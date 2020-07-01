Elnur проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса

Elnur
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Elnur – ваш гид
Мы совершим небольшую прогулку 👣 по Старому городу и наведаемся в ресторан, расположенный в старинном здании.

В приятной атмосфере, под руководством профессиональных сомелье вы познакомитесь с азербайджанскими винами 🍷, разберетесь в их оттенках и услышите об особенностях виноделия в Азербайджане.
81 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча в Старом городе
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Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана

Что вас ожидает

Прогулка по Баку
Мы встретимся в Старом городе; по пути к ресторану я расскажу вам «винную» историю Азербайджана: как давно существует культура виноделия в нашей стране, как создавались местные сорта и каков современный подход к культивированию винограда.

Атмосферное заведение
Ресторан, который мы посетим, находится в самом центре Старого города, но в тихом месте, в здании середины 19-го века — это факт, а также приятный джаз и приглушенное освящение придадут особый шарм экскурсии.

Винная дегустация
Профессиональные сомелье познакомят вас с винами и объяснят, почему из одних и тех же сортов винограда получаются разные вкусы. Вы попробуете уникальные местные вина, среди которых Гранатовое вино и Гранатовый портвейн, аборигенные сорта красного и белого с их удивительной историей, которые чудом сохранились до наших времен. А на закуску для вас приготовлены аппетитные сырное и мясное ассорти.

Организационные детали

В стоимость входит:

  • минимум 4 сорта вин, среди которых белое, красное, гранатовое и портвейн
  • сырное и мясное ассорти
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана
Знакомство с винами Азербайджана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Старом городе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elnur
Elnur
Приглашаю вас взглянуть на Азербайджан глазами человека, который безумно влюблен в свою страну! В сфере туризма работаю больше 6 лет — мне по душе делиться важными моментами и деталями, которые удивляют и восхищают. Я непрофессиональный гид и не буду вас мучить сухой историей — я познакомлю вас с совсем другим Баку, живым и ярким.
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Elnur проводит ещё 1 экскурсию

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