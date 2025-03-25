Экскурсия проводится без глубокого погружения в историю, поэтому во время рассказа вам не дадут заскучать: камера, мотор, поехали!
Описание фото-прогулки
Ваш личный гид в Баку
Я являюсь гидом-фотографом и видеографом, который с радостью проведет для вас незабываемую фото-видеосессию в удивительном городе Баку. Это место не только красиво, но и наполнено историей, и я готов поделиться с вами всеми его секретами.
Уникальный опыт путешествия
Баку — это город, в котором я родился и вырос. Я знаю каждый уголок этого удивительного места, и с удовольствием покажу вам:
- Популярные архитектурные здания;
- Исторические места;
- Знаковые локации, связанные с культурой и искусством.
Исторические локации
Во время нашей прогулки вы не только получите великолепные фотографии и видео на память, но и увидите места, которые оставили след в истории. Например, мы посетим легендарное место, где была снята знаменитая сцена «Черт побери!» из фильма «Бриллиантовая рука», а также другие знаковые локации, связанные с советским кинематографом.
Запечатлейте свои воспоминания
Давайте вместе создадим уникальные моменты, которые останутся с вами на всю жизнь. Я помогу вам не только запечатлеть красоту Баку, но и сделать это с душой и вдохновением.
По согласованию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичья башня
- Музеи
- Исторические здания и др
Что включено
- Фотосессия
- Видеосъёмка
- Обзорный тур без особого погружения в историю
Что не входит в цену
- Личные расходы