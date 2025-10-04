Хыналыг — это не просто деревня, а живая легенда, затерянная среди облаков и вековых гор.
Описание экскурсииЧто вас ждёт: 1. Розовое озеро — это природное чудо, будто сотканное из закатных красок и волшебства. Его воды переливаются оттенками розового и лилового, создавая ощущение, что ты стоишь на границе реальности и сказки. В этом загадочном месте природа рисует свои самые смелые картины, заставляя поверить в магию. 2. Агатовые горы в Хызы — это разноцветная палитра природы, где холмы переливаются оттенками красного, жёлтого и терракотового, словно созданные кистью великого художника. Их волнистые силуэты напоминают застывшие песчаные дюны, хранящие тайны древних времён. Здесь каждый шаг — это путешествие по живому полотну, где земля сама рассказывает истории через свои узоры и цвета. 3. Леч Гечреш в Губе — это скрытое сокровище, где кристально чистые воды горных рек сливаются с зеленью лесов, создавая атмосферу спокойствия и умиротворения. В этом уголке природы время словно замедляется, а свежий воздух наполняет душу гармонией. Леч Гечреш — место, где каждая тропинка ведёт к новым чудесам, и каждый взгляд открывает невиданные красоты. 4. Кудьялчайский каньон — это природный лабиринт, где скальные стены, будто вырезанные древним мастером, поднимаются к небесам, а река, пробиваясь через них, создаёт завораживающие каскады. Здесь величие природы встречается с мистикой, а каждый поворот открывает новые, неизведанные красоты. Это место, где можно почувствовать мощь земли и её бесконечную силу, словно сама природа хранит свои самые сокровенные тайны. 5. Пик Орла — это вершина, где земля встречается с небом, и только самые смелые могут дотянуться до её облаков. С вершины открывается захватывающий вид на безбрежные горы, а сам пик кажется крылом мифического орла, расправляющего свои мощные перья в небесах. Это место, где дух свободы и величия природы заставляет сердце биться быстрее. 6. Посещение села Хыналыг — это как путешествие в забытый мир, скрытый высоко в горах, где время останавливается, а каждый дом будто хранит свою тайну. Здесь, среди облаков, живёт народ с уникальными традициями и языком, а саму деревню можно назвать настоящим островом в облаках, где величие природы и аутентичность сливаются в единое целое. В Хыналыге кажется, что ты ступаешь по страницам древней книги, наполненной легендами и волшебством.
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный автомобиль с кондиционером
- Трансфер из отеля
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Обед во время экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 82 Kichik Gala (My Tour Baku)
Завершение: 77 Neftçilər Prospekti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 окт 2025
горы понравились конечно, работа гида
И
Ирина
12 сен 2025
Интереснейшая поездка с Рауфом. Красотища высоко в горах! Розовое озеро, агатовые горы, пик орла, каньон, Хыналыг - всё вызывает восхищение. Особенно водитель, горные дороги- это порцайка адреналина). Хорошо, что выбрала именно эту экскурсию. Рекомендую!!!
Щ
Щепина
14 авг 2025
Добрый день! Отличная экскурсия, живописная природа. Гид Риал общительный и приятный, погрузила нас в культуру Азербайджана. Мы остались довольны. Водитель Эльмар очень приятный и добродушный мужчина, в дальнюю поездку с ним было очень спокойно и безопасно ехать!
