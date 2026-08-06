Мои заказы

Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга

Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Представьте себе место, где каждый уголок кажется вышедшим из открытки.

Гальштат - это не просто город, это жемчужина Австрии, которая каждый год привлекает тысячи туристов своей неповторимой красотой и историей.

Ваша экскурсия
читать дальшеуменьшить

начнется в Зальцбурге, откуда вы отправитесь на комфортабельном автомобиле в компании опытного гида.

Первая остановка - церковь святого Михаила, древнее культовое сооружение, стоящее на самом краю земли. Затем вы посетите Хальштатскую костницу, где сможете увидеть уникальные разрисованные черепа.

Не менее интересным будет визит к офису компании Red Bull, где рождаются идеи новых энергетических напитков.

Ваше путешествие будет омываться красотами озёр Фушльзе, Вольфганг и Госау, каждое из которых по-своему прекрасно.

Для желающих расширить свои горизонты предлагается посещение соляных пещер, где до сих пор добывается соль, и подъём на панорамную площадку Skywalk, откуда открываются захватывающие виды.

Экскурсия обещает быть насыщенной и незабываемой, предоставляя возможность увидеть и узнать то, о чем раньше можно было только мечтать

5
6 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фототочки без толп туристов
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌊 Живописные озёра
  • ⛪ Старинные церкви и костницы
  • 🏞️ Панорамные виды с высоты
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🧂 Посещение древних соляных пещер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прекрасными видами и комфортной погодой, что делает поездку максимально приятной.
Сейчас август — это идеальное время.
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга

Что можно увидеть

  • Церковь святого Михаила
  • Хальштатская костница
  • Офис компании Red Bull
  • Озёра Фушльзе
  • Озёра Вольфганг
  • Озёра Госау
  • Панорамная площадка Skywalk
  • Соляные пещеры

Описание экскурсии

Мы покажем самые интересные фототочки и проведём максимально комфортным маршрутом, чтобы по возможности избежать больших толп туристов. Познакомим вас с историей этого старинного места, так уютно примостившегося между Гальштатским озером и горой.

На нашем маршруте:

  • Церковь святого Михаила — католическая церковь, построенная в 12 веке. Она стоит буквально на краю земли!
  • Хальштатская костница. Это небольшое здание заполнено разрисованными черепами.
  • Офис компании Red Bull (внешний осмотр). Вы увидите место, в котором рождаются идеи новых энергетических напитков.
  • Озёра Фушльзе, Вольфганг и Госау — водоёмы в окружении красивой флоры. Вы увидите, в каком из этих озёр вода самая чистая.
  • Панорамная площадка Skywalk (по желанию). С высоты 360 м открываются великолепные виды на дома и улицы, горы и воду.
  • Соляные пещеры (по желанию) — самые древние в Австрии, уходящие корнями ещё к кельтским племенам. Здесь до сих пор добывается соль!

Организационные детали

  • В соляных пещерах экскурсия проводится только гидами пещер на английском и немецком языках. Для русскоязычного сопровождения нужно будет скачать приложение — мы заранее покажем, как это сделать.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Подъём на Skywalk — 22 евро, Skywalk + соляные пещеры — 40 евро. Для детей есть скидки. Подробности и цену только в соляные пещеры уточняйте в переписке.
  • Перекусы, напитки, личные покупки — по желанию

Транспорт

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Если вам нужно детское кресло/бустер, сообщите заранее. Для перевозки детей до 1,5 лет позаботьтесь, пожалуйста, о люльке самостоятельно.
  • Если вам нужен трансфер из Тироля или другого города, напишите заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Зальцбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 126 туристов
Меня зовут Анна, и я прожила в Тироле уже более 7 лет. С первого года я занималась организацией отдыха, экскурсионных программ и мероприятий в Тироле для российских путешественников. Теперь я
читать дальшеуменьшить

работаю в молодой и активной туристической компании, состоящей из организаторов, гидов и сопровождающих. Каждый день мы делаем то, чему принадлежит наше сердце: встречаем гостей, проводим время с туристами, создаем незабываемые дни в Тироле и прикладываем все усилия, чтобы сделать вас чуточку счастливее!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Karina
Все было супер! Спасибо большое Анне 🌺
Вам был полезен этот отзыв?
Любовь
Анна, здравствуйте!
Ваше предложение было одним из ярких событий нашего прибывания в Австрии!!!
Вы очень легкий, общительный, позитивный, интересный рассказчик! Аккуратный и заботливый водитель!
Места живописные, обед вкуснейший, горные озера, умопромрочительные фото- все это мы увезем в своем сердце!!!
еще раз благодарим за Ваш труд!
Обязательно вернемся еще!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Мне необыкновенно повезло с Анной, с Аннушкой! Она знайка, умейка,человек- уютолог. Я много путешествую, в
читать дальшеуменьшить

том числе с индивидуальными экскурсоводами, но Анна особенная.
❗️ Не смотрела на часы, ничем Лишним не донимала, мирилась со многими моими возрастными проблемами. Все делала с желанием, как будто для мамы!
Помогала. Вместо меня ходила что -то купить мне же.
Я в восторге. Не хотела окончания этого дня, как никогда. Но… он закончился. Спасибо, Анна❗️Мы еще увидимся🙏❤️Ты в моем сердце.

Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.+2
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Как все прошло!? Не хочется еще думать обо всем в прошедшем времени. Я пока живу этим.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Отличная экскурсия из Зальцбурга в Гаштальт. Пряничные домики, австрийская атмосфера, католические церквушки. . рекомендую!
Отличная экскурсия из Зальцбурга в Гаштальт. Пряничные домики, австрийская атмосфера, католические церквушки. . рекомендую!
Отличная экскурсия из Зальцбурга в Гаштальт. Пряничные домики, австрийская атмосфера, католические церквушки. . рекомендую!
Отличная экскурсия из Зальцбурга в Гаштальт. Пряничные домики, австрийская атмосфера, католические церквушки. . рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
н
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю по городу Зальцбург. Экскурсия оказалась настоящим произведением искусства: тонкая, изящная, наполненная атмосферой эпохи и одновременно поданная в современной, лёгкой и живой форме.

Рассказ был
читать дальшеуменьшить

выстроен как красивая музыкальная композиция: исторические факты переплетались с тонким интеллигентным юмором, примеры и детали оживляли картины прошлого, а каждое слово звучало с особым уважением к городу, его людям и великому Моцарту.

Гид Игорь сумел не только показать архитектуру и историю, но и провести параллели с нашей реальностью, сделать экскурсию актуальной и глубоко трогающей. Было ощущение, что мы прикоснулись к чему-то большему, чем просто экскурсия, — к живой энергии культуры, музыки и духа времени.

Огромное спасибо за такую подачу и за мастерство превращать знания в вдохновение!

Вам был полезен этот отзыв?
Irina
Только благодаря нашему гиду мы смогли увидеть и узнать так много о Гальштате и окрестностях. Организаторы все продумали и нам удалось все успеть посмотреть. Более того, мы побывали в чудесном
читать дальшеуменьшить

ресторанчике, и, совершенно неожиданно, увидели потрясающий музей гоночных машин и самолетов “Red Bull “. Дорога от Зальцбурга до Гальштата это отдельная восхитительная красота! Наш гид Морин был замечательным рассказчиком и очень приятным собеседником. Надеемся в будущем на возможность встретиться на другом маршруте.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Зальцбурга

Похожие экскурсии на «Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга»

Зальцбург - многовековая симфония
Пешая
2.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €177 за всё до 10 чел.
Зальцбург впервые
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург впервые
Посетить главные достопримечательности «Северного Рима» и узнать о нём интересные факты
Начало: У памятника Моцарту
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от €167 за всё до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Пешая
2 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €255 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зальцбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зальцбурге
от €610 за группу