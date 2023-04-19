Лагич — это живая история, древнее поселение, в котором местные жители до сегодняшнего дня бережно хранят традиции и ремесла своих предков.
Село известно со времен Великого Шелкового пути как старинный центр производства медной посуды и чеканки, и до сих пор славится своими мастерами.
Село известно со времен Великого Шелкового пути как старинный центр производства медной посуды и чеканки, и до сих пор славится своими мастерами.
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Что вас ожидает:
- Мавзолей Дири Баба
- Джума-мечеть
- Древний город мастеров Лагич
- Подземные бани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Экскурсия начинается с посещения мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
- В дороге вас будут ждать чудесные виды на окрестности — виноградники, раскинувшиеся вдоль дороги, живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух пейзажи, высокогорные массивы, покрытые густым лесом.
- По пути в село Лагич мы сделаем остановку и пройдёмся по подвесному мосту над бурной горной рекой. Сам Лагич располагается в 180 км. на северо-западе от Баку на высоте 1300 м. над уровнем моря. Это старинный центр кустарного производства медной посуды и чеканки. Построенный по принципу квартальной застройки, он представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения.
- По прибытии в Лагич мы пообедаем в одном из ресторанов либо в гостях у местного жителя — на ваш выбор. Затем мы прогуляемся по Лагичу, посетим плавильные печи и мастерские, сохранившиеся до наших дней, подземную баню и старинную мечеть. В многочисленных магазинах и мастерских вам будет предложен огромный ассортимент местной продукции на любой вкус — от маленьких шкатулок до самоваров ручной работы.
- На обратном пути, по желанию гостей, мы можем посетить винный завод, где получим возможность дегустации нескольких видов азербайджанских вин, произведенных по итальянским технологиям.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-fi в машине
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты в мавзолей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту вашего проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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