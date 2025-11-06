Вечерний Баку — это зрелище, которое стоит увидеть: идеальное сочетание восточного шарма и европейской ночной жизни делает город завораживающим и незабываемым.
Осмотр ночного Баку — редкая возможность: от ярких огней Пламенных Башен, пылающих на фоне ночного неба, до манящей ауры Бакинского бульвара. Влюбитесь в прекрасный город Баку с лучшими воспоминаниями!
Описание экскурсииВечерняя экскурсия по Баку — это прекрасная возможность познакомиться с ночными достопримечательностями Баку с помощью профессиональных гидов. В настоящее время Баку является идеальным местом для планирования отпуска вашей мечты, и спустя столько десятилетий его популярность среди туристов только продолжает стремительно расти. Наша компания гордится тем, что предоставляет возможность исследовать Страну Огней с разных точек зрения, сохраняя при этом высочайшее качество.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Бакинский Нагорный Парк
- 2. Приморский бульвар и Венеция в Баку
- 3. Азербайджанский Дом Правительства
- 4. Центр Гейдара Алиева
Что включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 ноя 2025
Обзорная экскурсия по Вечернему Баку очень понравилась. За это время мы сами бы не успели посетить столько красивых мест. Гид Руслан очень приятный, эрудированный молодой человек. Умеет расположить к себе гостей. Молодец, так держать! Обязательно поедем в следующий раз на другие экскурсии с Вашей компанией.
N
NATALIA
4 ноя 2025
Все понравилось! Очень интересно, сделали много фоток) Рекомендую гида. Вечерний Баку красивее, чем дневной, за счет игры света.
С
Светлана
3 ноя 2025
Вечерний Баку прекрасен, немного не повезло с погодой был дождь. Вид со смотровой площадки в Нагорном парке и пламенные башни вблизи завораживают
A
Anatoliy
1 ноя 2025
Самая короткая экскурсия - 1,5 часа. Это с учётом, что в минибусе было две группы (русскоговорящая и англоговорящая). Т. е рассказывали гида по очереди. Ничего особенного и точно не стоит своих денег!
М
Мадиева
25 окт 2025
Спасибо Кемалу за прекрасную экскурсию по ночному Баку. Экскурсия проходила весело и интересно. Кемал рассказывал много интересных и познавательных историй, отвечал на все наши вопросы.
Y
Yelena
14 окт 2025
А
Анастасия
10 окт 2025
Экскурсия по вечернему Баку оказалась просто потрясающей! Сам вечерний город просто заворожил своей красотой и огнями! На экскурсию я немного опоздала, но наш замечательный и радушный гид Огуз быстро подсказал
П
Павел
4 окт 2025
Экскурсия прошла увлекательно, посмотрели на замечательные места и получили рекомендации, что ещё можно посмотреть в Баку
М
Марина
14 сен 2025
Баку завораживает! Красота со смотровой площадки! Мини Венеция чудесна, захотелось проплыть по канальчикам. Хотя были в Венеции и катались на гондолах, захотелось снова 😅! Рафаэль провел экскурсию бодро, не торопил, все успевали, внимателен к своим подопечным. Спасибо!
M
Marina
4 сен 2025
Спасибо организатору и гиду Эмилии за прекрасную экскурсию.
Е
Елена
16 июл 2025
Хорошая поездка по вечернему городу. Шикарные виды Баку на разных локациях. Чёткая организация. Рекомендую.
Е
Екатерина
10 июл 2025
Спасибо за чудесное знакомство с Баку!
Т
Татьяна
17 июн 2025
Е
Елена
9 мая 2025
Виды просто великолепные. Баку прекрасен и днём и ночью.
Организовано все было хорошо, встретили, посадили в машину, оперативно провезли по объектам.
Ожидала более разверную экскурсию и немного больше объектов. В центре Гейдара Алиева экскурсии практически не было. Вышли из машины, сфотографировались и все. В сам парк не пошли, с других ракурсов не осматривали. Немного разочарована.
П
Полина
18 апр 2025
Хорошая экскурсия с гидом Кямал Садых-заде, человек в своем деле профессионал. Показал основные современные достопримечательности Баку. Рассказывает интересно и доступно.
