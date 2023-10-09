Elnur проводит ещё 1 экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Баку с дегустацией азербайджанских вин. Погрузитесь в атмосферу Старого города и узнайте секреты местного виноделия
Экскурсия по Баку с акцентом на виноделие предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Старого города.
Гости посетят ресторан в здании XIX века, где под руководством сомелье попробуют азербайджанские вина, включая Гранатовое вино и Портвейн. Участники узнают об истории и особенностях местных сортов винограда.
Дегустация сопровождается аппетитным сырным и мясным ассорти, что делает это мероприятие незабываемым
Мы встретимся в Старом городе; по пути к ресторану я расскажу вам «винную» историю Азербайджана: как давно существует культура виноделия в нашей стране, как создавались местные сорта и каков современный подход к культивированию винограда.
Атмосферное заведение
Ресторан, который мы посетим, находится в самом центре Старого города, но в тихом месте, в здании середины 19-го века — это факт, а также приятный джаз и приглушенное освящение придадут особый шарм экскурсии.
Винная дегустация
Профессиональные сомелье познакомят вас с винами и объяснят, почему из одних и тех же сортов винограда получаются разные вкусы. Вы попробуете уникальные местные вина, среди которых Гранатовое вино и Гранатовый портвейн, аборигенные сорта красного и белого с их удивительной историей, которые чудом сохранились до наших времен. А на закуску для вас приготовлены аппетитные сырное и мясное ассорти.
Организационные детали
В стоимость входит:
минимум 4 сорта вин, среди которых белое, красное, гранатовое и портвейн
сырное и мясное ассорти
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 6 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 95 туристов
Приглашаю вас взглянуть на Азербайджан глазами безумца, который влюблен в эти края. Докажу, что Азербайджан не только страна помидоров =)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Мария
Баку в компании с Эльнуром, это лучшее впечатление от поездки. Благодаря такому подходу, мы полюбили это место и хотели бы вернуться вновь. Спасибо! Рекомендуем не только дегустацию, но экскурсию по вечернему Баку, в сопровождении Эльнура.
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Е
Екатерина
Очень интересная экскурсия для тех, кто интересуется винами, изготовленными в разных странах. Процесс дегустации качественных азербайджанских вин, которые ничем не хуже европейских, постепенно переходит в беседу о разных странах и обычаях связанных с вином и виноделием. Рекомендую выбрать вечер, чтобы провести время в очень приятной компании! Большое спасибо Эльнуру!
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Юлия
Всё прошло замечательно! Очень хороший гид и сомелье. Дегустация проходила в небольшом ресторане в старом городе. Сомелье знаток своего дела, приятно поговорить о винах и других напитках. Хорошее и ненавязчивое обслуживание и вкусные закуски. Эльнур, также,порекомендовал рестораны и интересные места
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Е
Егор
Спасибо большое Элнар! Прекрасный день и прекрасная экскурсия! Очень неожиданный и интересный взгляд на Баку и старый город, традиции и современность. Спасибо, все понравилось очень!
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