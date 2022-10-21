5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наш путь пройдет через старинный город Шемаха (самое время вспомнить царицу из сказки «Золотой петушок») и красивейший Шемахинский перевал. По дороге будем останавливаться в самых впечатляющих местах, чтобы насладиться пейзажами и сделать фотографии. В самом городе вы посетите святилище пира «Дири баба», которое пристроено к гроту в скале. По узким ступенькам мы поднимемся на вершину скалы, а после сможем посетить древнюю Джума мечеть. Также вы сможете попробовать и купить горный мед, свежие фрукты, пряности, бехмез, ильчар, пастилу, розовую водичку и многое другое. А в июне у вас появится возможность купить настоящие трюфели по смешной цене.
Подъем к каскаду водопадов Семь красавиц
Для тех, кто увлекается вином и виноделием, у меня припасен интересный бонус. По пути на водопады мы посетим живописную винодельню, где вы сможете заказать винную программу (от 15 манат за человека) с экскурсией и дегустацией двух сортов вин с сырным сетом. Мы проедем через сказочный густой лес — деревья переплетаются ветвями прямо над дорогой. Здесь сделаем остановку, чтобы отведать самые вкусные гутабы, которые только можно найти в Азербайджане. А после отправимся к красивейшему каскаду водопадов Семь красавиц. По крутым лестницам и узким мостам вы доберетесь до смотровой площадки и полюбуетесь лежащим у ног бурным потоком.
Древняя Габала и канатная дорога «Tufandaq»
Вы побываете в городе, который почти тысячу лет был столицей Кавказской Албании, а сейчас превратился в красивейший горный курорт. Вы проедетк по уютным улочкам, сможете прокатиться по захватывающей канатной дороге, с верхней точки которой откроется потрясающий вид на горы. Желающие развлечься и расслабиться перед обратной дорогой смогут посетить парк аттракционов «Gabaland» или понежиться в СПА-комплексе. А на обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь мы покатаемся на катамаране или устроим конную прогулку вдоль берега.
Организационные детали
Внимание: если в группе больше 2 взрослых человек, то за каждого последующего участника предоставляется дополнительная скидка 50%
При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 80 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
Угощение гутабами, прогулка на катамаране и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: канатная дорога (22 ман. /взрослый и 17 ман. /ребенок), аттракционы (1-3 ман.), посещение СПА-комплекса (20 ман. /взрослый и 10 ман. /ребенок)
Обратите внимание
Винная программа, посещение парка аттракционов «Gabaland» и SPA — дополнительные опции, вы сможете выбрать для посещения одну из этих локаций. Также при желании вы можете забронировать эту экскурсию на 2 дня, с ночевкой в Габале. Такой вариант поездки будет еще более насыщенным. Для выбора этой опции обязательно напишите мне.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€136
Дети до 12 лет
€64
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями.
Я обожаю создавать интересные читать дальшеуменьшить
программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана.
Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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Т
Татьяна
Мы заказали у Фуада поездку в Габалу с ночевкой там. Фуад хороший гид, внимательный, заботливый. В нашем путешествии было два абсолютно волшебных компонента: винодельня Savalan и осенняя дорога в село Лахиж. Ребята читать дальшеуменьшить
в Savalan делают большое дело - пытаются возродить в стране культуру вина. Не все пока получается, но размах винодельни, оборудование и амбиции точно превзошли все ожидания. И, конечно, винный тур в Азербайджане имеет свой колорит, который Вы не встретите в Италии или Франции. Там проба вина не переходит в дружеское застолье с традиционными кавказскими тостами)))
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И
Ирина
Здравствуйте! Хотим выразить благодарность Фуаду за очень интересную и увлекательную экскурсию. Фуад замечательный гид, его можно слушать и слушать, а также он охотно отвечает на все наши вопросы. По дороге читать дальшеуменьшить
в Габалу нас сопровождали удивительные пейзажи, которые постоянно менялись. Благодаря этой экскурсии мы увидели, насколько красивая и такая разная природа в Азербайджане. Мы посетили интересные места, на обед заехали в уютное местечко, где нас угостили вкусными гутабами. На память остались очень красивые фотографии. Мы, однозначно рекомендуем эту экскурсию. Спасибо Фуаду!
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М
Мурат
Хочу выразить слова благодарности Фуаду, за его заботливое отношение к туристам, прекрасное владение материалом и умение расположить к себе.
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И
Ия
Так получилось, что в Габалу-то я и не попала… Были дожди, что усложнило бы поездку, да и снимать красивые виды под дождем не очень удобно и приятно. А поехали мы читать дальшеуменьшить
с Фуадом в Гобустан. Там дожди были накануне, поэтому по разноцветным горам мы ходили в экзотических самодельных бахилах (по два пакета на ногу). Зато пробрались вверх сколько могли, была прочитана обстоятельная лекция по геологии с элементами химии (давно же изучали окиси и закиси железа), нашли кусочки ископаемых обитателей древнего моря, которое было когда-то на территории Азербайджана, а потом лекция по ботанике про древовидную солянку. Можно Клуб Путешественников для дилетантов организовывать! А потом стучали/звенели по звенящим камням и рассматривали древние петроглифы (перемежающиеся с современными типа "здесь был Вася"). Лекция и тут была, но по зоологии, про местных обитателей из животного мира. А еще доехали до священного комплекса зороастрийцев Аштегях, прониклись учением поклонников стихий. И в завершение погрелись у горящей горы Янардаг (день был ветреный, не жаркий, и этот природный вечный огонь нас просто обласкал теплом). Спасибо Фуаду!!! Было интересно и очень познавательно.
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Л
Любава
Экскурсия незабываемая. Фуад, Вы открыли нам серде Азербайджана. Договорились об эксурсии, немного изменив план поездки (два дня). Путешествие на комфортабельном внедорожнике. Устали немного, но ни капли не пожалели. Ездили с читать дальшеуменьшить
дочкой 8 лет. Фуад, позаботился, как мне кажется, обо всем. Фуад был внимательным ко всем нам, со всеми нашел общий язык. С дочкой был на одной волне. (впечатления от поездки с богомолом до сих незабываемые)). Было такое ощущение, как будто мы приехали в гости к хорошему другу и путешествуем вместе. Было сердечно и легко. На наши любые пожелания и вопросы Фуад старался ответить. Гид Фуад любящий и знающий свою страну, природу, культуру и историю. Благодаря Фуаду за короткий срок смогли увидеть прекрасную страну. По пути делали остановки, угощались местной вкусной едой, пили чай с черешневым вареньем. Гостям, особенно, с детьми рекомендую на все 100%. До сих пор с теплотой вспоминаем всей семьей эту поездку. Спасибо Фуад.
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О
Ольга
Когда Вы приедете в Азербайджан, то не лишайте себя удовольствия и обязательно съездите за пределы Баку, но только в сопровождении Фуада! Во время нашего с ним путешествия мы за один день читать дальшеуменьшить
побывали в стольких различных местах и сумели запечатлеть так много волшебной красоты архитектуры и природы, что фотоархив придётся разбирать не один месяц! «Дири баба», Шемаха, «Семь красавиц», Габала… Увиденное там сохранится навсегда в нашей памяти, как и вкуснейшие чай из самовара и свежеиспечённые кутабы, которыми нас угостили в живописном лесу! Фуад - высококлассный профессионал, творческая личность, а ещё очень внимательный к гостям и лёгкий в общении человек! Он учёл все наши пожелания по программе экскурсии, обеспечил максимально комфортную и безопасную поездку. Благодаря Фуаду, мы узнали очень многое об истории, культуре и традициях Азербайджана, а его ценные практические советы неоднократно помогли нам украсить продолжение отдыха в Баку. Азербайджан способен впечатлить даже самого искушенного путешественника, но только Фуад, искренне любящий свою страну, обеспечит полноценное наслаждение от увиденного!
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