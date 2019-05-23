5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Провести день в древней столице, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться на канатной дороге

Fuad
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Fuad – ваш гид
Всего в нескольких часах пути от Баку расположилась древняя столица кавказской Албании — Габала.

Вам предстоит провести целый день в азербайджанской Швейцарии среди горных перевалов и долин, высоких водопадов и чистейших озер.

По дороге вы сможете посетить удивительное святилище и самую древнюю мечеть Азербайджана.

А в самой Габале вас будет ожидать захватывающая поездка на канатной дороге и прогулка на катамаране по горному озеру.
От 220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель.
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию

Что вас ожидает

Пейзажи горного серпантина
Наш путь пройдет через старинный город Шемаха (самое время вспомнить царицу из сказки «Золотой петушок») и красивейший Шемахинский перевал. По дороге будем останавливаться в самых впечатляющих местах, чтобы насладиться пейзажами и сделать фотографии. В самом городе вы посетите святилище пира «Дири баба», которое пристроено к гроту в скале. По узким ступенькам мы поднимемся на вершину скалы, а после сможем посетить древнюю Джума мечеть. Также вы сможете попробовать и купить горный мед, свежие фрукты, пряности, бехмез, ильчар, пастилу, розовую водичку и многое другое. А в июне у вас появится возможность купить настоящие трюфели по смешной цене.

Подъем к каскаду водопадов Семь красавиц
Для тех, кто увлекается вином и виноделием, у меня припасен интересный бонус. По пути на водопады мы посетим живописную винодельню, где вы сможете заказать винный тур (от 15 манат за человека) с экскурсией и дегустацией двух сортов вин с сырным сетом. Мы проедем через сказочный густой лес — деревья переплетаются ветвями прямо над дорогой. Здесь сделаем остановку, чтобы отведать самые вкусные гутабы, которые только можно найти в Азербайджане. А после отправимся к красивейшему каскаду водопадов Семь красавиц. По крутым лестницам и узким мостам вы доберетесь до смотровой площадки и полюбуетесь лежащим у ног бурным потоком.

Древняя Габала и канатная дорога «Tufandaq»
Вы побываете в городе, который почти тысячу лет был столицей Кавказской Албании, а сейчас превратился в красивейший горный курорт. Вы проедетк по уютным улочкам, сможете прокатиться по захватывающей канатной дороге, с верхней точки которой откроется потрясающий вид на горы. Желающие развлечься и расслабиться перед обратной дорогой смогут посетить парк аттракционов «Gabaland» или понежиться в СПА-комплексе. А на обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь мы покатаемся на катамаране или устроим конную прогулку вдоль берега.

Организационные детали

  • Внимание: если в группе больше 2 взрослых человек, то за каждого последующего участника предоставляется дополнительная скидка 50%
  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Captiva входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 80 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Угощение гутабами, прогулка на катамаране и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: канатная дорога (22 ман./взрослый и 17 ман./ребенок), аттракционы (1-3 ман.), посещение СПА-комплекса (20 ман./взрослый и 10 ман./ребенок)

Обратите внимание
Винный тур, посещение парка аттракционов «Gabaland» и SPA — дополнительные опции, вы сможете выбрать для посещения одну из этих локаций. Также при желании вы можете забронировать эту экскурсию на 2 дня, с ночевкой в Габале. Такой вариант поездки будет еще более насыщенным. Для выбора этой опции обязательно напишите мне.

Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 мая 2019
Провели прекрасный день в компании Фуада! Очень образованный, начитанный, приятный собеседник Фуад познакомил нас с удивительными местами страны, рассказал много интересного о нашем маршруте и об Азербайджане в целом, ответил на все наши многочисленные вопросы! День прошел незаметно, впечатлений море, увозим наши позитивные эмоции домой! Советуем воспользоваться услугами Фуада, не пожалеете!
Людмила
22 мая 2019
Гид все отлично организовал! Очень приятная была поездка!
16 мая 2019
Интересная экскурсия для тех, кто хочет увидеть страну,а не только Баку. Постепенный переход от почти пустыни вокруг Баку к засеянным полям,виноградникам,лесам и,наконец,к горным заснеженным вершинам очень впечатляет.Если позволяет время, советую остановиться в Габале на ночь,в спа-комплексе. Большое спасибо Фуаду за прекрасно проведенный день.
3 мая 2019
Чудесная, познавательная, очень интересная экскурсия! Фуад замечательный гид и рассказчик
Мы очень благодарны ему. Много увидели и узнали. Советуем всем, не пожалеете!
Спасибо Фуаду!
15 апреля 2019
Огромная благодарность нашему гиду Фуаду за незабываемые впечатления, которые у нас остались после великолепной поездки в Габала 11 апреля 2019 года. Очень интересная и содержательная информация по истории Азербайджана, легенды о Святилище Дири Баба, город Шамаха. Венцом этой поездки было мое купание в одном из водопадов "7 красавиц", а буквально через 45 минут, когда мы приехали Габалу и поднялись на канатке на высоту 1960 м, игра в снежки. Всю дорогу нас сопровождали весенние изумрудные луга и шапки горных вершин. Незабываемая природа, чудесная погода, радушие и гостеприимство местных жителей никого не оставят равнодушными. Вся программа заняла около 12 часов, за день мы проехали более 400 км, но дорога совсем не почувствовалась. Я обязательно порекомендую такую экскурсию всем своим коллегам и знакомым. И еще раз огромная благодарность Фуаду за профессионализм! Было очень круто!

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