Вас приглашают на фото- или видеопрогулку в Баку, где вы увидите знаковые достопримечательности города и получите интересные снимки и видео на память. Экскурсия проводится без глубокого погружения в историю, поэтому во время рассказа вам не дадут заскучать: камера, мотор, поехали!

Описание фото-прогулки

Ваш личный гид в Баку

Я являюсь гидом-фотографом и видеографом, который с радостью проведет для вас незабываемую фото-видеосессию в удивительном городе Баку. Это место не только красиво, но и наполнено историей, и я готов поделиться с вами всеми его секретами.

Уникальный опыт путешествия

Баку — это город, в котором я родился и вырос. Я знаю каждый уголок этого удивительного места, и с удовольствием покажу вам:

Популярные архитектурные здания;

Исторические места;

Знаковые локации, связанные с культурой и искусством.

Исторические локации

Во время нашей прогулки вы не только получите великолепные фотографии и видео на память, но и увидите места, которые оставили след в истории. Например, мы посетим легендарное место, где была снята знаменитая сцена «Черт побери!» из фильма «Бриллиантовая рука», а также другие знаковые локации, связанные с советским кинематографом.

Запечатлейте свои воспоминания

Давайте вместе создадим уникальные моменты, которые останутся с вами на всю жизнь. Я помогу вам не только запечатлеть красоту Баку, но и сделать это с душой и вдохновением.