Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга

Посетить один из красивейших городов Европы

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Добро пожаловать в самый фотографируемый город Австрии, воспетый блогерами, путеводителями и сайтами о путешествиях! Вы увидите живописные озёра, старинную церковь на обрыве и костницу с черепами.

Узнаете, где придумывают новинки энергетика Red Bull, а по желанию прогуляетесь по соляным пещерам и подниметесь на смотровую площадку Skywalk.
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы покажем самые интересные фототочки и проведём максимально комфортным маршрутом, чтобы по возможности избежать больших толп туристов. Познакомим вас с историей этого старинного места, так уютно примостившегося между Гальштатским озером и горой.

На нашем маршруте:

  • Церковь святого Михаила — католическая церковь, построенная в 12 веке. Она стоит буквально на краю земли!
  • Хальштатская костница. Это небольшое здание заполнено разрисованными черепами.
  • Офис компании Red Bull (внешний осмотр). Вы увидите место, в котором рождаются идеи новых энергетических напитков.
  • Озёра Фушльзе, Вольфганг и Госау — водоёмы в окружении красивой флоры. Вы увидите, в каком из этих озёр вода самая чистая.
  • Панорамная площадка Skywalk (по желанию). С высоты 360 м открываются великолепные виды на дома и улицы, горы и воду.
  • Соляные пещеры (по желанию) — самые древние в Австрии, уходящие корнями ещё к кельтским племенам. Здесь до сих пор добывается соль!

Организационные детали

  • В соляных пещерах экскурсия проводится только гидами пещер на английском и немецком языках. Для русскоязычного сопровождения нужно будет скачать приложение — мы заранее покажем, как это сделать.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Подъём на Skywalk — 22 евро, Skywalk + соляные пещеры — 40 евро. Для детей есть скидки. Подробности и цену только в соляные пещеры уточняйте в переписке.
  • Перекусы, напитки, личные покупки — по желанию

Транспорт

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Если вам нужно детское кресло/бустер, сообщите заранее. Для перевозки детей до 1,5 лет позаботьтесь, пожалуйста, о люльке самостоятельно.
  • Если вам нужен трансфер из Тироля или другого города, напишите заранее

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Зальцбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы

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