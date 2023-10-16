Посетить один из красивейших городов Европы
Добро пожаловать в самый фотографируемый город Австрии, воспетый блогерами, путеводителями и сайтами о путешествиях! Вы увидите живописные озёра, старинную церковь на обрыве и костницу с черепами.
Узнаете, где придумывают новинки энергетика Red Bull, а по желанию прогуляетесь по соляным пещерам и подниметесь на смотровую площадку Skywalk.
Узнаете, где придумывают новинки энергетика Red Bull, а по желанию прогуляетесь по соляным пещерам и подниметесь на смотровую площадку Skywalk.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы покажем самые интересные фототочки и проведём максимально комфортным маршрутом, чтобы по возможности избежать больших толп туристов. Познакомим вас с историей этого старинного места, так уютно примостившегося между Гальштатским озером и горой.
На нашем маршруте:
- Церковь святого Михаила — католическая церковь, построенная в 12 веке. Она стоит буквально на краю земли!
- Хальштатская костница. Это небольшое здание заполнено разрисованными черепами.
- Офис компании Red Bull (внешний осмотр). Вы увидите место, в котором рождаются идеи новых энергетических напитков.
- Озёра Фушльзе, Вольфганг и Госау — водоёмы в окружении красивой флоры. Вы увидите, в каком из этих озёр вода самая чистая.
- Панорамная площадка Skywalk (по желанию). С высоты 360 м открываются великолепные виды на дома и улицы, горы и воду.
- Соляные пещеры (по желанию) — самые древние в Австрии, уходящие корнями ещё к кельтским племенам. Здесь до сих пор добывается соль!
Организационные детали
- В соляных пещерах экскурсия проводится только гидами пещер на английском и немецком языках. Для русскоязычного сопровождения нужно будет скачать приложение — мы заранее покажем, как это сделать.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Подъём на Skywalk — 22 евро, Skywalk + соляные пещеры — 40 евро. Для детей есть скидки. Подробности и цену только в соляные пещеры уточняйте в переписке.
- Перекусы, напитки, личные покупки — по желанию
Транспорт
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Если вам нужно детское кресло/бустер, сообщите заранее. Для перевозки детей до 1,5 лет позаботьтесь, пожалуйста, о люльке самостоятельно.
- Если вам нужен трансфер из Тироля или другого города, напишите заранее
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Зальцбурге
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Зальцбурге
Провели экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Анна, и я прожила в Тироле уже более 7 лет. С первого года я занималась организацией отдыха, экскурсионных программ и мероприятий в Тироле для российских путешественников. Теперь я работаю в молодой и активной туристической компании, состоящей из организаторов, гидов и сопровождающих. Каждый день мы делаем то, чему принадлежит наше сердце: встречаем гостей, проводим время с туристами, создаем незабываемые дни в Тироле и прикладываем все усилия, чтобы сделать вас чуточку счастливее!
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