5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

озер. По дороге вы сможете посетить удивительное святилище и самую древнюю мечеть Азербайджана. А в самой Габале вас будет ожидать захватывающая поездка на канатной дороге и прогулка на катамаране по горному озеру.

Описание экскурсии

Пейзажи горного серпантина

Наш путь пройдет через старинный город Шемаха (самое время вспомнить царицу из сказки «Золотой петушок») и красивейший Шемахинский перевал. По дороге будем останавливаться в самых впечатляющих местах, чтобы насладиться пейзажами и сделать фотографии. В самом городе вы посетите святилище пира «Дири баба», которое пристроено к гроту в скале. По узким ступенькам мы поднимемся на вершину скалы, а после сможем посетить древнюю Джума мечеть. Также вы сможете попробовать и купить горный мед, свежие фрукты, пряности, бехмез, ильчар, пастилу, розовую водичку и многое другое. А в июне у вас появится возможность купить настоящие трюфели по смешной цене.

Подъем к каскаду водопадов Семь красавиц

Для тех, кто увлекается вином и виноделием, у меня припасен интересный бонус. По пути на водопады мы посетим живописную винодельню, где вы сможете заказать винную программу (от 15 манат за человека) с экскурсией и дегустацией двух сортов вин с сырным сетом. Мы проедем через сказочный густой лес — деревья переплетаются ветвями прямо над дорогой. Здесь сделаем остановку, чтобы отведать самые вкусные гутабы, которые только можно найти в Азербайджане. А после отправимся к красивейшему каскаду водопадов Семь красавиц. По крутым лестницам и узким мостам вы доберетесь до смотровой площадки и полюбуетесь лежащим у ног бурным потоком.

Древняя Габала и канатная дорога «Tufandaq»

Вы побываете в городе, который почти тысячу лет был столицей Кавказской Албании, а сейчас превратился в красивейший горный курорт. Вы проедетк по уютным улочкам, сможете прокатиться по захватывающей канатной дороге, с верхней точки которой откроется потрясающий вид на горы. Желающие развлечься и расслабиться перед обратной дорогой смогут посетить парк аттракционов «Gabaland» или понежиться в СПА-комплексе. А на обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь мы покатаемся на катамаране или устроим конную прогулку вдоль берега.

Организационные детали

Внимание: если в группе больше 2 взрослых человек, то за каждого последующего участника предоставляется дополнительная скидка 50%

При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 80 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.

Угощение гутабами, прогулка на катамаране и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии

Дополнительные расходы: канатная дорога (22 ман. /взрослый и 17 ман. /ребенок), аттракционы (1-3 ман.), посещение СПА-комплекса (20 ман. /взрослый и 10 ман. /ребенок)

Обратите внимание

Винная программа, посещение парка аттракционов «Gabaland» и SPA — дополнительные опции, вы сможете выбрать для посещения одну из этих локаций. Также при желании вы можете забронировать эту экскурсию на 2 дня, с ночевкой в Габале. Такой вариант поездки будет еще более насыщенным. Для выбора этой опции обязательно напишите мне.