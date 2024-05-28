Фотосессии в Баку с личным фотографом

Найдено 10 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Баку на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
«Главная ценность прогулки — продуманный маршрут, необычные ракурсы и яркие локации для фотосессий»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 за всё до 2 чел.
Колоритная фотосессия в сердце Баку
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
«Перед прогулкой мы обсудим детали фотосессии и ваши предпочтения»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160120 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Малой Венеции
🚶 Пешая
🛶 На гондоле
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
«В кадры фотопрогулки обязательно попадут музей Ковра, яхт-клуб, знаменитые «Пламенные башни» и грандиозный новейший символ Баку — Caspian Waterfront Mall»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
170 за всё до 2 чел.
Баку с профессиональным фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
21 отзыв
Баку с профессиональным фотографом
Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки
Начало: У метро Ичери-шехер
«Завершится фотопрогулка у старинного дворца Ширваншахов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
170 за всё до 2 чел.
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
«Наша фотопрогулка пройдёт по Старому городу, окружённому крепостными стенами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170153 за всё до 2 чел.
Легендарные парки Баку
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
18 отзывов
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
«Парк Офицеров, заложенный в годы Великой Отечественной Войны: сюда заглянем посмотреть на величественный каменный фонтан и забавные бронзовые статуи — играющих детей, чайханщика, шахматиста, фотографа, продавщицы фиалок»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
140 за всё до 2 чел.
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
«Также могу предоставить аксессуары на время фотопрогулки — очки, шляпки или платки»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
150120 за всё до 2 чел.
Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
81 отзыв
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
«Фотопрогулка начнётся перед Hard Rock Cafe Baku»
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 119 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по вечернему Баку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по вечернему Баку
Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города
Начало: У колеса обозрения
«Именно там пройдёт основная часть арт-фотосессии»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
170 за всё до 2 чел.
Фотосвидание с Баку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосвидание с Баку
Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
«Сделаем замечательные фотографии в характерных декорациях города, заглянем в уютные улочки с домами нефтяных магнатов, спустимся к морю или устроим тематическую фотосессию на знаменитом Бакинском бульваре»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Прекрасная Лала, очень эрудированная, очень артистичная! Влюблена в Баку и не оставляет шанса не влюбиться в этот город после её
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    рассказов, все очень интересно, познавательно и не скучно. Увлекает с первых минут и так жалко, когда экскурсия заканчивается. У нас не было связи и Лала любезно пришла за нами в ресторанчик, где мы сидели и где был вайфай, без проблем подстроилась под эти изменения. Все было просто чудесно, спасибо!

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Всё очень понравилось, Лала супер экскурсовод. Подобрала тут же программу под наше хочу увидеть… всё рассказала, показала. Очень веселая, яркая и фотки получились очень хорошие. Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Я в полном восторге! Огромное спасибо!
  • З
    Заррина
    14 мая 2024
    Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
    Огромное спасибо Тамилле за волшебные фотографии и красивую прогулку! Остались под приятным впечатлением, обсуждали моменты и впечатления ещё неделю после.
  • С
    Света
    13 мая 2024
    Колоритная фотосессия в сердце Баку
    Джамиля - приятнейший человек, с которым час пролетает незаметно. Фото я пока не видела, но уверена, что они великолепны: Джамиля очень профессиональный, вдохновлённый и креативный фотограф. Однозначно буду рекомендовать друзьям, которые поедут в Баку. .
  • Д
    Денис
    11 мая 2024
    Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
    Большое спасибо Наталье! Остались прекрасные впечатления от прогулки и отличные фотографии!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
    Сегодня гуляла с прекрасной Натальей. Прогулка получилась яркой, насыщенной и веселой! Наталья провела по самым интересным улочкам Старого города, рассказала истории из жизни Баку и сделала массу отличных фотографий! Реальность превзошла ожидания! Спасибо большое!
    Сегодня гуляла с прекрасной Натальей. Прогулка получилась яркой, насыщенной и веселой! Наталья провела по самым интереснымСегодня гуляла с прекрасной Натальей. Прогулка получилась яркой, насыщенной и веселой! Наталья провела по самым интересным
  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
    Фотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. За 1,5 часа мы успели
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    не спеша прогуляться по знаковым местам Старого города, а Тамилла нас фотографировала. Фотографии получились яркие, живые и позитивные. С нами была дочка 7 лет, она осталась в восторге от фотопрогулки и совсем не утомилась, хотя обычно она очень неусидчивая. Тамиллу однозначно рекомендую! 👍 Фотографии останутся на память о посещении удивительного и красивого города Баку!

    Фотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. ЗаФотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. ЗаФотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. ЗаФотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. ЗаФотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. ЗаФотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. ЗаФотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. ЗаФотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. ЗаФотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. ЗаФотопрогулка с Тамиллой прошла замечательно. Маршрут был выстроен по Старому городу, начиная от Девичьей башни. За
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Легендарные парки Баку
    Лёгкая, интересная экскурсия в компании с замечательным эрудированным гидом Сабиной. Красивые парки, потрясающие панорамы оставили самые приятные впечатления!
  • ю
    юлия
    30 апреля 2024
    Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
    Заказывали фотосессию по Старому Баку, Все очень понравилось, фото и впечатления супер!! Единственное, как рекомендацию, хотелось бы чтобы в услуги фотографа входил позинг- чтобы фотограф мог показать- как правильно встать, куда руку/ногу/ наклон головы и тд.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
  2. Колоритная фотосессия в сердце Баку
  3. Фотопрогулка по Малой Венеции
  4. Баку с профессиональным фотографом
  5. Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 75 до 170 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Баку, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке
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