе, его истории и настоящем. Без этой экскурсии посещение города было бы неполным. Еще раз спасибо
Э
Эрика
11 авг 2025
Хотим выразить, ещё раз, огромную благодарность нашему гиду Ольге! Очень рады, что именно с ней провели прекрасных пол дня в Зальцбурге. Ольга очень интересно рассказывала, узнали много нового о Зальцбурге,
С
Сабина
9 авг 2025
Отличный гид по Зальцбургу — интересно, структурировано, прогулка по городу стала ещё ярче!
Д
Дана
9 авг 2025
Ольга-замечательный рассказчик и гид. Разные формы подачи материала, интересные истории из жизни горожан Зальцбурга, интересная общая историческая канва. Рекомендую.
И
Илья
8 авг 2025
Ольга, отличный экскурсовод со знанием материала по Зальцбургу и, немало важный аспект, как Человек в полном понимание этого слова. Моя рекомендация - однозначно! Еще раз огромная благодарность и признательность от всей семьи!
А
Алиева
5 авг 2025
Спасибо большое Ольге за столь душевную, увлекательную и познавательную прогулку по городу. Надеемся еще раз вернуться и попасть на очередную прогулку с Ольгой❤️
Т
Татьяна
4 авг 2025
Мы даже не заметили, что всю экскурсию шёл дождь! Было настолько насыщенно, продуманно и интересно, что мы забывали открывать зонт:)
Ольга очень увлеченный своим делом человек и настоящий профессионал. Поговорили обо всём, начиная от особенностей местного мрамора, заканчивая тем, почему обанкротился местный McDonald’s.
Всё это весело и быстро. Считаю, эта экскурсия должна стоить дороже:)
Ольга очень увлеченный своим делом человек и настоящий профессионал. Поговорили обо всём, начиная от особенностей местного мрамора, заканчивая тем, почему обанкротился местный McDonald’s.
Всё это весело и быстро. Считаю, эта экскурсия должна стоить дороже:)
Л
Лилия
15 мая 2025
Огромная благодарность Ольге за чудесную экскурсию по старому Зальцбургу! Хотя погода нас не баловала теплом, но 3 часа пролетели совершенно незаметно, так как мы были полностью погружены нашим гидом в
Е
Елена
15 мая 2025
В Зальцбурге мы были всего один день и познакомиться с городом нам помогла Ольга. Рассказывала о городе со знанием и любовью. Благодаря её рассказу сложился образ этого замечательного города.
Очень приятно провели время, даже не заметили как пробежали 2 часа.
Очень приятно провели время, даже не заметили как пробежали 2 часа.
Очень приятно провели время, даже не заметили как пробежали 2 часа.
