Представьте себе место, где каждый уголок кажется вышедшим из открытки.Гальштат - это не просто город, это жемчужина Австрии, которая каждый год привлекает тысячи туристов своей неповторимой красотой и историей.Ваша экскурсия

начнется в Зальцбурге, откуда вы отправитесь на комфортабельном автомобиле в компании опытного гида. Первая остановка - церковь святого Михаила, древнее культовое сооружение, стоящее на самом краю земли. Затем вы посетите Хальштатскую костницу, где сможете увидеть уникальные разрисованные черепа. Не менее интересным будет визит к офису компании Red Bull, где рождаются идеи новых энергетических напитков. Ваше путешествие будет омываться красотами озёр Фушльзе, Вольфганг и Госау, каждое из которых по-своему прекрасно. Для желающих расширить свои горизонты предлагается посещение соляных пещер, где до сих пор добывается соль, и подъём на панорамную площадку Skywalk, откуда открываются захватывающие виды. Экскурсия обещает быть насыщенной и незабываемой, предоставляя возможность увидеть и узнать то, о чем раньше можно было только мечтать

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прекрасными видами и комфортной погодой, что делает поездку максимально приятной.

Сейчас август — это идеальное время.