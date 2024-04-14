Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)

Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
История азербайджанского виноделия уходит корнями в глубокую древность, и сегодня у вас есть уникальная возможность не только узнать об этом увлекательном процессе, но и насладиться изысканными винами от лучших производителей
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страны.

В ходе экскурсии вы посетите два знаковых бара в сердце Баку, где вас ждет дегустация 5-6 сортов вин от заводов "Савалан", "Хиллсайд", "Шабиант".

Вас ожидает настоящее путешествие по миру вкусов: от гранатового вина до изысканных полусладких и сухих белых и красных вин.

Местный эксперт проведет увлекательную презентацию, расскажет о винодельческих регионах Азербайджана, методах изготовления вина, а также о том, где можно приобрести качественное вино по доступным ценам. В стоимость экскурсии включены услуги гида, а дегустация вин оплачивается дополнительно. Мы советуем перекусить перед экскурсией, чтобы полностью насладиться вкусом и ароматом вин.

Это уникальная возможность познакомиться с богатой культурой и традициями азербайджанского виноделия, которая оставит незабываемые впечатления и вкусовые ощущения

5
2 отзыва
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы продегустируете вина от заводов «Савалан», «Хиллсайд», «Шабиант»:

  • Гранатовое
  • Полусладкое белое и красное
  • Сухое белое и красное

Дегустация будет сопровождаться презентацией и объяснениями от местного эксперта.

Вы узнаете:

  • О производителях вин и винодельческих регионах Азербайджана
  • Методах изготовления местного вина
  • Уникальных сортах и купажах
  • Местах, где можно приобрести качественное вино по доступным ценам

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • Дополнительно оплачивается дегустация — от 15 до 30 манатов, в зависимости от выбора гостя
  • Советуем перекусить перед экскурсией. Дегустация натощак не рекомендуется для здоровья.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке имени Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
14 апр 2024
Экскурсия проходит в двух уютных барах в центре Баку. Emin – профессиональный винный гид и приятный собеседник, рассказал об истории виноделия, местных сортах, правильной подачи вина. Т к экскурсия проходит в индивидуальном формате и побеседовать можно не только о вине, но и о быте местных жителей, традициях, в общем провести время в приятной компании и погрузиться в культуру Азербайджана.
Экскурсия проходит в двух уютных барах в центре Баку. Emin – профессиональный винный гид и приятный
е
11 апр 2024
По факту это не организованная дегустация, где ты в одном месте пробуешь разные вина и делаешь полный обзор для себя. Это поход по несколькими винным барам с последующей оплатой за
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вино тому бара по чеку сверху стоимости денустации. За идею ребятам 5. Гениально как делать деньги из ничего)))) Но были в том же баре на следующий день и бармен нам показал гораздо более богатые и ароматные вина. То есть знаний в вине хотелось бы больше. Как собеседники- не плохо. Как идея замечательно. Но над реализацией можно еще поработать над качеством и договариваться о более маленьком обьеме чем просто бокал на двоих, для того чтоб попробовать больше. С нашей насмотреностью и напробованностью в винах есть ощущение- «не понятно за что я плачу»

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