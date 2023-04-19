Древний город мастеров Лагич

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Лагич — это живая история, древнее поселение, в котором местные жители до сегодняшнего дня бережно хранят традиции и ремесла своих предков.

Село известно со времен Великого Шелкового пути как старинный центр производства медной посуды и чеканки, и до сих пор славится своими мастерами.
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
Древний город мастеров Лагич
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Что вас ожидает:

  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума-мечеть
  • Древний город мастеров Лагич
  • Подземные бани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начинается с посещения мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
  • В дороге вас будут ждать чудесные виды на окрестности — виноградники, раскинувшиеся вдоль дороги, живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух пейзажи, высокогорные массивы, покрытые густым лесом.
  • По пути в село Лагич мы сделаем остановку и пройдёмся по подвесному мосту над бурной горной рекой. Сам Лагич располагается в 180 км. на северо-западе от Баку на высоте 1300 м. над уровнем моря. Это старинный центр кустарного производства медной посуды и чеканки. Построенный по принципу квартальной застройки, он представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения.
  • По прибытии в Лагич мы пообедаем в одном из ресторанов либо в гостях у местного жителя — на ваш выбор. Затем мы прогуляемся по Лагичу, посетим плавильные печи и мастерские, сохранившиеся до наших дней, подземную баню и старинную мечеть. В многочисленных магазинах и мастерских вам будет предложен огромный ассортимент местной продукции на любой вкус — от маленьких шкатулок до самоваров ручной работы.
  • На обратном пути, по желанию гостей, мы можем посетить винный завод, где получим возможность дегустации нескольких видов азербайджанских вин, произведенных по итальянским технологиям.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
  • Бутилированная вода
  • Wi-fi в машине
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты в мавзолей
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту вашего проживания
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
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