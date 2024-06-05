Вы побываете в городе Шемахы — родине той самой царицы. Увидите мавзолей Дири Баба 15 века на отвесной скале и самую древнюю мечеть на Кавказе. Прогуляетесь по винодельне с пышными лесами и живописными речками и побродите по уютным улочкам деревни виртуозных умельцев. По желанию насладитесь местными винами и сделаете атмосферные фотографии.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мавзолей Дири Баба. Его архитектура более чем необычна — он находится в скале на большой высоте и словно висит в воздухе. На одном из камней гробницы сохранилась надпись с датой постройки — 1402 год.

Джума-мечеть в Шемахе — древнейшая на Кавказе. Вы рассмотрите постройку 743 года, услышите её историю и полюбуетесь трёхчастным молельным залом.

Винодельня Мейсери. Вы насладитесь потрясающими дубовыми, каштановыми и сосновыми лесами, речными каньонами и тянущимися вдаль виноградниками. По желанию продегустируете местные вина.

Лагич — посёлок-музей под открытым небом, который славится производством медной посуды. По его изогнутым улочкам можно бродить часами, наслаждаясь неповторимой атмосферой давно минувшей эпохи. Если захотите, сфотографируетесь здесь в национальных костюмах.

Организационные детали