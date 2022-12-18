В небольшом Азербайджане собрано 9 из 11 климатических зон. На юге царствуют субтропики: здесь произрастает железное дерево, культивируются чай, киви, мандарины, а на зимовку прилетают розовые фламинго. Во время путешествия по региону мы полюбуемся цитрусовыми садами, устроим пикник со свежесобранными фруктами и попробуем настоящий азербайджанский чай. А заодно погуляем по одному из самых крупных городов страны — Ленкорани.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Путь в Ленкорань займет 3 часа и пройдет по живописной благоустроенной дороге. Приехав в город, мы прогуляемся по необычному берегу Каспия: цвет песка здесь черный из-за вулканического происхождения. Затем посетим все самое-самое в городе:

Дом Мирахмад хана . 100 лет назад Мирахмад хан заказал построить его для своей жены Тугры в честь ее победы в конкурсе красавиц Закавказья.

. 100 лет назад Мирахмад хан заказал построить его для своей жены Тугры в честь ее победы в конкурсе красавиц Закавказья. Ленкоранскую крепость 18 века . Когда-то она казалась грозной и неприступной, но на сегодняшний день сохранилось только несколько фрагментов, а также две старинные мечети.

. Когда-то она казалась грозной и неприступной, но на сегодняшний день сохранилось только несколько фрагментов, а также две старинные мечети. Действующий маяк. Башня маяка является частью Ленкоранской крепости и была построена одновременно с крепостными сооружениями.

А на обед я предложу вам попробовать одно из блюд местной кухни.

Знакомство с субтропиками и их жителями

После обеда мы посетим Гирканский национальный парк. Основное богатство парка — его субтропические обитатели. Во время прогулки вы встретитесь с разными экзотическими растениями и животными и просто отдохнете на свежем воздухе.

Затем мы отправимся в сад, где (в зависимости от сезона) вы полюбуетесь, как плодоносят деревья киви, фейхоа, мандарина, лимона и другие. Можно будет самим собрать фрукты и устроить пикник рядом с небольшим прудом или перекусить в ресторанчике прямо в цитрусовом саду.

А напоследок мы посетим чайные плантации, где выращивают знаменитый азербайджанский чай. И насладимся ароматным напитком вприкуску с домашним вареньем.

Организационные детали

Стоимость экскурсии для группы до 3 человек — 190$ с гидом (140$ без гида), до 7 человек — 200$ с гидом (150$ без гида), до 17 человек — 250$ с гидом (200$ без гида).