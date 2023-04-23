Экскурсия в Габалу: автоэкскурсия по городу и посещение зимне-летнего комплекса
Габала — это город, который прекрасен и интересен в любое время года. Горный воздух здесь опьяняет, а живописные реки, водопады и озера радуют глаз. Недаром Габалу часто называют «Азербайджанской Швейцарией». Насладитесь красотами этого удивительного места вместе с нами!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мавзолей Дири Баба
- Джума-мечеть
- Водопад «Семь красавиц»
- Город Габала
- Зимне-летний горнолыжный курорт «Туфандаг»
- Луна-парк «Габаленд»
- Удинский храм Святого Елисея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Экскурсия начинается с посещения мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
- Далее, по дороге в Габалу, вас будут ждать чудесные виды на окрестности — виноградники, раскинувшиеся вдоль дороги, живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух пейзажи, высокогорные массивы, покрытые густым лесом.
- В деревне с интересным названием «Вандам» мы посетим водопад «Семь красавиц», который состоит из семи каскадов. Мы можем пообедать в ресторане рядом с водопадом, либо по прибытии в Габалу. В городе функционирует большое количество ресторанов и кафе. Некоторые из них предлагают насладиться разнообразными блюдами прямо на лоне природы — в лесу либо у реки.
- Город Габала окружен высочайшими горами Кавказа — Базарюрд, Базардюзю, Туфандаг. Горный воздух здесь опьяняет, а живописные реки, водопады и озера радуют глаз. Неспроста Габалу называют «Азербайджанской Швейцарией». Сейчас это вполне современный европейский город. Улочки поражают своей чистотой и ухоженностью. В окрестностях Габалы много ореховых и каштановых лесов, возраст многих из них превышает 100 лет.
- В Габале мы совершим автоэкскурсию по городу и посетим зимне-летний комплекс «Туфандаг». Здесь Вас ждет прогулка на канатной дороге на высоте 1251 — 1660 метров над уровнем моря. Подъем над лесами и горными ущельями к вершине, откуда вам откроются красивейшие виды, подарит массу положительных эмоций. В зимний сезон здесь можно прокатиться по настоящей лыжной трассе.
- Затем, по вашему желанию, мы можем посетить луна-парк «Габаленд». Это парк с потрясающими аттракционами, катком, картингом и бассейном с горками. Комплекс отличается красивой территорий, с множеством деревьев, скульптур и искусственных озер. Для любителей стрельбы в Габале создан стрелковый клуб с большим выбором оружия от лука со стрелами до автомата Калашникова.
- Далее мы можем продолжить свое путешествие в деревню Нидж, где проживает особая этническая группа среди азербайджанских национальностей — удины, которые считаются потомками кавказских албанцев. Здесь находится один из самых древних памятников христианства в Азербайджане — Удинский храм Святого Елисея.
Стоимость экскурсии:
- для группы до 3-х человек — 150$ (с гидом).
- до 6-ти человек — 170$ (с гидом).
- 7 и более человек — по запросу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-fi в машине
- Что не входит
- Питание
- Билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту вашего проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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