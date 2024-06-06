🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 116 отзывов Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка «Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу» 145 € 131 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе Начало: У вашего отеля или апартаментов «Наше гастрономическое путешествие начнётся с самого знаменитого рынка города» от € 247 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 30 отзывов Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю «Гяндждик Молл — самый большой торговый центр города, где множество прекрасных магазинов местных и иностранных брендов, а также безумное количество потрясающих ресторанчиков» от € 129 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 132 отзыва Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане Начало: В вашем отеле «Ваше знакомство с гастрономической культурой Азербайджана в Старом Городе начнется с традиционного завтрака, состоящего из деревенского масла, сыра, мёда, горячих свежеиспеченных в тандыре лепешек, ароматного чая или кофе» от € 250 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара Начало: ваш отель «🍷 Национальные гастрономические традицииМастер-класс станет не только приятным обучением новым навыкам и аппетитным ужином, но и вкусным погружением в азербайджанскую культуру через кулинарию» от € 250 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам «В стоимость включён трансфер на комфортабельном современном внедорожнике и завтрак» € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Интересный и вкусный полуостров Апшерон Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы Начало: Возле вашего отеля «Если вы решили устроить себе гастрономическое приключение, спешу предупредить: в бакинских ресторанах есть риск получить блюдо из замороженной или выращенной на ферме рыбы» от € 300 за всё до 50 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 6 часов 10 отзывов От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии Начало: По месту вашего проживания в Баку «Дегустация гутабов и гранатовый напиток (в сезон гранатов — с ноября до марта) входят в стоимость экскурсии» от 169 € 144 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 4 отзыва Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено) Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день Начало: У парных ворот Cтарого города «Вам подадут специалитеты ленкоранской кухни: несколько разновидностей лявянги (блюд с оригинальной местной начинкой), омлет с орехами, салат, деревенский хлеб-тендир и вкуснейший домашний компот» € 73 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 4 часа 20 отзывов Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы Начало: Finnegan’s «Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое» Расписание: в пятницу и субботу в 21:00 33 € 30 за человека

🚶 Пешая 60% скидка Мини-группа 2.5 часа 60 отзывов Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни Начало: В парке Сабира «🍅 Познавать нашу страну через ее богатую гастрономию вы начнете на базаре» Расписание: ежедневно в 16:00 65 € 26 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов С ветерком по Баку и вокруг Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий «Эта экскурсия для истинных гурманов путешествий, ценящих своё время» от € 250 за всё до 60 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Шашлык-машлык-тур Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку «В нашей прогулке экскурсы в историю и гастрономическую культуру будут сменять и дополнять друг друга» от € 250 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан 33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества «Рыбный ресторан и Новый Бакинский бульвар» от € 125 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус «Если у вас есть свои гастрономические предпочтения, обязательно расскажите мне об этом» от € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку Начало: В парке имени Сабира «Дегустация будет сопровождаться презентацией и объяснениями от местного эксперта» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 250 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря «Например, посещение Рыбацкой деревни на севере Апшеронсокого полуострова с дегустацией шашлыков из осетровых, купленных вами там же у рыбаков» от € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Знакомство с винами Азербайджана Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса Начало: В Старом городе «по пути к ресторану я расскажу вам «винную» историю Азербайджана: как давно существует культура виноделия в нашей стране, как создавались местные сорта и каков современный подход к культивированию винограда» € 251 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Бакинские базары вдоль и поперек Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца Начало: В вашем отеле «Попробовав главные гастрономические символы Азербайджана, самое время отправиться за сувенирами» от € 240 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 3 отзыва По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка «После прогулки по Лагичу вы отправитесь в гости в дом местного жителя, где пообедаете и узнаете об особенностях кухни региона» от € 310 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов 15 отзывов Уникальный мастер-класс шах-плова в сердце Баку - путь к сердцу через желудок Погрузитесь в мир азербайджанской кулинарии: готовьте шах-плов с местным шеф-поваром и наслаждайтесь вкусами Начало: У вашего отеля или апартаментов «Я очень люблю кавказскую еду, в частности, потому что это не просто еда, это философия» Расписание: все дни. от $ 180 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация Начало: Ул. Кичик Гала 8 1, Баку «Также, дегустация включает в себя несколько видов сыров и колбасных изделий, которые дадут возможность раскрыть вкусовой баланс напитков» Расписание: по заказу. $ 95 за человека

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Выходные в Баку продлевают жизнь Начало: Ваш отель, если он в черте города «Гастрономическая часть И в заключении, после приятной прогулки мы с вами зайдем в один из наших ресторанчиков, где я вам расскажу про кулинарные тайны, которых придерживались наши долгожители (по желанию) — еда не включена в стоимость» $ 80 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 9 отзывов Шеки: яркие краски Азербайджана Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней Начало: У вашего отеля «На сытый желудок я продолжу свой рассказ о гастрономической культуре региона» € 291 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Азбука азербайджанской кухни Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке «Приглашаю вас окунуться в однодневную гастрономическую сказку «страны огней»» 293 € 235 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 12 часов 11 отзывов Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан» Начало: По месту вашего проживания «Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»» Расписание: Ежедневно от $ 200 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Красота природы и дары Каспия Начало: Ваш отель или апартаменты «Посещение Агатовых гор, Розового озеро и скалы «Бешбармаг» • Дегустация икры, вы можете попробовать любой сорт икры бесплатно» $ 200 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов 14 отзывов Фирменный отдых: горы, ремесло, вино Начало: По договоренности «Это фирменный отдых для истинных гурманов» Расписание: ежедневно в 10:00 от $ 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 7 отзывов Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами Начало: Finnegans pub «Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются» $ 30 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 10 часов Бешбармак и Хыналыг Покорить мистическую «гору желаний» и познакомиться с жителями высокогорного селения Начало: У вашего отеля «Обед у местного жителя даст вам возможность прикоснуться к секретам национальной кухни, попробовать приготовленные по аутентичным рецептам блюда (плов, шашлык, лепёшки, долму и другие) и ощутить гостеприимство горцев» 190 € 181 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов Кто такие азербайджанцы Узнать традиции народа на обширной обзорной экскурсии по Баку, в поездке на базар и в гости «Везде вас ждут рассказы о традициях — древних и архитектурных, гастрономических и чайных, банных и дачных» от € 188 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 12 часов В Астаре: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода Начало: Ваш отель, если он в черте города $ 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Ночная прогулка по Баку и чаепитие на высоте птичьего полета Начало: Начало и окончание у вашего отеля/апартаментов «Далее нас с вами ждет чаепитие со сладостями в ресторане премиум-класса «Телебашня»» Расписание: Ежедневно $ 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено) Посетить самое высокогорное село в Азербайджане и попробовать национальные блюда (в мини-группе) Начало: У Парных ворот или вашего отеля «Мы отправимся в самое старое поселение Азербайджана, где нет гостиниц и кафе» Расписание: ежедневно в 09:00 € 65 за человека