Фотопрогулка в Баку

Вас приглашают на фото- или видеопрогулку в Баку, где вы увидите знаковые достопримечательности города и получите интересные снимки и видео на память.

Экскурсия проводится без глубокого погружения в историю, поэтому во время рассказа вам не дадут заскучать: камера, мотор, поехали!
Фотопрогулка в Баку
Фотопрогулка в Баку
Фотопрогулка в Баку
Ближайшие даты:
25
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мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание фото-прогулки

Ваш личный гид в Баку

Я являюсь гидом-фотографом и видеографом, который с радостью проведет для вас незабываемую фото-видеосессию в удивительном городе Баку. Это место не только красиво, но и наполнено историей, и я готов поделиться с вами всеми его секретами.

Уникальный опыт путешествия

Баку — это город, в котором я родился и вырос. Я знаю каждый уголок этого удивительного места, и с удовольствием покажу вам:

  • Популярные архитектурные здания;
  • Исторические места;
  • Знаковые локации, связанные с культурой и искусством.

Исторические локации

Во время нашей прогулки вы не только получите великолепные фотографии и видео на память, но и увидите места, которые оставили след в истории. Например, мы посетим легендарное место, где была снята знаменитая сцена «Черт побери!» из фильма «Бриллиантовая рука», а также другие знаковые локации, связанные с советским кинематографом.

Запечатлейте свои воспоминания

Давайте вместе создадим уникальные моменты, которые останутся с вами на всю жизнь. Я помогу вам не только запечатлеть красоту Баку, но и сделать это с душой и вдохновением.

По согласованию.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Девичья башня
  • Музеи
  • Исторические здания и др
Что включено
  • Фотосессия
  • Видеосъёмка
  • Обзорный тур без особого погружения в историю
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, Метро Ичери Шехер, памятник Алиага Вахида
Завершение: Девичья башня
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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