Наиля проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Заповедник петроглифов

Мы отправимся в горное местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта. Здесь, среди крутых гобустанских скал, притаились древние артефакты. Перед началом прогулки вы посетите интерактивный музей 🖼, где интерактивные экспонаты расскажут о древней флоре и фауне окружающей местности. Мы исследуем историческую местность и поговорим о жизни предков, рассматривая наскальную живопись. Я расскажу о культуре, хозяйстве, мировоззрении, обычаях и традициях древних людей, а также укажу на черты и символы, характерные для искусства эпохи каменного века.

Кратеры вулканов

Если погодные условия позволят, вы увидите необычные грязевые вулканы. Взору предстанет истинно Марсианский пейзаж: бурлящие кратеры посреди серой пустыни. Я расскажу о целебных свойствах жидкой глины и воспламеняющемся природном газе.

На обратном пути мы остановимся в поселке Биби-Эйбат, где вам откроется история 📖 культовой средневековой мечети и панорамный вид на нефтяные платформы Бакинской бухты.

Организационные детали