Наиля проводит ещё 3 экскурсии

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Гобустан: история в камнях

Удивиться древней наскальной живописи и отыскать грязевые вулканы в окрестностях Баку

Наиля
Наиля – Гид из Баку
Обыкновенный автомобиль вдруг станет машиной времени: нас ждет путешествие в каменный век! В историко-художественном заповеднике вы осмотрите древние петроглифы и познакомитесь с бытом предков, их магическими символами и тотемами, отыщете послание римлян и полюбуетесь неземным ландшафтом.

А если повезет, сможете заглянуть в кратер грязевого вулкана.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €125 за экскурсию

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Гобустан: история в камнях
Гобустан: история в камнях

Что вас ожидает

Заповедник петроглифов
Мы отправимся в горное местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта. Здесь, среди крутых гобустанских скал, притаились древние артефакты. Перед началом прогулки вы посетите интерактивный музей 🖼, где интерактивные экспонаты расскажут о древней флоре и фауне окружающей местности. Мы исследуем историческую местность и поговорим о жизни предков, рассматривая наскальную живопись. Я расскажу о культуре, хозяйстве, мировоззрении, обычаях и традициях древних людей, а также укажу на черты и символы, характерные для искусства эпохи каменного века.

Кратеры вулканов
Если погодные условия позволят, вы увидите необычные грязевые вулканы. Взору предстанет истинно Марсианский пейзаж: бурлящие кратеры посреди серой пустыни. Я расскажу о целебных свойствах жидкой глины и воспламеняющемся природном газе.

На обратном пути мы остановимся в поселке Биби-Эйбат, где вам откроется история 📖 культовой средневековой мечети и панорамный вид на нефтяные платформы Бакинской бухты.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно: 10 манат/6 евро (взрослый), 0, 40 манат/0, 20 евро (детский, до 16 лет)
  • Возможна остановка на перекус в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Гобустан: история в камнях
Гобустан: история в камнях
Гобустан: история в камнях
Гобустан: история в камнях
Гобустан: история в камнях
Гобустан: история в камнях
Гобустан: история в камнях
Гобустан: история в камнях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наиля
Наиля
Приветствую Друзья! Меня зовут Наиля — коренная бакинка, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих гостей, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Азербайджаном. Туры, организованные мною, сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о стране, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Для вашего удобства помогу организовать встречу в аэропорту и трансфер, также предоставлю транспорт без сопровождения гида в районы страны по минимальным ценам. До скорой встречи!
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