Наиля проводит ещё 3 экскурсии

Обыкновенный автомобиль вдруг станет машиной времени: нас ждет путешествие в каменный век! В историко-художественном заповеднике вы осмотрите древние петроглифы и познакомитесь с бытом предков, их магическими символами и тотемами, отыщете послание римлян и полюбуетесь неземным ландшафтом. А если повезет, сможете заглянуть в кратер грязевого вулкана.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Панорамные виды

Всю дорогу от центра Баку до археологического заповедника вас будут сопровождать индустриальные виды, пылающие факелы на месторождениях, прибрежные отели и частные пляжные зоны. А еще вы увидите «Бакинские ушки» — местную двуглавую мини-Фудзияму.

Заповедник грязевых вулканов

Вы увидите необычные грязевые вулканы, полюбуетесь пустынным ландшафтом Апшеронского полуострова и кратерами булькающих грифонов. Познакомитесь с экспозициями современного музейного комплекса, посвященными истории древнего мира, диким и домашним животным, насекомым, земноводным и пресмыкающимся, которые встречаются в Азербайджане.

Заповедник петроглифов

Мы отправимся в горное местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта. Здесь, среди крутых гобустанских скал, притаились древние артефакты. Перед началом прогулки вы посетите интерактивный музей, экраны которого расскажут о древней флоре и фауне окружающей местности. Мы исследуем историческую местность и поговорим о жизни предков, рассматривая наскальную живопись. Поразмышляем о культуре, хозяйстве, обычаях и традициях древних людей, а также символах, характерных для искусства эпохи каменного века.

Организационные детали

Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Поедем на легковом автомобиле Kia Pride (вместимость — до 4-х человек)

Во время переезда между достопримечательностями информацию даю в краткой форме для безопасного вождения, более детальный рассказ — во время остановок у объектов

Лёгкую перекус и воду берите с собой

Дополнительные расходы