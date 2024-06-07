1 чел.
По популярности
скидка
26%
Групповая
2 часа
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€17 за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
«Шемахинская Джума-мечеть — первая из возведённых в Азербайджане»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
«У руин Святого Варфоломея, апостола Иисуса Христа, поговорим о христианстве и первой церкви в Азербайджане, а возле Джума-мечети — об исламе»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
«В городе Шемаха вы посетите Джума-мечеть, познакомитесь с её историей и узнаете, почему проектирование сооружения доверили польскому архитектору»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
«Джума-мечеть в Шемахе — древнейшая на Кавказе»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
180€162 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
«Город Шемахы встретит нас прекрасной архитектурой Джума мечети VIII века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276€194 за всё до 6 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
1.5 часа
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 130€52 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
«Джума-мечеть — древнейшая мечеть Закавказья, расположенная в городе Шемаха»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
«08:00 — Трансфер по отелям09:00 — Выезд из Баку09:30 — Остановка в супермаркете, где можно купить еду и напитки в дорогу10:30 — Джума-мечеть в Шамахы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
12 часов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
«Вы дойдёте до Джума-мечети и Девичьей башни — по желанию подниметесь на неё, чтобы осмотреть уже знакомые кварталы Старого города с высоты»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Начало: По месту проживания
«Наша следующая остановка — Джума-мечеть, которая была построена в VIII-IX веках и является старейшей мечетью Азербайджана»
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Начало: Место проживания туриста
«Вы осмотрите двухэтажный мавзолей-мечеть Дири Баба, высеченный прямо в отвесной скале, а также посетите Джума-мечеть в городе Шемаха — старейшую в стране»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 200$180 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
Начало: По указанию клиента
«Джума-мечеть— важнейший религиозный центр северо-восточной части»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 210$189 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных горных дорог страны и побываете в городе Шемаха, где находится соборная Джума-мечеть»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 180$171 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древний город мастеров Лагич
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Габала - Азербайджанская Швейцария
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
«В Шемахе вы осмотрите старейшую мечеть на Кавказе после дербентской — Джума-мечеть 8 века»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
66€57 за человека
скидка
49%
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: история и гастрономия
Погулять по улочкам Баку и насладиться традиционной азербайджанской кухней
Начало: У памятника Сабиру
«На неспешной прогулке вы увидите главные достопримечательности Старого города: Девичью башню, Джума-мечеть, дворец Ширваншахов и не только»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 85€43 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗемфира7 июня 2024Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
- ММария5 июня 2024Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
- ААнгелина4 июня 202403.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
- ППолина2 июня 2024Прекрасная экскурсия на целый день! Посмотрели: - восстановленную после землетрясения мечеть в Шамахе (больше там смотреть нечего) - виноградники (очень вкусное вино, красивые
- ЛЛеонид31 мая 2024Очень очень все понравилось. За один день успели посетить аж 4 региона в стране. Очень интересно было в мечети, обед
- ААрина31 мая 2024Спасибо за организацию! Все очень понравилось)
- ККристина30 мая 2024Добрый вечер, экскурсию посещала 25 мая. Всё прошло отлично, во всём был соблюден баланс: информация, фото, красивые места, без суеты. Хороший гид,
- ГГалина29 мая 2024Экскурсия прошла на 5+, мне попался великолепный гид Эльнур, замечательный рассказчик с отличным чувством юмора, который делает живые, незабываемые фото. Всем советую 👍👍👍
- ФФедор29 мая 2024Все очень понравилось! Увлекательно, весело, информативно. Время пролетело незаметно, остались под очень приятным впечатлением. Рекомендую!:)
- ААлина29 мая 2024Все прошло отлично! Получили удовольствие от прогулки, в маршруте есть приятные бонусы, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Джума-Мечеть»
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