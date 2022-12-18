Путь в Ленкорань займет 3 часа и пройдет по живописной благоустроенной дороге. Приехав в город, мы прогуляемся по необычному берегу Каспия: цвет песка здесь черный из-за вулканического происхождения. Затем посетим все самое-самое в городе:
После обеда мы посетим Гирканский национальный парк. Основное богатство парка — его субтропические обитатели. Во время прогулки вы встретитесь с разными экзотическими растениями и животными и просто отдохнете на свежем воздухе.
Затем мы отправимся в сад, где (в зависимости от сезона) вы полюбуетесь, как плодоносят деревья киви, фейхоа, мандарина, лимона и другие. Можно будет самим собрать фрукты и устроить пикник рядом с небольшим прудом или перекусить в ресторанчике прямо в цитрусовом саду.
А напоследок мы посетим чайные плантации, где выращивают знаменитый азербайджанский чай. И насладимся ароматным напитком вприкуску с домашним вареньем.
Стоимость экскурсии для группы до 3 человек — 190$ с гидом (140$ без гида), до 7 человек — 200$ с гидом (150$ без гида), до 17 человек — 250$ с гидом (200$ без гида).