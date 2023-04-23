Габала - Азербайджанская Швейцария

Экскурсия в Габалу: автоэкскурсия по городу и посещение зимне-летнего комплекса

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Габала — это город, который прекрасен и интересен в любое время года. Горный воздух здесь опьяняет, а живописные реки, водопады и озера радуют глаз. Недаром Габалу часто называют «Азербайджанской Швейцарией». Насладитесь красотами этого удивительного места вместе с нами!
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
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Что вас ожидает:

  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума-мечеть
  • Водопад «Семь красавиц»
  • Город Габала
  • Зимне-летний горнолыжный курорт «Туфандаг»
  • Луна-парк «Габаленд»
  • Удинский храм Святого Елисея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начинается с посещения мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
  • Далее, по дороге в Габалу, вас будут ждать чудесные виды на окрестности — виноградники, раскинувшиеся вдоль дороги, живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух пейзажи, высокогорные массивы, покрытые густым лесом.
  • В деревне с интересным названием «Вандам» мы посетим водопад «Семь красавиц», который состоит из семи каскадов. Мы можем пообедать в ресторане рядом с водопадом, либо по прибытии в Габалу. В городе функционирует большое количество ресторанов и кафе. Некоторые из них предлагают насладиться разнообразными блюдами прямо на лоне природы — в лесу либо у реки.
  • Город Габала окружен высочайшими горами Кавказа — Базарюрд, Базардюзю, Туфандаг. Горный воздух здесь опьяняет, а живописные реки, водопады и озера радуют глаз. Неспроста Габалу называют «Азербайджанской Швейцарией». Сейчас это вполне современный европейский город. Улочки поражают своей чистотой и ухоженностью. В окрестностях Габалы много ореховых и каштановых лесов, возраст многих из них превышает 100 лет.
  • В Габале мы совершим автоэкскурсию по городу и посетим зимне-летний комплекс «Туфандаг». Здесь Вас ждет прогулка на канатной дороге на высоте 1251 — 1660 метров над уровнем моря. Подъем над лесами и горными ущельями к вершине, откуда вам откроются красивейшие виды, подарит массу положительных эмоций. В зимний сезон здесь можно прокатиться по настоящей лыжной трассе.
  • Затем, по вашему желанию, мы можем посетить луна-парк «Габаленд». Это парк с потрясающими аттракционами, катком, картингом и бассейном с горками. Комплекс отличается красивой территорий, с множеством деревьев, скульптур и искусственных озер. Для любителей стрельбы в Габале создан стрелковый клуб с большим выбором оружия от лука со стрелами до автомата Калашникова.
  • Далее мы можем продолжить свое путешествие в деревню Нидж, где проживает особая этническая группа среди азербайджанских национальностей — удины, которые считаются потомками кавказских албанцев. Здесь находится один из самых древних памятников христианства в Азербайджане — Удинский храм Святого Елисея.

Стоимость экскурсии:

  • для группы до 3-х человек — 150$ (с гидом).
  • до 6-ти человек — 170$ (с гидом).
  • 7 и более человек — по запросу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
  • Бутилированная вода
  • Wi-fi в машине
Что не входит
  • Питание
  • Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту вашего проживания
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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