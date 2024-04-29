Приглашаем в насыщенное и очень живописное путешествие в Габалинский район! За красоту пейзажей его называют местной Швейцарией. Вы прокатитесь по канатной дороге с шикарными видами, оцените горный водопад и озеро Нохур. По пути в Габалу посетите старейшую мечеть Азербайджана.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
08:00 — Трансфер по отелям
09:00 — Выезд из Баку
09:30 — Остановка в супермаркете, где можно купить еду и напитки в дорогу
10:30 — Джума-мечеть в Шамахы. Старейшая мечеть Азербайджана.
14:00 — Обед в живописном ресторане, расположенном прямо в лесу
15:40 — Озеро Нохур
16:20 — Канатная дорога в Габале
17:30 — Водопад Семь красавиц
18:00 — Дегустация мёда
22:00 — Возвращение в Баку
Организационные детали
- Тайминг указан примерный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito
- Транспорт, национальные обед, дегустация мёда, входные билеты включены в стоимость
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля или у Парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агиль — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 31 туриста
Наша команда гидов — высококвалифицированные профессионалы, обладающие глубоким знанием и опытом в своей области. Наша миссия — не просто показать местные достопримечательности, но и поделиться историческими и культурными нюансами, чтобы каждый гость ощутил атмосферу и аутентичность мест, которые мы посещаем.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
29 апр 2024
Комфортная обстановка, красивые виды, клиентоориентированность) спасибо!)
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