Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Погрузитесь в атмосферу азербайджанских субтропиков с эксклюзивной экскурсией из Баку в Ленкорань.
Откройте для себя удивительный мир южной природы Азербайджана, где растут экзотические растения и плоды, а зимой можно увидеть стаи читать дальшеуменьшить
розовых фламинго.
В этом путешествии вас ждут живописные цитрусовые сады, пикник среди ароматных фруктов и дегустация настоящего азербайджанского чая с домашним вареньем. Исследуйте культурные достопримечательности Ленкорани, включая старинную крепость и маяк. Насладитесь истинной красотой и гостеприимством юга Азербайджана
Лучшее время для поездки в Ленкорань - с июня по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок и пикников на свежем воздухе. В это время можно насладиться спелыми фруктами и ароматным чаем. В апреле и мае также приятно посетить регион, хотя возможны дожди. Октябрь может предложить более прохладные температуры, но это не мешает наслаждаться красотой природы. В остальные месяцы поездка возможна, но стоит учитывать возможные осадки и более низкие температуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом Мирахмад хана
Ленкоранская крепость
Действующий маяк
Описание экскурсии
Знакомство с городом
Путь в Ленкорань займет 3 часа и пройдет по живописной благоустроенной дороге. Приехав в город, мы прогуляемся по необычному берегу Каспия: цвет песка здесь черный из-за вулканического происхождения. Затем посетим все самое-самое в городе:
Дом Мирахмад хана. 100 лет назад Мирахмад хан заказал построить его для своей жены Тугры в честь ее победы в конкурсе красавиц Закавказья.
Ленкоранскую крепость 18 века. Когда-то она казалась грозной и неприступной, но на сегодняшний день сохранилось только несколько фрагментов, а также две старинные мечети.
Действующий маяк. Башня маяка является частью Ленкоранской крепости и была построена одновременно с крепостными сооружениями. А на обед я предложу вам попробовать одно из блюд местной кухни.
Знакомство с субтропиками и их жителями
После обеда мы посетим Гирканский национальный парк. Основное богатство парка — его субтропические обитатели. Во время прогулки вы встретитесь с разными экзотическими растениями и животными и просто отдохнете на свежем воздухе. Затем мы отправимся в сад, где (в зависимости от сезона) вы полюбуетесь, как плодоносят деревья киви, фейхоа, мандарина, лимона и другие. Можно будет самим собрать фрукты и устроить пикник рядом с небольшим прудом или перекусить в ресторанчике прямо в цитрусовом саду. А напоследок мы посетим чайные плантации, где выращивают знаменитый азербайджанский чай. И насладимся ароматным напитком вприкуску с домашним вареньем.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в цитрусовые сады (включает угощение чаем с домашним вареньем) — 4 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6554 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными и увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Ездили в Ленкорань 27.07.2026. Нам очень повезло с гидом. Намик активный, позитивный, внимательный, интересный рассказчик. Несмотря на дальнюю дорогу, нам не было скучно, экскурсия прошла в полном комфорте. Мы увидели как растёт чай, посмотрели прекрасный цитрусовый сад, отдыхали в тени и пили чай с вареньями. Увозим массу впечатлений и положительные эмоции. Намик, Орхан, спасибо!!!
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Анна
поездка прошла в теплой семейной атмосфере, было всё для нас и по нашему пожеланию. при этом информации было много и интересно! очень рекомендуем поехать в субтропики в Ленкорань 🫶
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М
Мария
Прекрасная экскурсия и поездка
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М
Мария
Приятная экскурсия, хорошо провели время. Нашим гидом был Рашад, без проблем нашли с ним общий язык, узнали много нового для себя. Из впечатлений - больше всего понравилась плантация цитрусовых, очень читать дальшеуменьшить
уютное место. Посмотрели, как растут лимоны, мандарины, апельсины, киви и фейхоа. Там же нас накормили вкусным обедом местной кухни. Очень приятно, что учли пожелания по поводу вегетарианских блюд. Попробовали варенья местного производства с чаем. Также посетили чайную плантацию и прогулялись по лесу до озера. Заезжали на пляж в Ленкорани - по желанию можно было искупаться в море. Помимо этого посетили музей в городе. Впечатления от экскурсии весьма приятные.
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Кира
От души благодарю организатора тура Орхана за предоставленного гида Рамиля. Огромное спасибо и самому Рамилю. Провели с ним в турах два дня,которые прошли великолепно!!! Мы с мамой очень довольны и читать дальшеуменьшить
счастливы!!! Путешествие в Ленкорань длинное на целый день,но усталость абсолютно не чувствуешь. Рамиль всю дорогу рассказывает интересные истории,подкрепляет это историческим фактами,что очень интересно и увлекательное. Отдельное спасибо Рамилю за посещение прекрасного цитрусового сада. Безумно комфортное и приятное путешествие. Благодаря Рамилю знакомство с Азербайджаном прошло просто великолепно. Если хотите влюбиться в Азербайджан вам к Рамилю❤️
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Татьяна
Путешествовали в Леонкорань с гидом Анаром. Остались очень довольны поездкой. Посетили все заявленные локации, кроме этого по нашей просьбе заехали на горячий источник, купили вкусняшек, попробовали местную кухню, сделали классные читать дальшеуменьшить
фото. Машина была удобной и конфортной. Анар рассказал много интресного о традициях, кухне и многом другом. Помогал при покупках, фотографировал нас, короче, стал нам хорошим другом за это короткое путегествие. Рекомендуем туристам этого гида и этот маршрут.
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