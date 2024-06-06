1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
«Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145€131 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Наше гастрономическое путешествие начнётся с самого знаменитого рынка города»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €247 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
«Гяндждик Молл — самый большой торговый центр города, где множество прекрасных магазинов местных и иностранных брендов, а также безумное количество потрясающих ресторанчиков»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
«Ваше знакомство с гастрономической культурой Азербайджана в Старом Городе начнется с традиционного завтрака, состоящего из деревенского масла, сыра, мёда, горячих свежеиспеченных в тандыре лепешек, ароматного чая или кофе»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
«🍷 Национальные гастрономические традицииМастер-класс станет не только приятным обучением новым навыкам и аппетитным ужином, но и вкусным погружением в азербайджанскую культуру через кулинарию»
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от €250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном современном внедорожнике и завтрак»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы
Начало: Возле вашего отеля
«Если вы решили устроить себе гастрономическое приключение, спешу предупредить: в бакинских ресторанах есть риск получить блюдо из замороженной или выращенной на ферме рыбы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €300 за всё до 50 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«Дегустация гутабов и гранатовый напиток (в сезон гранатов — с ноября до марта) входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169€144 за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
«Вам подадут специалитеты ленкоранской кухни: несколько разновидностей лявянги (блюд с оригинальной местной начинкой), омлет с орехами, салат, деревенский хлеб-тендир и вкуснейший домашний компот»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
€73 за человека
скидка
9%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
33€30 за человека
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
«🍅 Познавать нашу страну через ее богатую гастрономию вы начнете на базаре»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
65€26 за человека
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Эта экскурсия для истинных гурманов путешествий, ценящих своё время»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
«В нашей прогулке экскурсы в историю и гастрономическую культуру будут сменять и дополнять друг друга»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
«Рыбный ресторан и Новый Бакинский бульвар»
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
«Если у вас есть свои гастрономические предпочтения, обязательно расскажите мне об этом»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
«Дегустация будет сопровождаться презентацией и объяснениями от местного эксперта»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€250 за человека
Индивидуальная
5 часов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«Например, посещение Рыбацкой деревни на севере Апшеронсокого полуострова с дегустацией шашлыков из осетровых, купленных вами там же у рыбаков»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с винами Азербайджана
Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса
Начало: В Старом городе
«по пути к ресторану я расскажу вам «винную» историю Азербайджана: как давно существует культура виноделия в нашей стране, как создавались местные сорта и каков современный подход к культивированию винограда»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
€251 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
«Попробовав главные гастрономические символы Азербайджана, самое время отправиться за сувенирами»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €240 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
13 часов
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
«После прогулки по Лагичу вы отправитесь в гости в дом местного жителя, где пообедаете и узнаете об особенностях кухни региона»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от €310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Уникальный мастер-класс шах-плова в сердце Баку - путь к сердцу через желудок
Погрузитесь в мир азербайджанской кулинарии: готовьте шах-плов с местным шеф-поваром и наслаждайтесь вкусами
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Я очень люблю кавказскую еду, в частности, потому что это не просто еда, это философия»
Расписание: все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $180 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
Начало: Ул. Кичик Гала 8 1, Баку
«Также, дегустация включает в себя несколько видов сыров и колбасных изделий, которые дадут возможность раскрыть вкусовой баланс напитков»
Расписание: по заказу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95 за человека
Индивидуальная
3 часа
Выходные в Баку продлевают жизнь
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Гастрономическая часть И в заключении, после приятной прогулки мы с вами зайдем в один из наших ресторанчиков, где я вам расскажу про кулинарные тайны, которых придерживались наши долгожители (по желанию) — еда не включена в стоимость»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
13 часов
Шеки: яркие краски Азербайджана
Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней
Начало: У вашего отеля
«На сытый желудок я продолжу свой рассказ о гастрономической культуре региона»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€291 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Азбука азербайджанской кухни
Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке
«Приглашаю вас окунуться в однодневную гастрономическую сказку «страны огней»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
293€235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красота природы и дары Каспия
Начало: Ваш отель или апартаменты
«Посещение Агатовых гор, Розового озеро и скалы «Бешбармаг» • Дегустация икры, вы можете попробовать любой сорт икры бесплатно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Начало: По договоренности
«Это фирменный отдых для истинных гурманов»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $190 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
Начало: Finnegans pub
«Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются»
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
$30 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Бешбармак и Хыналыг
Покорить мистическую «гору желаний» и познакомиться с жителями высокогорного селения
Начало: У вашего отеля
«Обед у местного жителя даст вам возможность прикоснуться к секретам национальной кухни, попробовать приготовленные по аутентичным рецептам блюда (плов, шашлык, лепёшки, долму и другие) и ощутить гостеприимство горцев»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190€181 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кто такие азербайджанцы
Узнать традиции народа на обширной обзорной экскурсии по Баку, в поездке на базар и в гости
«Везде вас ждут рассказы о традициях — древних и архитектурных, гастрономических и чайных, банных и дачных»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €188 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Астаре: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка по Баку и чаепитие на высоте птичьего полета
Начало: Начало и окончание у вашего отеля/апартаментов
«Далее нас с вами ждет чаепитие со сладостями в ресторане премиум-класса «Телебашня»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
Посетить самое высокогорное село в Азербайджане и попробовать национальные блюда (в мини-группе)
Начало: У Парных ворот или вашего отеля
«Мы отправимся в самое старое поселение Азербайджана, где нет гостиниц и кафе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€65 за человека
скидка
49%
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: история и гастрономия
Погулять по улочкам Баку и насладиться традиционной азербайджанской кухней
Начало: У памятника Сабиру
«Гастрономическая часть экскурсии зависит от ваших предпочтений: расскажите, что вы любите, а я отведу вас в одно из заведений, которые любят местные»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 85€43 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
- ММария3 июня 2024Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
- ООксана3 июня 2024поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
- ААлександр3 июня 2024Гуляли по барам вместе с Дашей. Была веселая не принужденная обстановка в международной компании. Спасибо!
- ВВиктория29 мая 2024Экскурсия прошла на УРАА, спасибо Фуаду
- ТТатьяна28 мая 2024Очень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легко рассказывал о посещаемых нами
- ООлег24 мая 2024Супер👍
- ААлла21 мая 2024Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!
- ЕЕлена19 мая 2024Хорошая экскурсия с насыщенной программой. Замечательный гид Ашраф познакомил нас с югом Азербайджана (и не только). Талышские горы, густые леса, бурные реки. Завораживающие виды, чистейший воздух, прекрасная местная кухня. Всё очень понравилась. Организация на высоте.
- ААлексей18 мая 2024Отличная экскурсия с классным гидом, рекомендую! Мы посмотрели на Баку другими глазами и узнали очень много нового. Комфортабельный автомобиль, маршрут хорошо продуман, информация легко воспринимается, неспешная прогулка с остановками.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Гастрономические" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 26 до 310 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 556 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Баку, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024