Elnur проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия по Баку с акцентом на виноделие предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Старого города. Гости посетят ресторан в здании XIX века, где под руководством сомелье попробуют азербайджанские вина, включая Гранатовое вино и Портвейн. Участники узнают об истории и особенностях местных сортов винограда. Дегустация сопровождается аппетитным сырным и мясным ассорти, что делает это мероприятие незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Баку

Мы встретимся в Старом городе; по пути к ресторану я расскажу вам «винную» историю Азербайджана: как давно существует культура виноделия в нашей стране, как создавались местные сорта и каков современный подход к культивированию винограда.

Атмосферное заведение

Ресторан, который мы посетим, находится в самом центре Старого города, но в тихом месте, в здании середины 19-го века — это факт, а также приятный джаз и приглушенное освящение придадут особый шарм экскурсии.

Винная дегустация

Профессиональные сомелье познакомят вас с винами и объяснят, почему из одних и тех же сортов винограда получаются разные вкусы. Вы попробуете уникальные местные вина, среди которых Гранатовое вино и Гранатовый портвейн, аборигенные сорта красного и белого с их удивительной историей, которые чудом сохранились до наших времен. А на закуску для вас приготовлены аппетитные сырное и мясное ассорти.

Организационные детали

В стоимость входит: