Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики

Погулять по вулканическому песку, собрать лимоны в саду, насушить азербайджанский чай

В небольшом Азербайджане собрано 9 из 11 климатических зон.

На юге царствуют субтропики: здесь произрастает железное дерево, культивируются чай, киви, мандарины, а на зимовку прилетают розовые фламинго.

Во время путешествия по региону мы полюбуемся цитрусовыми садами, устроим пикник со свежесобранными фруктами и попробуем настоящий азербайджанский чай. А заодно погуляем по одному из самых крупных городов страны — Ленкорани.
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Путь в Ленкорань займет 3 часа и пройдет по живописной благоустроенной дороге. Приехав в город, мы прогуляемся по необычному берегу Каспия: цвет песка здесь черный из-за вулканического происхождения. Затем посетим все самое-самое в городе:

  • Дом Мирахмад хана. 100 лет назад Мирахмад хан заказал построить его для своей жены Тугры в честь ее победы в конкурсе красавиц Закавказья.
  • Ленкоранскую крепость 18 века. Когда-то она казалась грозной и неприступной, но на сегодняшний день сохранилось только несколько фрагментов, а также две старинные мечети.
  • Действующий маяк. Башня маяка является частью Ленкоранской крепости и была построена одновременно с крепостными сооружениями.
    А на обед я предложу вам попробовать одно из блюд местной кухни.

Знакомство с субтропиками и их жителями

После обеда мы посетим Гирканский национальный парк. Основное богатство парка — его субтропические обитатели. Во время прогулки вы встретитесь с разными экзотическими растениями и животными и просто отдохнете на свежем воздухе.
Затем мы отправимся в сад, где (в зависимости от сезона) вы полюбуетесь, как плодоносят деревья киви, фейхоа, мандарина, лимона и другие. Можно будет самим собрать фрукты и устроить пикник рядом с небольшим прудом или перекусить в ресторанчике прямо в цитрусовом саду.
А напоследок мы посетим чайные плантации, где выращивают знаменитый азербайджанский чай. И насладимся ароматным напитком вприкуску с домашним вареньем.

Организационные детали

Стоимость экскурсии для группы до 3 человек — 190$ с гидом (140$ без гида), до 7 человек — 200$ с гидом (150$ без гида), до 17 человек — 250$ с гидом (200$ без гида).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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