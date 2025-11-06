Е Елена Обзорная экскурсия по Вечернему Баку очень понравилась. За это время мы сами бы не успели посетить столько красивых мест. Гид Руслан очень приятный, эрудированный молодой человек. Умеет расположить к себе гостей. Молодец, так держать! Обязательно поедем в следующий раз на другие экскурсии с Вашей компанией.

N NATALIA Все понравилось! Очень интересно, сделали много фоток) Рекомендую гида. Вечерний Баку красивее, чем дневной, за счет игры света.

С Светлана Вечерний Баку прекрасен, немного не повезло с погодой был дождь. Вид со смотровой площадки в Нагорном парке и пламенные башни вблизи завораживают

A Anatoliy Самая короткая экскурсия - 1,5 часа. Это с учётом, что в минибусе было две группы (русскоговорящая и англоговорящая). Т. е рассказывали гида по очереди. Ничего особенного и точно не стоит своих денег!

М Мадиева Спасибо Кемалу за прекрасную экскурсию по ночному Баку. Экскурсия проходила весело и интересно. Кемал рассказывал много интересных и познавательных историй, отвечал на все наши вопросы.

А Анастасия читать дальше по телефону, как добраться до места, где меня ждала вся группа! Гид показал и рассказал много интересных фактов из истории города, показал самые лучшие места в городе, а также великолепно фотографировал своих туристов! По окончанию экскурсии помог вызвать мне такси, чтобы добраться до аэропорта! Благодарю Вас всех ребята за помощь, добрые слова и прекрасные эмоции от программы экскурсии! Я обязательно вернусь! Экскурсия по вечернему Баку оказалась просто потрясающей! Сам вечерний город просто заворожил своей красотой и огнями! На экскурсию я немного опоздала, но наш замечательный и радушный гид Огуз быстро подсказал

П Павел Экскурсия прошла увлекательно, посмотрели на замечательные места и получили рекомендации, что ещё можно посмотреть в Баку

М Марина Баку завораживает! Красота со смотровой площадки! Мини Венеция чудесна, захотелось проплыть по канальчикам. Хотя были в Венеции и катались на гондолах, захотелось снова 😅! Рафаэль провел экскурсию бодро, не торопил, все успевали, внимателен к своим подопечным. Спасибо!

M Marina Спасибо организатору и гиду Эмилии за прекрасную экскурсию.

Е Елена Хорошая поездка по вечернему городу. Шикарные виды Баку на разных локациях. Чёткая организация. Рекомендую.

Е Екатерина Спасибо за чудесное знакомство с Баку!

Е Елена Виды просто великолепные. Баку прекрасен и днём и ночью.

Организовано все было хорошо, встретили, посадили в машину, оперативно провезли по объектам.

Ожидала более разверную экскурсию и немного больше объектов. В центре Гейдара Алиева экскурсии практически не было. Вышли из машины, сфотографировались и все. В сам парк не пошли, с других ракурсов не осматривали. Немного разочарована.