Описание фото-прогулкиБаку — город, который будто создан для красивых снимков. Контраст древности и современности, узкие улочки Старого города, эффектные небоскрёбы, сияющие на солнце, просторная набережная Каспия и уютные кварталы — всё это делает фотосессию здесь особенной. Если вы хотите не просто фотографии, а настоящую историю в кадрах, то профессиональная съёмка в Баку — лучший выбор. В течение 2 часов вас сопровождает опытный фотограф, который знает самые живописные локации, уникальные ракурсы и свет, при котором вы будете выглядеть идеально. Неважно, хотите ли вы романтические кадры, семейную фотосессию, красивые портреты для соцсетей или эффектную travel-съёмку — фотограф подберёт стиль и позирование так, чтобы результат превзошёл ожидания. Съёмка проходит в местах, где Баку раскрывается по-настоящему: Ичери-шехер с его атмосферными дверями, каменными стенами и узкими улицами; видовые площадки, откуда город кажется бесконечным; современный район с огненными Башнями и стильной архитектурой; набережная с её мягким светом и морским бризом. Каждая локация продумана так, чтобы ваши фото были разными, живыми и очень красивыми. Фотограф поможет с позами, подскажет, как лучше встать, куда повернуть голову и как почувствовать себя уверенно перед камерой. Благодаря этому фотографии получаются естественными и эмоциональными, даже если вы обычно стесняетесь фотографироваться. С вами может быть до 6 человек — это отличный вариант для семьи, пары, друзей или небольшого путешествующего коллектива. Все снимки проходят профессиональную обработку — цвет, свет, ретушь, кадрирование. В течение 3 дней вы получите готовую подборку фотографий, которые можно сразу публиковать, печатать или использовать для альбомов. Благодаря стильной обработке и качеству ваши кадры будут смотреться как профессиональная работа из журнала. Фотосессия в Баку — это не просто фотографии, это эмоции, атмосфера и память о путешествии, которая остаётся с вами надолго. Каждый кадр будет говорить о том, насколько красив и многогранен этот город, а вы будете главным героем этой истории.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Профессиональный фотограф на 2 часа
- Индивидуальный подбор локаций в Баку
- Помощь с позированием и выбором ракурсов
- До 6 участников в рамках одной фотосессии
- Обработка всех удачных кадров (цвет, свет, лёгкая ретушь)
- Готовые фотографии в течение 3 дней
- Чат с фотографом для обсуждения образов и идей
Что не входит в цену
- Трансфер до места съёмки
- Услуги визажиста и стилиста (можно организовать за доплату)
- Аренда студии, реквизита или специальных аксессуаров
- Дополнительные часы съёмки сверх программы
- Питание и личные расходы во время фотосессии
Место начала и завершения?
Баку
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
