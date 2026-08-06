Представьте себе место, где каждый уголок кажется вышедшим из открытки.
Гальштат - это не просто город, это жемчужина Австрии, которая каждый год привлекает тысячи туристов своей неповторимой красотой и историей.
Ваша экскурсия
Гальштат - это не просто город, это жемчужина Австрии, которая каждый год привлекает тысячи туристов своей неповторимой красотой и историей.
Ваша экскурсия
7 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фототочки без толп туристов
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌊 Живописные озёра
- ⛪ Старинные церкви и костницы
- 🏞️ Панорамные виды с высоты
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🧂 Посещение древних соляных пещер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прекрасными видами и комфортной погодой, что делает поездку максимально приятной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь святого Михаила
- Хальштатская костница
- Офис компании Red Bull
- Озёра Фушльзе
- Озёра Вольфганг
- Озёра Госау
- Панорамная площадка Skywalk
- Соляные пещеры
Описание экскурсии
Мы покажем самые интересные фототочки и проведём максимально комфортным маршрутом, чтобы по возможности избежать больших толп туристов. Познакомим вас с историей этого старинного места, так уютно примостившегося между Гальштатским озером и горой.
На нашем маршруте:
- Церковь святого Михаила — католическая церковь, построенная в 12 веке. Она стоит буквально на краю земли!
- Хальштатская костница. Это небольшое здание заполнено разрисованными черепами.
- Офис компании Red Bull (внешний осмотр). Вы увидите место, в котором рождаются идеи новых энергетических напитков.
- Озёра Фушльзе, Вольфганг и Госау — водоёмы в окружении красивой флоры. Вы увидите, в каком из этих озёр вода самая чистая.
- Панорамная площадка Skywalk (по желанию). С высоты 360 м открываются великолепные виды на дома и улицы, горы и воду.
- Соляные пещеры (по желанию) — самые древние в Австрии, уходящие корнями ещё к кельтским племенам. Здесь до сих пор добывается соль!
Организационные детали
- В соляных пещерах экскурсия проводится только гидами пещер на английском и немецком языках. Для русскоязычного сопровождения нужно будет скачать приложение — мы заранее покажем, как это сделать.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Подъём на Skywalk — 22 евро, Skywalk + соляные пещеры — 40 евро. Для детей есть скидки. Подробности и цену только в соляные пещеры уточняйте в переписке.
- Перекусы, напитки, личные покупки — по желанию
Транспорт
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Если вам нужно детское кресло/бустер, сообщите заранее. Для перевозки детей до 1,5 лет позаботьтесь, пожалуйста, о люльке самостоятельно.
- Если вам нужен трансфер из Тироля или другого города, напишите заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Зальцбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 126 туристов
Меня зовут Анна, и я прожила в Тироле уже более 7 лет. С первого года я занималась организацией отдыха, экскурсионных программ и мероприятий в Тироле для российских путешественников. Теперь я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все было супер! Спасибо большое Анне 🌺
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Анна, здравствуйте!
Ваше предложение было одним из ярких событий нашего прибывания в Австрии!!!
Вы очень легкий, общительный, позитивный, интересный рассказчик! Аккуратный и заботливый водитель!
Места живописные, обед вкуснейший, горные озера, умопромрочительные фото- все это мы увезем в своем сердце!!!
еще раз благодарим за Ваш труд!
Обязательно вернемся еще!!!
Ваше предложение было одним из ярких событий нашего прибывания в Австрии!!!
Вы очень легкий, общительный, позитивный, интересный рассказчик! Аккуратный и заботливый водитель!
Места живописные, обед вкуснейший, горные озера, умопромрочительные фото- все это мы увезем в своем сердце!!!
еще раз благодарим за Ваш труд!
Обязательно вернемся еще!!!
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Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Мне необыкновенно повезло с Анной, с Аннушкой! Она знайка, умейка,человек- уютолог. Я много путешествую, в
Мне необыкновенно повезло с Анной, с Аннушкой! Она знайка, умейка,человек- уютолог. Я много путешествую, в
+2
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Отличная экскурсия из Зальцбурга в Гаштальт. Пряничные домики, австрийская атмосфера, католические церквушки. . рекомендую!
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н
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю по городу Зальцбург. Экскурсия оказалась настоящим произведением искусства: тонкая, изящная, наполненная атмосферой эпохи и одновременно поданная в современной, лёгкой и живой форме.
Рассказ был
Рассказ был
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Только благодаря нашему гиду мы смогли увидеть и узнать так много о Гальштате и окрестностях. Организаторы все продумали и нам удалось все успеть посмотреть. Более того, мы побывали в чудесном
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Входит в следующие категории Зальцбурга
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