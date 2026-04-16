Наиля проводит ещё 3 экскурсии

Гобустан: древние петроглифы и современный комплекс грязевых вулканов
Удивиться древней наскальной живописи и отыскать грязевые вулканы в окрестностях Баку
Обыкновенный автомобиль вдруг станет машиной времени: нас ждет путешествие в каменный век! В историко-художественном заповеднике вы осмотрите древние петроглифы и познакомитесь с бытом предков, их магическими символами и тотемами, отыщете послание римлян и полюбуетесь неземным ландшафтом. А если повезет, сможете заглянуть в кратер грязевого вулкана.
Всю дорогу от центра Баку до археологического заповедника вас будут сопровождать индустриальные виды, пылающие факелы на месторождениях, прибрежные отели и частные пляжные зоны. А еще вы увидите «Бакинские ушки» — местную двуглавую мини-Фудзияму.
Заповедник грязевых вулканов
Вы увидите необычные грязевые вулканы, полюбуетесь пустынным ландшафтом Апшеронского полуострова и кратерами булькающих грифонов. Познакомитесь с экспозициями современного музейного комплекса, посвященными истории древнего мира, диким и домашним животным, насекомым, земноводным и пресмыкающимся, которые встречаются в Азербайджане.
Заповедник петроглифов
Мы отправимся в горное местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта. Здесь, среди крутых гобустанских скал, притаились древние артефакты. Перед началом прогулки вы посетите интерактивный музей, экраны которого расскажут о древней флоре и фауне окружающей местности. Мы исследуем историческую местность и поговорим о жизни предков, рассматривая наскальную живопись. Поразмышляем о культуре, хозяйстве, обычаях и традициях древних людей, а также символах, характерных для искусства эпохи каменного века.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Поедем на легковом автомобиле Kia Pride (вместимость — до 4-х человек)
Во время переезда между достопримечательностями информацию даю в краткой форме для безопасного вождения, более детальный рассказ — во время остановок у объектов
Лёгкую перекус и воду берите с собой
Дополнительные расходы
билеты в Гобустан — €9 за взрослого, бесплатно для детей до 16 лет
билеты в заповедник грязевых вулканов — €9 за взрослого, бесплатно для детей до 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1244 туристов
Коренная бакинка и лицензированный гид. Провожу индивидуальные экскурсии на полдня — 3–6 часов — на личном авто от вашего отеля. В приоритете моих маршрутов — не количество локаций, а глубина, живая история и настоящее познание города без спешки. Помогу увидеть главное, почувствовать атмосферу и получить «ключи от Баку» для ваших дальнейших самостоятельных и уверенных прогулок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
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2
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А
Александр
Наиля - отличный гид. Несмотря на не самую подходящую погоду, остались самые положительные впечатления от экскурсии. Отдельно отмечу очень аккуратное и безопасное вождение, что было для нас важно, так как читать дальшеуменьшить
на экскурсии были с ребёнком. Наиля очень много рассказала не только про сам маршрут, но и про Азербайджан в целом. Смогла заинтересовать даже мою 9 летнюю дочь, что дорогого стоит. Обязательно обращусь к ней вновь, если буду в Азербайджане.
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Екатерина
От экскурсии только положительные эмоции! Наэля очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме, максимально комфортно было общаться с ней. Все было в темпе удобном для нас. Огромное спасибо!
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И
Инна
Были с Наилей на экскурсии в Гобустане. Все прошло отлично 👌 много узнали нового и интересного. темп экскурсии подстроила под нас, были с бабушкой.. Дала советы куда сходить в городе. Советуем 👍 очень грамотный гид. спасибо
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Е
Елена
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний день для знакомства с прекрасным Баку, вечером вылет в Москву. Как провести и что читать дальшеуменьшить
ещё посмотреть? Зашли на сайт,выбрали экскурсию, созвонились с Наилей. Риск был высокий опоздать на самолет. Но, Наиля расчитала всё до минуты. Утром заехала за нами в отель. Мы быстро обрались до места попутно любуясь красотами города и побережья. На протяжении всего пути нам рассказывали о городе и местах, которые мы проезжали. Мы побывали на грязевых вулканах, посмотрели наскальную живопись, с высоты полюбовались пейзажными видами, прослушали интереснцб экскурсию и посетили музей. Погода была чудесная, солнечная и теплая! Вернулись за 2 часа до вылета. ерь удался на славу! Спасибо огромное Наиля! Обязательно вернемся весной. Еще столько интересных мест в Азербайджане.
+1
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Э
Элла
Благодарим Наилю за поездку, маршрут спланирован очень удобно, по времени комфортно, интересный рассказ и чудесные красивые места
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Игорь
Экскурсия превзошла ожидания! Хватило времени во всех локациях! Были на экскурсии с женой и нам очень понравилось! Нашим гидом была Наиля. Она чудесный рассказчик, нигде нас не торопила и давала насладиться красотой. Помогала с фото. Нам все очень понравилось. Рекомендуем. А Наиле удачи.
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