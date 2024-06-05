Мавзолей Дири Баба. Его архитектура более чем необычна — он находится в скале на большой высоте и словно висит в воздухе. На одном из камней гробницы сохранилась надпись с датой постройки — 1402 год.
Джума-мечеть в Шемахе — древнейшая на Кавказе. Вы рассмотрите постройку 743 года, услышите её историю и полюбуетесь трёхчастным молельным залом.
Винодельня Мейсери. Вы насладитесь потрясающими дубовыми, каштановыми и сосновыми лесами, речными каньонами и тянущимися вдаль виноградниками. По желанию продегустируете местные вина.
Лагич — посёлок-музей под открытым небом, который славится производством медной посуды. По его изогнутым улочкам можно бродить часами, наслаждаясь неповторимой атмосферой давно минувшей эпохи. Если захотите, сфотографируетесь здесь в национальных костюмах.
Организационные детали
Поездка проходит на Nissan X-Trail или Toyota Prius
Дополнительные расходы (по желанию): обед — около 20 манатов, дегустация вин, фото в национальных костюмах
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Латиф — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 140 туристов
Приветствую всех! Зовут меня Латиф. Родился и живу я в огненной столице Азербайджана — Баку. Работаю в сфере туризма уже 6 лет. Окончил Бакинский государственный университет (исторический факультет). Готов рассказать все истории и удивительные факты о нашей стране! Со мной вы не только узнаете много интересного, но и увидите красоту нашей республики!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
5 июня 2024
Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и побывали в деревне Лагич. Латиф рассказал и историческую справку, и про современный азербайджанский быт. Все прошло весело, динамично и интересно! Конечно, же стоит посетить эту экскурсию и увидеть красоту страны.
Полина
2 июня 2024
Прекрасная экскурсия на целый день! Посмотрели: - восстановленную после землетрясения мечеть в Шамахе (больше там смотреть нечего) - виноградники (очень вкусное вино, красивые виды, приятный ресторан с верандой и беседками) - подвесной мост через читать дальше
горную реку - деревеньку в горах с мастерскими ремесленников (одна улочка, но довольно колоритная) - разные климатические зоны Азербайджана, серпантины и красивую природу
Латиф забрал нас утром от отеля, рассказал кучу интересных фактов и про Баку, и про Азербайджан, и про все места, где мы были, еще и успевал шикарно фотографировать! Всем рекомендую!
Анна
18 мая 2024
Очень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютно как то!! Место просто волшебное! Там очень красиво, территория просто нереально шикарное!! После прогулки читать дальше
по территории, купили там бутылочку вина и с удовольствием выпили по бокалу вина прямо на террасе рестрана при винодельне. . Дорога в Лагыч требует отдельного описания - горная дорога, горная речка, скалы и туман, сопровождающий нас практически на протяжении всего пути… Сам Лагыч тоже очень аутентичный… Отдельно хочу отметить гида Латифа, который интересно рассказывал о местах, где мы проезжали. Легкий в общении, с чувством юмора, имеет хорошие знания по местности и истории Азербайджана. Получила огромное удвольствие от поездки!!! Однозначно рекомендую!!!