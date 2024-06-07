Экскурсии в Джума-мечеть

Найдено 20 экскурсий в категории «Джума-Мечеть» в Баку на русском языке, цены от €17, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Баку за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
26%
Групповая
2 часа
93 отзыва
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2317 за человека
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
«Шемахинская Джума-мечеть — первая из возведённых в Азербайджане»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
63 за человека
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Магия старого Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
«У руин Святого Варфоломея, апостола Иисуса Христа, поговорим о христианстве и первой церкви в Азербайджане, а возле Джума-мечети — об исламе»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
77 за всё до 4 чел.
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
«В городе Шемаха вы посетите Джума-мечеть, познакомитесь с её историей и узнаете, почему проектирование сооружения доверили польскому архитектору»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 3 чел.
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
«Джума-мечеть в Шемахе — древнейшая на Кавказе»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
180162 за всё до 3 чел.
Азербайджанская Швейцария
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
23 отзыва
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
«Город Шемахы встретит нас прекрасной архитектурой Джума мечети VIII века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276194 за всё до 6 чел.
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер
🚶 Пешая
скидка
60%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 13052 за всё до 10 чел.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
«Джума-мечеть — древнейшая мечеть Закавказья, расположенная в городе Шемаха»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
«08:00 — Трансфер по отелям09:00 — Выезд из Баку09:30 — Остановка в супермаркете, где можно купить еду и напитки в дорогу10:30 — Джума-мечеть в Шамахы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за человека
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Весь Баку и «огненный» Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
110 отзывов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
«Вы дойдёте до Джума-мечети и Девичьей башни — по желанию подниметесь на неё, чтобы осмотреть уже знакомые кварталы Старого города с высоты»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
110 за всё до 3 чел.
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Начало: По месту проживания
«Наша следующая остановка — Джума-мечеть, которая была построена в VIII-IX веках и является старейшей мечетью Азербайджана»
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Начало: Место проживания туриста
«Вы осмотрите двухэтажный мавзолей-мечеть Дири Баба, высеченный прямо в отвесной скале, а также посетите Джума-мечеть в городе Шемаха — старейшую в стране»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 200$180 за всё до 3 чел.
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
Начало: По указанию клиента
«Джума-мечеть— важнейший религиозный центр северо-восточной части»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 210$189 за всё до 4 чел.
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных горных дорог страны и побываете в городе Шемаха, где находится соборная Джума-мечеть»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 180$171 за всё до 4 чел.
Древний город мастеров Лагич
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Древний город мастеров Лагич
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Габала - Азербайджанская Швейцария
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Габала - Азербайджанская Швейцария
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
14%
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
«В Шемахе вы осмотрите старейшую мечеть на Кавказе после дербентской — Джума-мечеть 8 века»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6657 за человека
Старый город Баку: история и гастрономия
🚶 Пешая
скидка
49%
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: история и гастрономия
Погулять по улочкам Баку и насладиться традиционной азербайджанской кухней
Начало: У памятника Сабиру
«На неспешной прогулке вы увидите главные достопримечательности Старого города: Девичью башню, Джума-мечеть, дворец Ширваншахов и не только»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 8543 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Земфира
    7 июня 2024
    Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
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    гида Эльдара! Это человек, который живет своей работой, а не просто зарабатывает на ней. После поездки - сотня тысяч впечатлений! Много узнали из рассказов об истории Азербайджана, о выдающихся людях и их заслугах. Было место даже легендам и множеству интересных фактов! Да, поездка длительная, но ощутимо время стало немного только на обратном пути, тк в ту сторону были разговоры, история и постоянные остановки в красивейших и увлекательных местах! Экскурсия подойдет на любой возраст! Мы ездили втроем - мама - 70 лет, я - 38 лет, дочь - 9 лет. Всех увлекло на 100%. Исторические факты преподнесены не банальной литературой из учебника, а понятными, разговорными словами в виде интересных фактов о героях. Машина комфортабельная. Лучший гид! Выкладывается не просто на 100 %, а прямо на изнанку! При выборе экскурсии пугала небольшая посещаемость и малое количество отзывов. Подкупил отзыв одного из гостя и красивые фотографии. Ни на минуту не жалею о выборе! Более того, не просто рекомендую, а говорю с уверенностью - ребята, если вы проходите мимо этой экскурсии из-за длительности, или опасения, что не понравится- вы ооочень много теряете!! Поверьте - мне есть с чем сравнить. Подкрепляю отзыв фото-доказательствами)

    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
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    побывали в деревне Лагич. Латиф рассказал и историческую справку, и про современный азербайджанский быт. Все прошло весело, динамично и интересно! Конечно, же стоит посетить эту экскурсию и увидеть красоту страны.

  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    03.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
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    микроавтобус + по дороге есть возможность узнать все интересующую информацию у гида. У нас гидом был Sabuhi - доступно доносил материал, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Экскурсия продолжительная по времени, но вернулись мы в город ровно в заявленное время.

  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Прекрасная экскурсия на целый день! Посмотрели: - восстановленную после землетрясения мечеть в Шамахе (больше там смотреть нечего) - виноградники (очень вкусное вино, красивые
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    виды, приятный ресторан с верандой и беседками) - подвесной мост через горную реку - деревеньку в горах с мастерскими ремесленников (одна улочка, но довольно колоритная) - разные климатические зоны Азербайджана, серпантины и красивую природу Латиф забрал нас утром от отеля, рассказал кучу интересных фактов и про Баку, и про Азербайджан, и про все места, где мы были, еще и успевал шикарно фотографировать! Всем рекомендую!

    Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!
  • Л
    Леонид
    31 мая 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    Очень очень все понравилось. За один день успели посетить аж 4 региона в стране. Очень интересно было в мечети, обед
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    на озере с великолепным видом на озеро и горы это вообще супер классно 😁 в Шеки проходила так же дегустация сладостей, хотелось бы отметить что там все намного вкуснее) Спасибо за организацию, ребята! Буду советовать всем знакомым, кто решит посетить Азербайджан

  • А
    Арина
    31 мая 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    Спасибо за организацию! Все очень понравилось)
  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Старый город Баку за 2 часа
    Добрый вечер, экскурсию посещала 25 мая. Всё прошло отлично, во всём был соблюден баланс: информация, фото, красивые места, без суеты. Хороший гид,
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    а если Вам надо сделать пару кадров, он всегда готов помочь и поработать фотографом. (отличные снимки получилось). Я осталась довольна экскурсией. Спасибо. Советую.

  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Старый город Баку за 2 часа
    Экскурсия прошла на 5+, мне попался великолепный гид Эльнур, замечательный рассказчик с отличным чувством юмора, который делает живые, незабываемые фото. Всем советую 👍👍👍
  • Ф
    Федор
    29 мая 2024
    Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
    Все очень понравилось! Увлекательно, весело, информативно. Время пролетело незаметно, остались под очень приятным впечатлением. Рекомендую!:)
  • А
    Алина
    29 мая 2024
    Магия старого Баку
    Все прошло отлично! Получили удовольствие от прогулки, в маршруте есть приятные бонусы, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Джума-Мечеть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Старый город Баку за 2 часа
  2. В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
  3. Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
  4. Магия старого Баку
  5. Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Джума-Мечеть" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 17 до 200 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 491 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 20 экскурсий на 2024 год по теме «Джума-Мечеть», 491 ⭐ отзыв, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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