История азербайджанского виноделия уходит корнями в глубокую древность, и сегодня у вас есть уникальная возможность не только узнать об этом увлекательном процессе, но и насладиться изысканными винами от лучших производителей
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы продегустируете вина от заводов «Савалан», «Хиллсайд», «Шабиант»:
- Гранатовое
- Полусладкое белое и красное
- Сухое белое и красное
Дегустация будет сопровождаться презентацией и объяснениями от местного эксперта.
Вы узнаете:
- О производителях вин и винодельческих регионах Азербайджана
- Методах изготовления местного вина
- Уникальных сортах и купажах
- Местах, где можно приобрести качественное вино по доступным ценам
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дополнительно оплачивается дегустация — от 15 до 30 манатов, в зависимости от выбора гостя
- Советуем перекусить перед экскурсией. Дегустация натощак не рекомендуется для здоровья.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке имени Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emin — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 2194 туристов
Привет! Меня зовут Эмин. Я представляю команду лицензированных гидов в Азербайджане. С радостью поделимся с вами историей нашей страны и покажем её самые удивительные места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
14 апр 2024
Экскурсия проходит в двух уютных барах в центре Баку. Emin – профессиональный винный гид и приятный собеседник, рассказал об истории виноделия, местных сортах, правильной подачи вина. Т к экскурсия проходит в индивидуальном формате и побеседовать можно не только о вине, но и о быте местных жителей, традициях, в общем провести время в приятной компании и погрузиться в культуру Азербайджана.
е
елена
11 апр 2024
По факту это не организованная дегустация, где ты в одном месте пробуешь разные вина и делаешь полный обзор для себя. Это поход по несколькими винным барам с последующей оплатой за
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