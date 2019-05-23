5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пейзажи горного серпантина

Наш путь пройдет через старинный город Шемаха (самое время вспомнить царицу из сказки «Золотой петушок») и красивейший Шемахинский перевал. По дороге будем останавливаться в самых впечатляющих местах, чтобы насладиться пейзажами и сделать фотографии. В самом городе вы посетите святилище пира «Дири баба», которое пристроено к гроту в скале. По узким ступенькам мы поднимемся на вершину скалы, а после сможем посетить древнюю Джума мечеть. Также вы сможете попробовать и купить горный мед, свежие фрукты, пряности, бехмез, ильчар, пастилу, розовую водичку и многое другое. А в июне у вас появится возможность купить настоящие трюфели по смешной цене.

Подъем к каскаду водопадов Семь красавиц

Для тех, кто увлекается вином и виноделием, у меня припасен интересный бонус. По пути на водопады мы посетим живописную винодельню, где вы сможете заказать винный тур (от 15 манат за человека) с экскурсией и дегустацией двух сортов вин с сырным сетом. Мы проедем через сказочный густой лес — деревья переплетаются ветвями прямо над дорогой. Здесь сделаем остановку, чтобы отведать самые вкусные гутабы, которые только можно найти в Азербайджане. А после отправимся к красивейшему каскаду водопадов Семь красавиц. По крутым лестницам и узким мостам вы доберетесь до смотровой площадки и полюбуетесь лежащим у ног бурным потоком.

Древняя Габала и канатная дорога «Tufandaq»

Вы побываете в городе, который почти тысячу лет был столицей Кавказской Албании, а сейчас превратился в красивейший горный курорт. Вы проедетк по уютным улочкам, сможете прокатиться по захватывающей канатной дороге, с верхней точки которой откроется потрясающий вид на горы. Желающие развлечься и расслабиться перед обратной дорогой смогут посетить парк аттракционов «Gabaland» или понежиться в СПА-комплексе. А на обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь мы покатаемся на катамаране или устроим конную прогулку вдоль берега.