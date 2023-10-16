Анна — ваша команда гидов в Зальцбурге

Провели экскурсии для 48 туристов

Меня зовут Анна, и я прожила в Тироле уже более 7 лет. С первого года я занималась организацией отдыха, экскурсионных программ и мероприятий в Тироле для российских путешественников. Теперь я работаю в молодой и активной туристической компании, состоящей из организаторов, гидов и сопровождающих. Каждый день мы делаем то, чему принадлежит наше сердце: встречаем гостей, проводим время с туристами, создаем незабываемые дни в Тироле и прикладываем все усилия, чтобы сделать вас чуточку счастливее!

Задать вопрос