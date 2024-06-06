Гастрономические экскурсии Баку

Найдено 35 экскурсий в категории «Гастрономические» в Баку на русском языке, цены от €26, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
116 отзывов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
«Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145131 за всё до 7 чел.
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Наше гастрономическое путешествие начнётся с самого знаменитого рынка города»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 247 за всё до 18 чел.
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
«Гяндждик Молл — самый большой торговый центр города, где множество прекрасных магазинов местных и иностранных брендов, а также безумное количество потрясающих ресторанчиков»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
132 отзыва
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
«Ваше знакомство с гастрономической культурой Азербайджана в Старом Городе начнется с традиционного завтрака, состоящего из деревенского масла, сыра, мёда, горячих свежеиспеченных в тандыре лепешек, ароматного чая или кофе»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
«🍷 Национальные гастрономические традицииМастер-класс станет не только приятным обучением новым навыкам и аппетитным ужином, но и вкусным погружением в азербайджанскую культуру через кулинарию»
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от 250 за всё до 15 чел.
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном современном внедорожнике и завтрак»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы
Начало: Возле вашего отеля
«Если вы решили устроить себе гастрономическое приключение, спешу предупредить: в бакинских ресторанах есть риск получить блюдо из замороженной или выращенной на ферме рыбы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 300 за всё до 50 чел.
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«Дегустация гутабов и гранатовый напиток (в сезон гранатов — с ноября до марта) входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169144 за всё до 7 чел.
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
«Вам подадут специалитеты ленкоранской кухни: несколько разновидностей лявянги (блюд с оригинальной местной начинкой), омлет с орехами, салат, деревенский хлеб-тендир и вкуснейший домашний компот»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
73 за человека
Тур-игра по барам Баку
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
4 часа
20 отзывов
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
3330 за человека
Пульс Баку и секреты местной кухни
🚶 Пешая
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
60 отзывов
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
«🍅 Познавать нашу страну через ее богатую гастрономию вы начнете на базаре»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6526 за человека
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Эта экскурсия для истинных гурманов путешествий, ценящих своё время»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Шашлык-машлык-тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
«В нашей прогулке экскурсы в историю и гастрономическую культуру будут сменять и дополнять друг друга»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
«Рыбный ресторан и Новый Бакинский бульвар»
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от 125 за всё до 10 чел.
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
«Если у вас есть свои гастрономические предпочтения, обязательно расскажите мне об этом»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 4 чел.
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
«Дегустация будет сопровождаться презентацией и объяснениями от местного эксперта»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250 за человека
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«Например, посещение Рыбацкой деревни на севере Апшеронсокого полуострова с дегустацией шашлыков из осетровых, купленных вами там же у рыбаков»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 6 чел.
Знакомство с винами Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Знакомство с винами Азербайджана
Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса
Начало: В Старом городе
«по пути к ресторану я расскажу вам «винную» историю Азербайджана: как давно существует культура виноделия в нашей стране, как создавались местные сорта и каков современный подход к культивированию винограда»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
251 за всё до 2 чел.
Бакинские базары вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
«Попробовав главные гастрономические символы Азербайджана, самое время отправиться за сувенирами»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 240 за всё до 20 чел.
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
«После прогулки по Лагичу вы отправитесь в гости в дом местного жителя, где пообедаете и узнаете об особенностях кухни региона»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от 310 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по азербайджанской кухне: королевский шах-плов
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Уникальный мастер-класс шах-плова в сердце Баку - путь к сердцу через желудок
Погрузитесь в мир азербайджанской кулинарии: готовьте шах-плов с местным шеф-поваром и наслаждайтесь вкусами
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Я очень люблю кавказскую еду, в частности, потому что это не просто еда, это философия»
Расписание: все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $180 за человека
Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
Начало: Ул. Кичик Гала 8 1, Баку
«Также, дегустация включает в себя несколько видов сыров и колбасных изделий, которые дадут возможность раскрыть вкусовой баланс напитков»
Расписание: по заказу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95 за человека
Выходные в Баку продлевают жизнь
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Выходные в Баку продлевают жизнь
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Гастрономическая часть И в заключении, после приятной прогулки мы с вами зайдем в один из наших ресторанчиков, где я вам расскажу про кулинарные тайны, которых придерживались наши долгожители (по желанию) — еда не включена в стоимость»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$80 за человека
Шеки: яркие краски Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Шеки: яркие краски Азербайджана
Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней
Начало: У вашего отеля
«На сытый желудок я продолжу свой рассказ о гастрономической культуре региона»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
291 за всё до 3 чел.
Азбука азербайджанской кухни
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Азбука азербайджанской кухни
Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке
«Приглашаю вас окунуться в однодневную гастрономическую сказку «страны огней»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
293235 за всё до 7 чел.
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Красота природы и дары Каспия
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Красота природы и дары Каспия
Начало: Ваш отель или апартаменты
«Посещение Агатовых гор, Розового озеро и скалы «Бешбармаг» • Дегустация икры, вы можете попробовать любой сорт икры бесплатно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Начало: По договоренности
«Это фирменный отдых для истинных гурманов»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $190 за всё до 4 чел.
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
7 отзывов
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
Начало: Finnegans pub
«Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются»
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
$30 за человека
Бешбармак и Хыналыг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Бешбармак и Хыналыг
Покорить мистическую «гору желаний» и познакомиться с жителями высокогорного селения
Начало: У вашего отеля
«Обед у местного жителя даст вам возможность прикоснуться к секретам национальной кухни, попробовать приготовленные по аутентичным рецептам блюда (плов, шашлык, лепёшки, долму и другие) и ощутить гостеприимство горцев»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190181 за всё до 4 чел.
Кто такие азербайджанцы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
Кто такие азербайджанцы
Узнать традиции народа на обширной обзорной экскурсии по Баку, в поездке на базар и в гости
«Везде вас ждут рассказы о традициях — древних и архитектурных, гастрономических и чайных, банных и дачных»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 188 за всё до 15 чел.
В Астаре: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
Индивидуальная
12 часов
В Астаре: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Ночная прогулка по Баку и чаепитие на высоте птичьего полета
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка по Баку и чаепитие на высоте птичьего полета
Начало: Начало и окончание у вашего отеля/апартаментов
«Далее нас с вами ждет чаепитие со сладостями в ресторане премиум-класса «Телебашня»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
Посетить самое высокогорное село в Азербайджане и попробовать национальные блюда (в мини-группе)
Начало: У Парных ворот или вашего отеля
«Мы отправимся в самое старое поселение Азербайджана, где нет гостиниц и кафе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
65 за человека
Старый город Баку: история и гастрономия
🚶 Пешая
скидка
49%
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: история и гастрономия
Погулять по улочкам Баку и насладиться традиционной азербайджанской кухней
Начало: У памятника Сабиру
«Гастрономическая часть экскурсии зависит от ваших предпочтений: расскажите, что вы любите, а я отведу вас в одно из заведений, которые любят местные»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 8543 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
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    человек с интеллектом, хорошо знающий историю страны и ее столицы Баку! Экскурсия продлилась даже больше заявленного времени, однако, время это пролетело незаметно. Мы были окружены заботой и вниманием Самира, и с удовольствием погрузились в атмосферу и колорит Азербайджана. Очень рекомендуем эту замечательную экскурсию и обаятельного экскурсовода!

    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели иПутешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
    Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Тур-игра по барам Баку
    Гуляли по барам вместе с Дашей. Была веселая не принужденная обстановка в международной компании. Спасибо!
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Экскурсия прошла на УРАА, спасибо Фуаду
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Очень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легко рассказывал о посещаемых нами
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    локациях. Для Радужных Гор и горы Пять Пальцев обязательна крепкая обувь на нескользящей подошве. Может быть, вам, как и мне, повезёт найти окаменелую раковину белемнита - моллюска, ровесника динозавров. А в конце путешествия вы полакомитесь вкуснейшей рыбкой, к которой настоятельно рекомендую заказать полусухое вино Савалан местной винодельни Аспи - просто идеально!

    Очень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легкоОчень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легкоОчень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легкоОчень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легко
  • О
    Олег
    24 мая 2024
    Пульс Баку и секреты местной кухни
    Супер👍
  • А
    Алла
    21 мая 2024
    Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
    Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!
    Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
    Хорошая экскурсия с насыщенной программой. Замечательный гид Ашраф познакомил нас с югом Азербайджана (и не только). Талышские горы, густые леса, бурные реки. Завораживающие виды, чистейший воздух, прекрасная местная кухня. Всё очень понравилась. Организация на высоте.
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
    Отличная экскурсия с классным гидом, рекомендую! Мы посмотрели на Баку другими глазами и узнали очень много нового. Комфортабельный автомобиль, маршрут хорошо продуман, информация легко воспринимается, неспешная прогулка с остановками.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
  2. Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
  3. Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
  4. Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
  5. Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Гастрономические" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 26 до 310 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 556 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Баку, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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