1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
1 час
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
«Главная ценность прогулки — продуманный маршрут, необычные ракурсы и яркие локации для фотосессий»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
«Перед прогулкой мы обсудим детали фотосессии и ваши предпочтения»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160€120 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
«В кадры фотопрогулки обязательно попадут музей Ковра, яхт-клуб, знаменитые «Пламенные башни» и грандиозный новейший символ Баку — Caspian Waterfront Mall»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Баку с профессиональным фотографом
Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки
Начало: У метро Ичери-шехер
«Завершится фотопрогулка у старинного дворца Ширваншахов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
«Наша фотопрогулка пройдёт по Старому городу, окружённому крепостными стенами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170€153 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
«Парк Офицеров, заложенный в годы Великой Отечественной Войны: сюда заглянем посмотреть на величественный каменный фонтан и забавные бронзовые статуи — играющих детей, чайханщика, шахматиста, фотографа, продавщицы фиалок»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€140 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
«Также могу предоставить аксессуары на время фотопрогулки — очки, шляпки или платки»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
150€120 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
«Фотопрогулка начнётся перед Hard Rock Cafe Baku»
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €119 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по вечернему Баку
Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города
Начало: У колеса обозрения
«Именно там пройдёт основная часть арт-фотосессии»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€170 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосвидание с Баку
Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
«Сделаем замечательные фотографии в характерных декорациях города, заглянем в уютные улочки с домами нефтяных магнатов, спустимся к морю или устроим тематическую фотосессию на знаменитом Бакинском бульваре»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 мая 2024Прекрасная Лала, очень эрудированная, очень артистичная! Влюблена в Баку и не оставляет шанса не влюбиться в этот город после её
- ННаталья26 мая 2024Всё очень понравилось, Лала супер экскурсовод. Подобрала тут же программу под наше хочу увидеть… всё рассказала, показала. Очень веселая, яркая и фотки получились очень хорошие. Спасибо!!!
- ООльга17 мая 2024Я в полном восторге! Огромное спасибо!
- ЗЗаррина14 мая 2024Огромное спасибо Тамилле за волшебные фотографии и красивую прогулку! Остались под приятным впечатлением, обсуждали моменты и впечатления ещё неделю после.
- ССвета13 мая 2024Джамиля - приятнейший человек, с которым час пролетает незаметно. Фото я пока не видела, но уверена, что они великолепны: Джамиля очень профессиональный, вдохновлённый и креативный фотограф. Однозначно буду рекомендовать друзьям, которые поедут в Баку. .
- ДДенис11 мая 2024Большое спасибо Наталье! Остались прекрасные впечатления от прогулки и отличные фотографии!
- ООльга6 мая 2024Сегодня гуляла с прекрасной Натальей. Прогулка получилась яркой, насыщенной и веселой! Наталья провела по самым интересным улочкам Старого города, рассказала истории из жизни Баку и сделала массу отличных фотографий! Реальность превзошла ожидания! Спасибо большое!
- ААлексей5 мая 2024Фотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. За 1,5 часа мы успели
- ИИрина5 мая 2024Лёгкая, интересная экскурсия в компании с замечательным эрудированным гидом Сабиной. Красивые парки, потрясающие панорамы оставили самые приятные впечатления!
- ююлия30 апреля 2024Заказывали фотосессию по Старому Баку, Все очень понравилось, фото и впечатления супер!! Единственное, как рекомендацию, хотелось бы чтобы в услуги фотографа входил позинг- чтобы фотограф мог показать- как правильно встать, куда руку/ногу/ наклон головы и тд.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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