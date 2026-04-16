Наиля проводит ещё 3 экскурсии

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Гобустан: древние петроглифы и современный комплекс грязевых вулканов

Удивиться древней наскальной живописи и отыскать грязевые вулканы в окрестностях Баку
Обыкновенный автомобиль вдруг станет машиной времени: нас ждет путешествие в каменный век! В историко-художественном заповеднике вы осмотрите древние петроглифы и познакомитесь с бытом предков, их магическими символами и тотемами, отыщете послание римлян и полюбуетесь неземным ландшафтом. А если повезет, сможете заглянуть в кратер грязевого вулкана.
5
128 отзывов
Гобустан: древние петроглифы и современный комплекс грязевых вулканов
Гобустан: древние петроглифы и современный комплекс грязевых вулканов
Гобустан: древние петроглифы и современный комплекс грязевых вулканов

Описание экскурсии

Панорамные виды

Всю дорогу от центра Баку до археологического заповедника вас будут сопровождать индустриальные виды, пылающие факелы на месторождениях, прибрежные отели и частные пляжные зоны. А еще вы увидите «Бакинские ушки» — местную двуглавую мини-Фудзияму.

Заповедник грязевых вулканов

Вы увидите необычные грязевые вулканы, полюбуетесь пустынным ландшафтом Апшеронского полуострова и кратерами булькающих грифонов. Познакомитесь с экспозициями современного музейного комплекса, посвященными истории древнего мира, диким и домашним животным, насекомым, земноводным и пресмыкающимся, которые встречаются в Азербайджане.

Заповедник петроглифов

Мы отправимся в горное местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта. Здесь, среди крутых гобустанских скал, притаились древние артефакты. Перед началом прогулки вы посетите интерактивный музей, экраны которого расскажут о древней флоре и фауне окружающей местности. Мы исследуем историческую местность и поговорим о жизни предков, рассматривая наскальную живопись. Поразмышляем о культуре, хозяйстве, обычаях и традициях древних людей, а также символах, характерных для искусства эпохи каменного века.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Поедем на легковом автомобиле Kia Pride (вместимость — до 4-х человек)
  • Во время переезда между достопримечательностями информацию даю в краткой форме для безопасного вождения, более детальный рассказ — во время остановок у объектов
  • Лёгкую перекус и воду берите с собой

Дополнительные расходы

  • билеты в Гобустан — €9 за взрослого, бесплатно для детей до 16 лет
  • билеты в заповедник грязевых вулканов — €9 за взрослого, бесплатно для детей до 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля
Наиля — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1244 туристов
Коренная бакинка и лицензированный гид. Провожу индивидуальные экскурсии на полдня — 3–6 часов — на личном авто от вашего отеля. В приоритете моих маршрутов — не количество локаций, а глубина, живая история и настоящее познание города без спешки. Помогу увидеть главное, почувствовать атмосферу и получить «ключи от Баку» для ваших дальнейших самостоятельных и уверенных прогулок.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
4
3
2
1
А
Наиля - отличный гид. Несмотря на не самую подходящую погоду, остались самые положительные впечатления от экскурсии. Отдельно отмечу очень аккуратное и безопасное вождение, что было для нас важно, так как
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на экскурсии были с ребёнком.
Наиля очень много рассказала не только про сам маршрут, но и про Азербайджан в целом. Смогла заинтересовать даже мою 9 летнюю дочь, что дорогого стоит. Обязательно обращусь к ней вновь, если буду в Азербайджане.

Наиля - отличный гид. Несмотря на не самую подходящую погоду, остались самые положительные впечатления от экскурсии.
Наиля - отличный гид. Несмотря на не самую подходящую погоду, остались самые положительные впечатления от экскурсии.
Наиля - отличный гид. Несмотря на не самую подходящую погоду, остались самые положительные впечатления от экскурсии.
Наиля - отличный гид. Несмотря на не самую подходящую погоду, остались самые положительные впечатления от экскурсии.
Наиля - отличный гид. Несмотря на не самую подходящую погоду, остались самые положительные впечатления от экскурсии.
Наиля - отличный гид. Несмотря на не самую подходящую погоду, остались самые положительные впечатления от экскурсии.
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Екатерина
От экскурсии только положительные эмоции! Наэля очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме, максимально комфортно было общаться с ней. Все было в темпе удобном для нас. Огромное спасибо!
От экскурсии только положительные эмоции! Наэля очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме, максимально комфортно
От экскурсии только положительные эмоции! Наэля очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме, максимально комфортно
От экскурсии только положительные эмоции! Наэля очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме, максимально комфортно
От экскурсии только положительные эмоции! Наэля очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме, максимально комфортно
От экскурсии только положительные эмоции! Наэля очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме, максимально комфортно
От экскурсии только положительные эмоции! Наэля очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме, максимально комфортно
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И
Были с Наилей на экскурсии в Гобустане. Все прошло отлично 👌 много узнали нового и интересного. темп экскурсии подстроила под нас, были с бабушкой.. Дала советы куда сходить в городе. Советуем 👍 очень грамотный гид. спасибо
Были с Наилей на экскурсии в Гобустане. Все прошло отлично 👌 много узнали нового и интересного.
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Е
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний день для знакомства с прекрасным Баку, вечером вылет в Москву. Как провести и что
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ещё посмотреть? Зашли на сайт,выбрали экскурсию, созвонились с Наилей. Риск был высокий опоздать на самолет. Но, Наиля расчитала всё до минуты. Утром заехала за нами в отель. Мы быстро обрались до места попутно любуясь красотами города и побережья. На протяжении всего пути нам рассказывали о городе и местах, которые мы проезжали. Мы побывали на грязевых вулканах, посмотрели наскальную живопись, с высоты полюбовались пейзажными видами, прослушали интереснцб экскурсию и посетили музей. Погода была чудесная, солнечная и теплая! Вернулись за 2 часа до вылета. ерь удался на славу! Спасибо огромное Наиля! Обязательно вернемся весной. Еще столько интересных мест в Азербайджане.

Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний+1
Хочу поделитьться впечатлением о экскурсии Гобустан, которую провела замечательный человек и экскурсавод Наиля. . Оставался последний
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Э
Благодарим Наилю за поездку, маршрут спланирован очень удобно, по времени комфортно, интересный рассказ и чудесные красивые места
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Игорь
Экскурсия превзошла ожидания! Хватило времени во всех локациях! Были на экскурсии с женой и нам очень понравилось! Нашим гидом была Наиля. Она чудесный рассказчик, нигде нас не торопила и давала насладиться красотой. Помогала с фото. Нам все очень понравилось. Рекомендуем. А Наиле удачи.
Экскурсия превзошла ожидания! Хватило времени во всех локациях! Были на экскурсии с женой и нам очень
Экскурсия превзошла ожидания! Хватило времени во всех локациях! Были на экскурсии с женой и нам очень
Экскурсия превзошла ожидания! Хватило времени во всех локациях! Были на экскурсии с женой и нам очень
Экскурсия превзошла ожидания! Хватило времени во всех локациях! Были на экскурсии с женой и нам очень
Экскурсия превзошла ожидания! Хватило времени во всех локациях! Были на экскурсии с женой и нам очень
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