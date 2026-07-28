Погрузитесь в атмосферу азербайджанских субтропиков с эксклюзивной экскурсией из Баку в Ленкорань.Откройте для себя удивительный мир южной природы Азербайджана, где растут экзотические растения и плоды, а зимой можно увидеть стаи

розовых фламинго. В этом путешествии вас ждут живописные цитрусовые сады, пикник среди ароматных фруктов и дегустация настоящего азербайджанского чая с домашним вареньем. Исследуйте культурные достопримечательности Ленкорани, включая старинную крепость и маяк. Насладитесь истинной красотой и гостеприимством юга Азербайджана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки в Ленкорань - с июня по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок и пикников на свежем воздухе. В это время можно насладиться спелыми фруктами и ароматным чаем. В апреле и мае также приятно посетить регион, хотя возможны дожди. Октябрь может предложить более прохладные температуры, но это не мешает наслаждаться красотой природы. В остальные месяцы поездка возможна, но стоит учитывать возможные осадки и более низкие температуры.

Сейчас август — это идеальное время.